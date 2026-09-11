અંબાલાલ પટેલની આગાહી; ગુજરાતમાં સક્રિય થઈ વધુ એક વરસાદી સિસ્ટમ, આ વિસ્તારોમાં પડશે ધોધમાર વરસાદ
અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગાહી પ્રમાણે, બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ બની રહી છે.
Published : September 11, 2026 at 2:41 PM IST
ગાંધીનગરઃ રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ચોમાસાએ વિરામ લીધો છે. ઓગસ્ટ મહિનો આખો કોરોકટ રહ્યો છે. ત્યારે હવે સપ્ટેમ્બરના 10 દિવસ વીતી ગયા બાદ ફરથી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી હોવાના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. દરમિયાન જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદને લઈને આગાહી કરી છે.
અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગાહી પ્રમાણે, બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ બની રહી છે. ગુજરાતમાં આ સિસ્ટમની અસર 12 સપ્ટેમ્બરની સાંજથી શરૂ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામા આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું આગમન થવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. 12-13 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ પડી શકે છે.
આ ઉપરાંત, મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે. વડોદરા અને આણંદમાં પણ ભારે વરસાદ પડે તેવી આગાહી કરવામા આવી છે. પંચમહાલમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. અમરેલી, ભાવનગર, મહુવા અને બોટાદમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, ધ્રાંગધ્રા, દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી રહી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 2થી 3 ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. 16-17 સપ્ટેમ્બર સુધી આ વરસાદી સિસ્ટમની અસર રહેવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરતા લોકોને વીજળીથી સાવચેતી રાખવા પણ અપીલ કરી છે. 17 સપ્ટેમ્બર બાદ 18 સપ્ટેમ્બર આસપાસ વધુ એક વરસાદી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી છે.
મહત્ત્વનું છે કે, ગુજરાતના ઘણા જિલ્લામાં હવે વરસાદની અછત વર્તાઈ રહી છે. ખાસ કરીને જ્યાં સિંચાઈના પાણીની વ્યવસ્થા નથી, ત્યાં ઉભા પાકો સુકાવા લાગ્યા છે. હાલ કપાસ, મગફળી, તલ, લીલો ચારો, શાકભાજી જેવા પાકો સુકાવા લાગતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. વરસાદ ખેંચાઈ જવાના કારણે માલધારીઓ ઉપર પણ તેની માઠી અસર જોવા મળી રહી છે. માલ-ઢોરને ચરાવવા માટે ગૌચરની જગ્યાઓમાં પૂરતું ઘાસ ઉપલબ્ધ નથી. આ ઉપરાંત વેચાતું ખડ કે ઘાસ લેવા જાય તો તેના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે.
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