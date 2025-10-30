ETV Bharat / state

ભૂપેન્દ્ર પટેલની ગાંધીનગરમાં ઇટાલીના ભારત સ્થિત રાજદૂત યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલી સાથે મુલાકાત

મેન્યુફેક્ચરિંગ હબની ખ્યાતિ પ્રાપ્ત ગુજરાતમાં બહુવિધ ક્ષેત્રે પરસ્પર સહભાગીતાની તકો વિશે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથેની આ મુલાકાતમાં તેમણે ફળદાયી પરામર્શ કર્યા.

ભૂપેન્દ્ર પટેલની ગાંધીનગરમાં ઇટાલીના ભારત સ્થિત રાજદૂત યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલી સાથે મુલાકાત
ભૂપેન્દ્ર પટેલની ગાંધીનગરમાં ઇટાલીના ભારત સ્થિત રાજદૂત યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલી સાથે મુલાકાત (Gujarat Information)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
ગાંધીનગર : ઇટાલી યુરોપમાં સેકન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાવરહાઉસ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં તજજ્ઞતા ધરાવે છે. તે સંદર્ભમાં ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ હબની ખ્યાતિ પ્રાપ્ત ગુજરાતમાં બહુવિધ ક્ષેત્રે પરસ્પર સહભાગીતાની તકો વિશે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથેની આ મુલાકાતમાં તેમણે ફળદાયી પરામર્શ કર્યા હતા.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઇટાલીના રાજદૂતની ગુજરાતની પ્રથમ મુલાકાતમાં તેમને આવકારતા જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારત @2047નો જે સંકલ્પ કર્યો છે. તેમાં ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત @2047ના રોડમેપ સાથે અગ્રેસર રહેવા પ્રતિબદ્ધ છે.

આ સંદર્ભમાં તેમણે ઇટાલીના રાજદૂત યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલીને વધુ વિગતો આપતા કહ્યું કે, ગુજરાતે પોલિસી ડ્રિવન સ્ટેટ અને દેશના મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનવા સાથે આ વિકસિત ગુજરાત @2047 રોડ મેપમાં લીવીંગ વેલ, અર્નિંગ વેલના ધ્યેય સાથે રાજ્યની આર્થિક, સામાજિક અને ઔદ્યોગિક પ્રગતિના નવા સીમા ચિન્હો સર કરવાનો અભિગમ અપનાવ્યો છે.

નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત-ઇટાલી દ્વિપક્ષીય સંબંધો વધુ સંગીન બન્યા - યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલી

ઇટાલીના રાજદૂતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત ઈટાલીના દ્વિપક્ષીય સંબંધો વધુ સંગીન બન્યા છે, તેનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઇટાલીની મુલાકાત દરમિયાન ડિફેન્સ, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, સ્પેસ, ક્લીન એનર્જી, ઈનોવેશન અને મોબિલિટી લિન્કેજ પર ફોકસ કરીને બંને દેશો વચ્ચેનો સહયોગ વિસ્તૃત કરવા થયેલી સહમતીની ભૂમિકા તેમણે આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, ભારત અને ઇટાલીએ મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં સહયોગનો સેતુ મજબૂત બનાવવા 10 મુદ્દાનો જોઈન્ટ સ્ટ્રેટેજિક એક્શન પ્લાન તૈયાર કરેલો છે.

ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલીની મુલાકાત (Gujarat Information Department)

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ આ એક્શન પ્લાનના અનુસંધાને ગુજરાત સાથેના સુસંગત ક્ષેત્રોમાં ઇટાલી ગુજરાત સહભાગીતા વિષયક ચર્ચા વિચારણા કરી હતી.

તેમણે ગુજરાત સાથે મેન્યુફેક્ચરિંગ, સ્પોર્ટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, વેસ્ટ ટુ એનર્જી, સ્પેસ, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી તથા ઇનોવેશન અને કનેક્ટિવિટી તેમજ સ્માર્ટ મોબિલિટી અને કલ્ચરલ એક્સચેંજ તથા એજ્યુકેશનના ક્ષેત્રોમાં સહભાગીતાની પરસ્પર ઉજ્જવળ સંભાવનાઓ રહેલી છે તે અંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે વિચાર વિમર્શ કર્યો હતો.

ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલીની મુલાકાત (Gujarat Information Department)

ઇટાલીના રાજદૂત યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલીએ ઇટાલી ગુજરાતના સંબંધોને વધુ વ્યાપક સ્તરે વિકસાવવા અને પરસ્પર સમાન હિતના ક્ષેત્રોના અભ્યાસ માટે ગુજરાતના એક હાઈ લેવલ ડેલીગેશનને ઇટાલીની મુલાકાતે આવવાનું આમંત્રણ પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પાઠવ્યું હતું.

ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલીની મુલાકાત (Gujarat Information Department)
ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને યુત એન્ટોનિયો બાર્ટોલીની મુલાકાત (Gujarat Information Department)

આ સૌજન્ય મુલાકાતમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી એમ. કે. દાસ, ઉદ્યોગ અગ્ર સચિવ મમતા વર્મા, મુખ્યમંત્રીના અધિક અગ્ર સચિવ અવંતિકા સિંઘ અને ઉદ્યોગ કમિશનરશ પી. સ્વરૂપ પણ જોડાયા હતા.

