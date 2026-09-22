VIDEO: નવરાત્રીમાં વરસાદ પડશે કે નહીં? અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: નવરાત્રીની શરૂઆતમાં પડી શકે વરસાદી ઝાપટાં, ગરબાના આયોજનમાં વિક્ષેપની શક્યતા
Published : September 22, 2026 at 1:29 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં નવરાત્રીના ગરબાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ત્યારે ખેલૈયાઓ માટે મહત્ત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાનનો વરતારો કરતા અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, નવરાત્રીની શરૂઆતના દિવસોમાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. જેના કારણે ખુલ્લા મેદાનોમાં યોજાતા ગરબાના કાર્યક્રમોમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 22 અને 23 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 23 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ગરમી વધવાની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતમાં મહત્તમ તાપમાન 36થી 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા હોવાથી ગરમી અને બફારાનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી માછલી ઝીલી લે તો પેટમાં મોતી પાકે છે
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 27 સપ્ટેમ્બરથી સૂર્ય હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેના કારણે હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. 5 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. સ્વાતિ નક્ષત્ર અંગે લોકમાન્યતા છે કે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન પડેલું પાણીનું ટીપું જો માછલી ઝીલી લે તો તેના પેટમાં મોતી પાકે છે. આ માન્યતાનો પણ હવામાનના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
નવરાત્રીની શરૂઆતમાં વરસાદી ઝાપટાંની શક્યતા
આગામી 5 ઓક્ટોબરની આસપાસ દરિયામાં પવનની ગતિ વધવાની શક્યતા છે. જ્યારે 10 ઓક્ટોબરની આસપાસ સૂર્ય ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. નવરાત્રીની શરૂઆતમાં ક્યાંક વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે વરસાદ પણ પડી શકે છે. ખાસ કરીને ખુલ્લા મેદાનોમાં યોજાતા ગરબા કાર્યક્રમો માટે વરસાદી ઝાપટાં મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમથી હવામાનમાં પલટો
બંગાળની ખાડીમાં બની રહેલી હવામાન પ્રણાલીને કારણે દક્ષિણ-પૂર્વીય વિસ્તારોમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. ઓડિશા નજીક સિસ્ટમ લેન્ડફોલ થવાની શક્યતા વચ્ચે ઓડિશા, છત્તીસગઢ અને આંધ્રપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. બિહાર, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વી રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. બીજી તરફ રાજસ્થાનના ભાગોમાંથી ધીમે ધીમે ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની શક્યતા છે.
આ પણ વાંચોઃ
આગામી 24 કલાક માટે કેવું રહેશે ગુજરાતનું હવામાન: આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને પવન સાથે વરસાદની શક્યતા
ગરબા પાર્ટનર શોધવા જતા ક્યાંય ખાતું ખાલી ન થઈ જાય ! 'ભાડે ગરબા પાર્ટનર'ને લઈને શું કહ્યું સાયબર ક્રાઈમે જાણો...