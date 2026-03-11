આંબરડી સફારી પાર્ક બન્યું પર્યટનનું હોટસ્પોટ: બે વર્ષમાં 2 લાખથી વધુ પ્રવાસીઓ, કરોડોની આવક
છેલ્લા બે વર્ષમાં અહીં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે.
Published : March 11, 2026 at 3:38 PM IST
ગાંધીનગર: અમરેલી જિલ્લામાં આવેલું આંબરડી સફારી પાર્ક હવે ગુજરાતના મહત્વના ઇકો-ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશનમાં સ્થાન બનાવી રહ્યું છે. કુદરતી વાતાવરણમાં વન્યજીવનને નજીકથી જોવા માટે પ્રવાસીઓ માટે આ પાર્ક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં અહીં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે.
આંકડાઓ મુજબ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન કુલ 2,07,447 લોકોએ આંબરડી સફારી પાર્કની મુલાકાત લીધી છે. જેમાંથી 2,07,419 ભારતીય પ્રવાસીઓ જ્યારે 28 વિદેશી મુલાકાતીઓ પણ અહીં સફારીનો આનંદ લેવા પહોંચ્યા હતા.
મુલાકાતીઓની વધતી સંખ્યાને કારણે પાર્કને નોંધપાત્ર આવક પણ થઈ છે. ભારતીય પ્રવાસીઓ પાસેથી પાર્કને અંદાજે 3 કરોડ 49 લાખ 58 હજાર 830 રૂપિયાની આવક થઈ છે, જ્યારે વિદેશી નાગરિકો પાસેથી આશરે 62 હજાર 540 રૂપિયાની આવક નોંધાઈ છે.
અમરેલી જિલ્લામાં આવેલું આંબરડી સફારી પાર્ક ખાસ કરીને સિંહ સફારી માટે જાણીતું છે. અહીં એશિયાટિક સિંહોને તેમના કુદરતી વાતાવરણમાં જોવા માટે વિશેષ સફારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પ્રવાસીઓ જીપ અથવા બસ સફારી મારફતે સિંહો અને અન્ય વન્યજીવોને નજીકથી જોઈ શકે છે.
આ ઉપરાંત પાર્કમાં કુદરતી જંગલ વિસ્તાર, હરિયાળો પર્યાવરણ અને વન્યજીવન સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે પણ વિવિધ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. વન વિભાગ દ્વારા પ્રવાસીઓ માટે માર્ગદર્શન, સુરક્ષા અને અન્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
પ્રકૃતિપ્રેમીઓ, વન્યજીવન રસિકો તેમજ પરિવાર સાથે ફરવા આવતા પ્રવાસીઓ માટે આંબરડી સફારી પાર્ક એક મહત્વનું પર્યટન સ્થળ બની રહ્યું છે. વન વિભાગના પ્રયાસો અને સુવિધાઓના વિકાસને કારણે આ પાર્ક હવે ગુજરાતના ઇકો-ટુરિઝમ નકશામાં ઝડપથી લોકપ્રિય બની રહ્યું છે.
રાજ્ય કક્ષાના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી પ્રવીણ માળીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકાર વન્યજીવન સંરક્ષણ અને ઇકો-ટુરિઝમના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે. આંબરડી સફારી પાર્કમાં પ્રવાસીઓની વધતી સંખ્યા દર્શાવે છે કે લોકોમાં કુદરત અને વન્યજીવન પ્રત્યે રસ વધી રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા પાર્કમાં વધુ સુવિધાઓ વિકસાવવા અને પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ રીતે આંબરડી સફારી પાર્ક માત્ર વન્યજીવન સંરક્ષણ માટે જ નહીં પરંતુ અમરેલી જિલ્લાના પર્યટન વિકાસ માટે પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.
