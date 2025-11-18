મોડાસામાં ચાલુ એમ્બ્યુલન્સમાં લાગી આગ, નવજાત શિશુ સહિત ચાર લોકોના કરૂણ મોત
મોડાસાના રાણાસૈયદ પાસે આ સવારે એક ગોઝારી ઘટના બની, જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે.
Published : November 18, 2025 at 9:45 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 10:47 AM IST
અરવલ્લી : મહીસાગર જિલ્લાના એક પરિવાર માટે સારવારની સફર કરુણ અંતમાં ફેરવાઈ ગઈ. મોડાસાના રાણાસૈયદ નજીક આજે સવારે એક એમ્બ્યુલન્સમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા ચાર લોકોના મોત નિપજ્યા છે. સંપૂર્ણ ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે.
મોડાસામાં બન્યો ભયાનક અકસ્માત : મોડાસાના રાણાસૈયદ પાસે એક એમ્બ્યુલન્સમાં આગ લાગી હતી, આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. અચાનક ચાલુ કારે લાગી આગ હતી. મહીસાગર જિલ્લાના પરિવારની મહિલાની મોડાસામાં પ્રસુતિ થઈ હતી. પ્રસૂતિ બાદ બાળકને વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ મોકલાઈ રહ્યું હતું. આ બનાવમાં ચાર લોકોના મોત નિપજ્યા, જ્યારે અન્ય બે લોકોને સારવાર માટે ખસેડાયા છે.
ચાલુ એમ્બ્યુલન્સમાં લાગી આગ : પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ચાલતી એમ્બ્યુલન્સમાં અજાણી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે આગ લાગી હતી. ઘટનાસ્થળ પેટ્રોલપંપની સામે હોવાથી ભયાનક વિસ્ફોટનો ભય ઉભો થયો હતો, પરંતુ અગ્નિશામક દળે સમયસર પહોંચી આગને કાબૂમાં લીધી હતી.
નવજાત શિશુ સહિત ચાર લોકોના મોત : માહિતી મુજબ મહીસાગર જિલ્લાના એક પરિવારની મહિલા મોડાસામાં પ્રસૂતિ માટે આવી હતી. પ્રસૂતિ બાદ નવજાત શિશુને વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ લઈ જવામાં આવતું હતું. એમ્બ્યુલન્સમાં રહેલા ડોક્ટર, નર્સ, બાળકના પિતા તેમજ નવજાત શિશુ આગમાં ભડથું થઈ જતા ચારેયના કરૂણ મોત નિપજ્યા છે.
બચાવ અને રાહત કામગીરી : સ્થાનિક પોલીસ અને અગ્નિશામક વિભાગની ટીમોએ ઘટનાસ્થળે પહોંચી બચાવ કાર્ય હાથે લીધું હતું. એમ્બ્યુલન્સમાં રહેલા અન્ય બે લોકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈ વિસ્તારમાં શોક અને સંવેદનાનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે.
