દિવાળીના તહેવારો વચ્ચે હવામાનમાં પલટો, અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી
વાવાઝોડું 'મોરારુ'ની અસરથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 નવેમ્બર દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા, નવેમ્બરના બીજા પખવાડિયામાં બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર અને વાવાઝોડાની સંભાવના.
Published : November 2, 2026 at 2:22 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાતી હવામાનની હલચલ અને પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસરને પગલે નવેમ્બર મહિનામાં ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠું થવાની શક્યતા છે.
આ ઉપરાંત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બેસતા વર્ષના પ્રારંભે પણ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સંભાવના છે.
" 'મોરારુ' નામનું ભીષણ વાવાઝોડું સોમવાર સાંજ સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ અને નેલ્લોર વચ્ચેના દરિયાકાંઠે ટકરાવાની શક્યતા છે. આ વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં સીધી નહીં, પરંતુ હવામાનમાં ફેરફારના સ્વરૂપે જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને 4થી 6 નવેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. જ્યારે 6થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાથી ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વાદળો છવાઈ શકે છે." - અંબાલાલ પટેલ, હવામાન નિષ્ણાંત
બીજી તરફ, 10થી 14 નવેમ્બર દરમિયાન ફરી એકવાર પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જોવા મળી શકે છે. આ સમયગાળામાં બંગાળના ઉપસાગરમાં હવામાનની હલચલ વધવાની શક્યતા છે, જેના કારણે દક્ષિણ ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. આ હવામાન પ્રણાલીની અસર મહારાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો સુધી પહોંચવાની શક્યતા હોવાથી માવઠાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
નવેમ્બરના બીજા પખવાડિયામાં પણ હવામાનમાં મોટા ફેરફારના સંકેતો છે. 16 નવેમ્બરની આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 18થી 22 નવેમ્બર દરમિયાન તે વધુ મજબૂત બની વાવાઝોડાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. તેની અસરને કારણે નવા વર્ષથી દેવદિવાળી સુધી રાજ્યમાં હવામાન પલટાવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આટલું જ નહીં, ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. આમ, દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન અને ત્યારબાદ નવેમ્બર મહિનામાં એક પછી એક હવામાન પ્રણાલીઓ સક્રિય થવાની સંભાવનાને પગલે ગુજરાતમાં વાદળછાયા વાતાવરણ અને કમોસમી વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
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