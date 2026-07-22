અંબાલાલ પટેલની આગાહી, 24થી 27 જુલાઈ ભારે વરસાદની શક્યતા
24 થી 27 જુલાઈ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, તેવી આગાહી જાણીતા હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ કરી છે.
Published : July 22, 2026 at 9:13 AM IST
રાજકોટ: જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 24 થી 27 જુલાઈ દરમિયાન મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. સાથે જ 30 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ વચ્ચે પણ એક નવું વરસાદી વહન સક્રિય થશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ બંગાળના ઉપસાગરમાંથી એક વહન સીધું ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું છે. જેના કારણે આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદ આવી શકે છે. અંબાલાલે કહ્યું કે, અષાઢ સુદ નોમની વિજળી વરસાદ માટે સારી માનવામાં આવે છે અને તેની અસર પણ જોવા મળશે.
સૌથી મહત્વની આગાહી 24 થી 27 જુલાઈની છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને ગોધરા, લુણાવાડા અને દાહોદના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ અને વડોદરાના ભાગોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે.ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ અને તાપી જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
ભારે વરસાદની સીધી અસર નદીઓના જળસ્તર પર પડશે. અંબાલાલના મતે મધ્યપ્રદેશના ભાગોમાં પડતા વરસાદને કારણે નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થશે. સાથે જ સાબરમતી નદીમાં પણ નવા નીર આવવાની શક્યતા છે. તંત્રને અપીલ છે કે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ રહે અને નદી કિનારાના ગામોને સમયસર સૂચના આપે.
આ ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ પણ સતર્ક રહેવું પડશે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ ખેતરમાં પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા અગાઉથી કરી રાખે. વધુ પાણી ભરાવાથી ઊભા પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ડાંગર, કપાસ અને શાકભાજીના પાક માટે આ સમયે નિકાલ ખૂબ જ જરૂરી છે.
અંબાલાલે વધુમાં કહ્યું કે 30 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટની વચ્ચે ફરી એક વરસાદી વહન સક્રિય થશે. આ વહન દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ લાવશે. એટલે કે જુલાઈના અંત સુધી રાજ્યમાં વરસાદનો દોર ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો આગામી એક સપ્તાહ ગુજરાત માટે ભીનું રહેવાનું છે. નાગરિકોને અપીલ છે કે હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરે. બિનજરૂરી રીતે નદી-નાળા પાસે ન જાય.ખેડૂતો પોતાના પાક અને પશુઓનું ધ્યાન રાખે.
બંગાળના ઉપસાગરનું વહન ગુજરાત તરફ આવ્યું છે. જેના કારણે 24 થી 27 તારીખ દરમિયાન મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદ પડશે. ત્યારબાદ 30 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટની વચ્ચે ફરી એક વરસાદી વહન આવશે જે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ લાવશે.