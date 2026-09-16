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માં અંબાના આંગણે રૂડો અવસર, ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને તંત્ર સજ્જ

માઈભક્તોને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા 29 સમિતિઓ બનાવવામાં આવી અને 7000થી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ તેમજ ક્લાસ વન અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપાઈ.

ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને તંત્ર સજ્જ
ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને તંત્ર સજ્જ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 7:40 PM IST

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બનાસકાંઠા : શક્તિ, ભક્તિ અને આસ્થાના કેન્દ્ર અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મહામેળાને લઈને બનાસકાંઠા વહીવટી તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. મેળામાં પોલીસ વિભાગ ફોર્સ તરીકે નહીં પરંતુ ફેસિલિટેશન તરીકે કામ કરશે. પાંચ હજારથી વધુ જવાનો તૈનાત રહેશે અને 750થી વધુ કેમેરાથી મોનિટરિંગ કરાશે.

શક્તિ, ભક્તિ અને આસ્થાનું કેન્દ્ર અંબાજી ખાતે 20 થી 26 સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો શરૂ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે મેળાના સુચારુ આયોજન અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી વિવિધ વ્યવસ્થાઓની માહિતી અને તૈયારીઓ અંગે જાણકારી આપવા માટે શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ચેરમેન અને જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કાળીદાસ મિસ્ત્રી ભવન, અંબાજી ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી.

ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને તંત્ર સજ્જ (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં દર્શન, વિસામો, ભોજન, પાર્કિંગ, સુરક્ષા, સલામતી, પ્રસાદ, પગરખાં, સફાઈ, પાણી, ટોઈલેટ સહિતની સુવિધાઓ અને સગવડોની કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાઓ અંગે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ વર્ષે કેટલાક ખાસ આકર્ષણો અને સુવિધાઓથી મેળાને યાદગાર બનાવવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેના માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિવિધ 29 જેટલી જિલ્લા કક્ષાની સમિતિઓ પણ બનાવવામાં આવી છે.

પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, માઈભક્તોને કોઈ પણ જાતની તકલીફ કે અગવડ ન પડે તે રીતે વ્યવસ્થાઓ જળવાય તેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મેળાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાઓ માટે 29 જેટલી સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે. સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે ક્લાસ વન અધિકારીની નિમણૂક કરી તેમના સુપરવિઝન હેઠળ તમામ કક્ષાએ નાનામાં નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખી ઝીણવટભર્યું કામ થાય તે રીતે આયોજન થયું છે. જિલ્લા કલેક્ટરે આ સાથે કરોડો માઈભક્તોને અંબાજીમાં પધારવા અને માં અંબાના દર્શન કરવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ પાઠવ્યું હતું, તેમજ મેળો નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય તે માટે માતાજીને પ્રાર્થના કરી હતી.

વહીવટી તંત્ર દ્વારા 29 સમિતિઓ બનાવવામાં આવી
વહીવટી તંત્ર દ્વારા 29 સમિતિઓ બનાવવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)

કલેક્ટરે પત્રકાર મિત્રોને ડિજિટલ માધ્યમ થકી મેળાનું પ્રસારણ અને પ્રચાર-પ્રસાર થકી વિદેશમાં બેઠેલા ભક્તોને પણ માં અંબાના દર્શનનો લાભ આપવા અનુરોધ કર્યો હતો. કલેક્ટરે કહ્યું કે ચાલુ વર્ષે ડ્રોન શોનું પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે સ્વચ્છતા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવશે. જટાયુ મશીન દ્વારા કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવશે. કચરા માટે દાંતા અને હડાદ રોડ પર 750થી વધુ ડસ્ટબિન મૂકવામાં આવ્યા છે. 7000થી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ મેળામાં ફરજ બજાવશે.

કલેક્ટરે જણાવ્યું કે, જો હવામાન સાફ રહેશે તો 22 અને 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ અંબાજી મંદિર ખાતે ડ્રોન શોનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ સાથે ગબ્બર ખાતે વિશેષ રોશની કરવામાં આવી છે. ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગુજરાતભરમાંથી અંબાજી મહામેળામાં આવતા પદયાત્રીઓ માટે 10 કરોડનું વીમા કવચ આપવામાં આવશે. નજીકના રાજસ્થાન રાજ્યમાં પણ 50 કિમી અંતર સુધી આ લાભ મળી રહેશે. આ સાથે પદયાત્રી બનાસકાંઠા જિલ્લાની હદમાં હોય અને કોઈ આકસ્મિક ઘટના ઘટે તો તાત્કાલિક 2 લાખ રૂપિયાની વીમા સહાય આપવામાં આવશે.

