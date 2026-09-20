ભાદરવી પૂનમ મહામેળો શરૂ, મહેસાણામાં પદયાત્રીઓ માટે ઠેર-ઠેર સેવા કેમ્પોની વણઝાર
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મહેસાણાથી સતલાસણા સુધી 25 કેમ્પ અને 14 મોબાઈલ ટીમ તૈનાત, ફોલ્લા અને દુખાવાની સારવાર અપાઈ રહી છે.
Published : September 20, 2026 at 6:54 PM IST
મહેસાણા: રાજ્યનું સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી હાલ ભાદરવી પૂનમના મહામેળા માટે શ્રદ્ધાના રંગે રંગાઈ ગયું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લાખોની સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ મા અંબાના દર્શનાર્થે પગપાળા જઈ રહ્યા છે. માર્ગો પર ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે અને પદયાત્રીઓની સેવામાં અનેક સેવા કેમ્પ કાર્યરત થઈ ગયા છે.
વહીવટી તંત્ર અને સેવાભાવી સંસ્થાઓનું યોગદાન
ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદાર ચૌધરીએ આ મહામેળા અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, ભાદરવી પૂનમના આ પવિત્ર પ્રસંગે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અંબાજીના દર્શને ખેરાલુ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. પદયાત્રીઓની સેવામાં કોઈ કચાશ ન રહે તે માટે તરભના વાળીનાથ અખાડાના મહંત પરમ પૂજ્ય જયરામગીરી મહારાજના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી સેવા કેમ્પનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અન્ય સાધુ-સંતો પણ જોડાયા હતા.
વરસાદની સીઝનને ધ્યાનમાં રાખીને પદયાત્રીઓ માટે આરામની સુવિધા, મોબાઈલ ચાર્જિંગ, મેડિકલ કેમ્પ અને ચા-નાસ્તાની સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ધારાસભ્યએ માતા અંબાને પ્રાર્થના કરી હતી કે તમામ પદયાત્રીઓની મનોકામના પૂર્ણ થાય અને તેમની યાત્રા સુખરૂપ રહે.
કેમ્પના આયોજક ઈશ્વરભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે સરકારના નિયમ મુજબ સીસીટીવી કેમેરા, ફાયર સેફ્ટી અને વોટરપ્રૂફ ડોમની સગવડ ઊભી કરાઈ છે. પદયાત્રીઓ માટે શુદ્ધ ઘીનો મહાપ્રસાદ તેમજ ખમણ, સફરજન અને રોટલી-શાક જેવા વિવિધ કેમ્પોની સુવિધા પણ માર્ગમાં ઉપલબ્ધ છે.
તબીબી સુવિધાઓ અને મેડિકલ કેમ્પ
લાખોની સંખ્યામાં આવતા યાત્રાળુઓના સ્વાસ્થ્યની વિશેષ કાળજી લેવામાં આવી રહી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મહેસાણાથી સતલાસણા સુધી 25 આરોગ્ય કેમ્પ અને 14 મોબાઈલ ટીમની વ્યવસ્થા પણ કરાઈ છે.
ડોક્ટર પ્રિયા પટેલે મેડિકલ વ્યવસ્થા અંગે જણાવ્યું હતું કે, સતત ચાલવાના કારણે યાત્રાળુઓને પગમાં ફોલ્લા પડી જવાની અને પગ દુખવાની સામાન્ય સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. આવા યાત્રાળુઓને કેમ્પમાં ડ્રેસિંગ કરી આપવામાં આવે છે તેમજ દુખાવાની અને પેટમાં દુખાવાની પ્રાથમિક ગોળીઓ આપવામાં આવે છે.
આ કેમ્પ પાંચ દિવસ સુધી સતત ચાલુ રહેશે અને જો કોઈ પદયાત્રીને વધુ તકલીફ જણાય તો તેમને પાલનપુર કે અન્ય સિવિલ હોસ્પિટલમાં વધુ સારવાર અર્થે રિફર કરવાની પણ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
માઈભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધા અને અદમ્ય ઉત્સાહ
વરસાદ અને શારીરિક થાક વચ્ચે પણ યાત્રાળુઓનો ઉત્સાહ જોવાલાયક છે. આણંદ પાસેના સામરખાથી આવતા 54 વર્ષીય ભરતભાઈ છેલ્લા પાંચ દિવસથી ચાલી રહ્યા છે અને તેઓ સતત 19મા વર્ષે અંબાજીની પદયાત્રા કરી રહ્યા છે.
65થી 70 વર્ષની જૈફ વય ધરાવતા ડાહીબેન પણ ભારે ઉત્સાહ સાથે પદયાત્રા કરી રહ્યા છે, અને તેઓ દ્રઢપણે માને છે કે માતાજી તેમને દરેક શારીરિક કષ્ટ અને મુશ્કેલીમાંથી બચાવે છે.
અમદાવાદથી પદયાત્રાએ નીકળેલા દેવેન્દ્રભાઈ પટેલે કેમ્પોની સગવડતાના વખાણ કરતાં જણાવ્યું કે રસ્તામાં વોટરપ્રૂફ ડોમ, સ્વચ્છતા અને જમવાની સગવડતા ઘણી સારી છે. ધામણવા ગામથી આવતા વિક્રમભાઈ પોતાના પરિવાર સાથે આનંદથી યાત્રા કરી રહ્યા છે અને ત્રણ દિવસમાં અંબાજી પહોંચવાની આશા સેવી રહ્યા છે.
70 વર્ષના વડીલ જીવાભાઈ પરમાર તેમના પત્ની સાથે પહેલીવાર અંબાજી ચાલીને જઈ રહ્યા છે, છતાં તેમના મુખ પર કોઈ થાક વર્તાતો નથી.
આસ્થા અને ભક્તિનું મહાપર્વ
ભાદરવી પૂનમનો આ પદયાત્રા મેળો માત્ર એક ભૌતિક યાત્રા નથી, પરંતુ તે માનવીની અસીમ શ્રદ્ધા અને આધ્યાત્મિક સમર્પણનું જીવંત પ્રતીક છે. પગમાં પડતા ફોલ્લાઓ, વરસાદ કે થાક ભક્તોના હૈયે વસેલી 'જય અંબે'ની ધૂનને અટકાવી શકતા નથી.
રસ્તામાં ઊભા કરાયેલા વિશાળ સેવા કેમ્પો સમાજની એકતા અને નિઃસ્વાર્થ સેવાનો સંદેશ આપે છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓ જ્યારે એક જ દિશામાં, એક જ નાદ સાથે ડગ માંડે છે, ત્યારે આ સમગ્ર માર્ગ ભક્તિના એક વિશાળ અને પવિત્ર પ્રવાહમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે, જ્યાં ભૌતિક કષ્ટો પર આસ્થાનો સંપૂર્ણ વિજય થાય છે.
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