વિસનગર: બીમાર પુત્રને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જતી એમ્બ્યુલન્સને નડ્યો અકસ્માત, યુવકનું મોત
વડનગરના શોભાસણનો એક પરિવાર પોતાના બીમાર પુત્રને સારવાર અર્થે ખાનગી એમ્બ્યુલન્સમાં મહેસાણા લઇ જતો હતો.
Published : June 7, 2026 at 4:41 PM IST
મહેસાણા: વિસનગર નજીક પાલડી ચાર રસ્તા પાસે અકસ્માતની ઘટના બની હતી. વડનગરના શોભાસણનો એક પરિવાર પોતાના બીમાર પુત્રને સારવાર અર્થે ખાનગી એમ્બ્યુલન્સમાં મહેસાણા લઇ જતો હતો. આ દરમિયાન કાંસા તરફથી રોંગ સાઇડ આવતી કારે એમ્બ્યુલન્સને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ અકસ્માતમાં એમ્બ્યુલન્સમાં સવાર બીમાર યુવકનું ગંભીર ઇજાઓને કારણે ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. અકસ્માત બાદ કાર ચાલક વાહન મુકીને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઇ ગયો હતો.
બિમાર પુત્રને સારવાર માટે મહેસાણા લઈ જતી વખતે નડ્યો અકસ્માત
મળતી માહિતી મુજબ, મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર તાલુકાના શોભાસણ ગામે રહેતા 55 વર્ષીય વસંતજી વિઠાજી ઠાકોર ખેતીકામ કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેમના વચગાળાના દીકરા વિજયકુમારનું ગત 21 મેના રોજ અકસ્માત થયો હતો, જેમાં તેમને માથા અને ગળાના ભાગે ઈજાઓ થઈ હતી. મહેસાણાની અરમાની હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવ્યા બાદ તેઓ વિજયકુમારને ઘરે લાવ્યા હતા. જોકે, ગઈકાલે 6 જૂન 2026ના રોજ રાત્રે સાડા નવ વાગ્યાની આસપાસ વિજયકુમારની તબિયત અચાનક વધુ બગડી હતી જેથી પિતા વસંતજી અને તેમનો મોટો દીકરો પ્રકાશજી તાત્કાલિક વિજયને વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. ત્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ વધુ સારવાર માટે વિજયકુમારને ખાનગી એમ્બ્યુલન્સ વાન (નંબર GJ 18 BV 7682) ભાડે કરીને મહેસાણાની અરમાની હોસ્પિટલ લઈ જવા રવાના થયા હતા.
પાલડી ચોકડી પાસે વેગનઆરે એમ્બ્યુલન્સને સામેથી ઉડાવી
જગાપુરાના વતની અંકિતજી રમતુજી ઠાકોર એમ્બ્યુલન્સ ચલાવી રહ્યા હતા અને પિતા-પુત્ર પાછળના ભાગે બિમાર વિજયકુમાર સાથે બેઠા હતા. રાત્રિના આશરે 11:15 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે એમ્બ્યુલન્સ વિસનગર પાલડી ચોકડી મુકામે પહોંચી, ત્યારે કાંસા ચોકડી તરફથી આવી રહેલી એક વેગનઆર કાર (નંબર GJ 02 EA 4283ના ચાલકે પોતાની ગાડી અત્યંત પૂરઝડપે અને ગફલતભરી રીતે રોંગ સાઈડમાં હંકારી લાવી હતી. કાર ચાલકે રોંગ સાઈડમાં આવીને એમ્બ્યુલન્સને સામેથી જોરદાર ટક્કર મારી દીધી હતી. ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે એમ્બ્યુલન્સ સીધી રોડના ડિવાઈડર સાથે જઈને અથડાઈ પડી હતી અને ગાડીનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો.
અકસ્માત સર્જી કાર ચાલક વાહન મુકીને ફરાર
આ ભયાનક અકસ્માતમાં એમ્બ્યુલન્સમાં પાછળ સુવડાવેલા બિમાર વિજયકુમારને માથાના ભાગે અત્યંત ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે અકસ્માતમાં પિતા વસંતજીને બરડાના ભાગે અને મોટા ભાઈ પ્રકાશજીને જમણા હાથે મૂઢ માર વાગ્યો હતો. આ ઉપરાંત એમ્બ્યુલન્સના ચાલક અંકિતજી ઠાકોરને પણ બંને હાથે ઈજાઓ પહોંચી હતી. અકસ્માત સર્જાયા બાદ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા. લોકોનું ટોળું ભેગું થતાં જ વેગનઆર કારનો ચાલક પોતાની ગાડી ઘટનાસ્થળે જ છોડીને અંધારાનો લાભ લઈ નાસી ગયો હતો.
પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા
બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને મૃતક વિજયકુમારના શબને વિસનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પીએમ (પોસ્ટમોર્ટમ) માટે મોકલી આપવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે મૃતકના પિતા વસંતજી ઠાકોરે વિસનગર શહેર પોલીસ મથકે વેગનઆર કારના અજાણ્યા ચાલક વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ ૧૦૬(૧), ૨૮૧, ૧૨૫(a), ૧૨૫(b) તેમજ મોટર વાહન અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાવ્યો છે. વિસનગર શહેર પોલીસ સ્ટેશનના હેડ કોન્સ્ટેબલ સમીરભાઈ રહીમબેગ મિરઝાએ આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને ફરાર કાર ચાલકને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
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