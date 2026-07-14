અંબાજી મંદિર દાન ચોરી કેસ: કલેક્ટરે બનાવી કડક SOP, હવે દાનની ગણતરીનું લાઇવ પ્રસારણ કરવાનું આયોજન
અયોધ્યા દાન મંદિર ચોરીનો વિવાદ અને તેનો વિરોધ ચર્ચામાં જોવા મળી રહે છે ત્યારે હવે અંબાજી મંદિરની દાન ચોરીનો મામલો પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે.
Published : July 14, 2026 at 7:00 AM IST
પાલનપુર: શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં દાનની રકમની ચોરીનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યા બાદ વહીવટી તંત્ર સફાળું જાગ્યું છે. ભક્તોની લાગણી દુભાતા બનાસકાંઠા કલેક્ટરે આ પ્રકારની ઘટનાઓ પર કાયમી બ્રેક લગાવવા માટે કડક SOP જાહેર કરી છે. આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ હવે દાનની ગણતરી કરતા સ્ટાફનું કડક પોલીસ ચેકિંગ થશે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા CCTVની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવશે.
અંબાજી મંદિરમાં દાન ચોરીની ઘટના બાદ કલેક્ટર એક્શનમાં
અંબાજી મંદિરમાં લાખો માઈભક્તોએ આપેલા દાનની ચોરીનો મામલો સામે આવ્યો હતો. ભંડારામાં દાનની ગણતરી થતી હતી તે દરમિયાન ચિરાગ ઠાકોર નામના શખ્સે નોટોનું બંડલ સંતાડ્યું હતુ, જેનો CCTV વિડીઓ પણ સામે આવ્યો છે. આ મામલામા કુલ 3 લોકોને તાત્કાલિક અસરથી નોકરીમાંથી ડિસમિસ કરી ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ચિરાગ ઠાકોર, વિવેક શર્મા અને નિકુલ પટેલ સામે દાન ચોરી મામલે પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.
મંદિરમાં ખુબ જ શ્રદ્ધાથી આપવામાં આવતી દાનની રકમમાંથી ચોરીની ઘટના બનતા માઈભક્તોની લાગણી દુભાઈ છે. જે બાદ આ પ્રકારની ઘટનાઓને રોકવા માટે હવે કલેક્ટરે પણ કડક નિર્ણય લીધો છે. બનાસકાંઠા કલેક્ટર મિહિર પટેલે દાનની ગણતરીમાં જોડાતા લોકો માટે કડક નિયમો સાથેની SOP તૈયાર કરી છે જેમાં હવે ગણતરી સ્થળે એન્ટ્રી કરતા પહેલા પોલીસે મેટલ ડિરેક્ટરથી તમામનુ ચેકીંગ કરશે. ગણતરી સ્થળે 20 જેટલા CCTV કેમેરા લગાવાશે જેનું રેકોર્ડિંગ 6 મહિના સુધી સચવાય તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરાશે.
અંબાજી મંદિરમાં આપવામાં આવેલા દાનમાંથી બે મહિના પહેલા 1.4 લાખની ચોરી થઈ હતી જેમાં ત્રણ લોકો સામે તાત્કાલિક અસરથી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ત્યારે હવે આ પ્રકારની ઘટનાઓને રોકવા માટે બનાસકાંઠા કલેક્ટરે મહત્વપૂર્ણ SOP બનાવી છે. મંદિરમાં મળતા દાનની ચોરી અટકાવવા આ SOP અસરકાર સાબિત થવાનો દાવો કલેકટરે કર્યો છે. તેમજ આગામી દિવસોમાં દાન ગણતરીનુ લાઈવ પ્રસારણ કરવાનુ પણ આયોજન તંત્ર કરી રહ્યું છે.
દેશભરમાં અયોધ્યા દાન મંદિર ચોરીનો વિવાદ અને તેનો વિરોધ ચર્ચામાં જોવા મળી રહે છે ત્યારે હવે અંબાજી મંદિરની દાન ચોરીનો મામલો પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠા કલેક્ટરે આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને કડક નિયમો બનાવ્યા છે જે નિયમો આગામી દિવસોમાં દાનની રકમની સુરક્ષા કરવામાં અને ભક્તોની લાગણી તેમજ શ્રદ્ધા ટકાવી રાખવામાં કેટલી સફળ થાય છે તે જોવું રહ્યું.
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