આ પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે. દવેએ જણાવ્યું કે, અંબાજી પદયાત્રા અને મેળા દરમિયાન યાત્રિકોની સુવિધા અને સ્વચ્છતા જાળવવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા પાંચ ઝોનમાં આશરે 2,000 સફાઈ મિત્રો અને 135થી 150 ટ્રેક્ટરોની મદદથી વિવિધ રૂટો પર સઘન સફાઈ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. જેમાં રાત્રિના સમયે પણ સફાઈ કરીને સવારે સ્વચ્છ માર્ગો ઉપલબ્ધ કરાવવા, કચરાપેટીઓ મૂકવી, ફૂડ વેસ્ટ કલેક્શન એજન્સીની નિમણૂક કરવી અને સેવાકીય ચીજવસ્તુઓનું વિતરણ કરતા વાહનો માટે 10 જેટલા નિયત સ્થળોએ રજિસ્ટ્રેશનની વ્યવસ્થા કરી પ્લાસ્ટિક અને કચરાના ફેલાવાને અટકાવવા સાથે સ્વચ્છતા અને સેવાનો ઉત્તમ સમન્વય સાધવામાં આવ્યો છે.

જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રશાંત સુમ્બેએ મેળામાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી સુરક્ષા અને સલામતી અંગેની વિગતો પૂરી પાડતા જણાવ્યું હતું કે આ વખતે મેળામાં સુરક્ષા માટે વિવિધ લેયરમાં કામ કરવામાં આવશે. કાયદો અને વ્યવસ્થા, શાંતિ અને પદયાત્રીઓ દર્શન કરી શકે તે માટે પોલીસ વિભાગ ફોર્સ તરીકે નહીં પરંતુ ફેસિલિટેશન તરીકે કામ કરશે. 5000 જેટલા જવાનો બે શિફ્ટમાં ફરજ બજાવશે. ડુંગરાળ વિસ્તારમાં ઘોડેસવાર પોલીસ જવાનો ફરજ બજાવશે. ખાસ ટીમો સીસીટીવીનું મોનિટરિંગ કરશે. મહિલાઓ માટે 'શી' ટીમ સાથે મેળાની સુરક્ષા-સલામતી માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના વહીવટદાર કૌશિકભાઈ મોદીએ મેળાની સમગ્ર વ્યવસ્થાઓ અને આયોજન અંગેનું પ્રેઝન્ટેશન કરી વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, મેળાની તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. એનાઉન્સ માટે સાઉન્ડ સિસ્ટમ, મેળાની સુંદરતા માટે લાઇટિંગની સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાર્કિંગ, ભોજન, દર્શન અને વિસામો એમ તમામ પ્રકારે મુસાફરોની સુવિધાઓ સચવાય તે રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 750 જેટલા સીસીટીવી કેમેરાથી સમગ્ર મેળાનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે.

તેમણે જણાવ્યું કે, અંબાજીથી 60 કિલોમીટર વિસ્તારમાં જરૂરિયાત મુજબ સ્ટ્રીટ લાઇટની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે. સફાઈ માટે માઈક્રો પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ મારફત સેવા કેમ્પ અને વાહનોની નોંધણી, મોબાઈલ સેવા કેમ્પની નોંધણી વગેરે ડિજિટલ માધ્યમથી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. સ્માર્ટ પાર્કિંગ, બાળ સહાયતા કાર્ડ પણ મેળા દરમિયાન આપવામાં આવશે. આ પ્રસંગે પત્રકારોએ પણ મેળાના સુદ્રઢ આયોજન અને માઈભક્તોની વિવિધ સુવિધાઓ સચવાય તે માટે સલાહ-સૂચનો આપ્યા હતા, જેને વહીવટીતંત્રએ આવકારી તેને અનુરૂપ વ્યવસ્થાઓ અને આયોજનની ખાતરી આપી હતી.

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