અમદાવાદમાં ઈન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલ: જગન્નાથ પુરીના 'ભોગ પ્રસાદ'ની અનુભૂતિ થશે, 'લાલ પરી' કાર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની
ફૂડ ફેસ્ટિવલના બીજા દિવસે સેલિબ્રિટી શેફ રણવીર બ્રાર ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા અને હોસ્પિટાલિટી હોપ એવોર્ડ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 15, 2025 at 5:53 PM IST
અમદાવાદ : સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે અદભુત ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ 2025નું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યુંં છે. જ્યાં ઘણા મોટા સેલિબ્રિટીઓ પહોંચી રહ્યા છે. ફૂડ ફેસ્ટિવલના બીજા દિવસે સેલિબ્રિટી શેફ રણવીર બ્રાર ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા અને હોસ્પિટાલિટી હોપ એવોર્ડ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેની સાથે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ અને ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ 2025માં “લાલ પરી” કાર જેમાં ખાસ આકર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે.
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે અદભુત ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ 2025
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ફરી એકવાર સ્વાદપ્રેમીઓ માટે એક અનોખો અને સ્મરણીય અનુભવ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા SAG (સાઉથ એશિયન એસોસિયેશન ફોર ગેસ્ટ્રોનોમી)ના સહયોગથી સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઈવેન્ટ સેન્ટર ખાતે 13 નવેમ્બરથી 16 નવેમ્બર 2025 દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા ધરાવતાં ઈન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલ 'ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
‘ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ’ માત્ર ફૂડ ફેસ્ટિવલ નથી, પણ વિચાર અને સ્વાદનો મેળાવડો છે. ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ અવનવી વાનગીઓના શોખીનો અને મનોરંજન પ્રેમીઓને એકસમાન આનંદ મળી રહે તેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષના ફેસ્ટિવલમાં ભારત ઉપરાંત નેપાળ, સ્પેન, નેધરલેન્ડ જેવા દેશોની ભાગીદારી રહેશે, જે આ ફૂડ ફેસ્ટિવલને આંતરરાષ્ટ્રીય રંગ આપશે.
આ ઈન્ટરનેશનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં ત્રણ અનોખા પેવિલિયન્સ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. લક્ઝરી પેવિલિયનમાં પ્રતિષ્ઠિત હોટેલ્સ દ્વારા તેમની વિશેષ વાનગીઓ પીરસવામાં આવી રહી છે. સ્પિરિચ્યુઅલ પેવિલિયનમાં પુરીના જગન્નાથ મંદિરમાં આપવામાં આવતા “ભોગ પ્રસાદ” સાથે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ કરાવવામાં આવી રહી છે. જ્યારે કોફી પેવિલિયનમાં લાઈવ કોફી, રોસ્ટિંગ, બ્રૂઇંગ અને વર્કશોપ્સ સાથે કોફી પ્રેમીઓ માટે શૈક્ષણિક અને મનોરંજક માહિતીઓની આપ-લે કરવામાં આવે છે.
ITC નર્મદા હોટલના શેફ રાહુલ એ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદમાં ભવ્ય બુક ફેર અને ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આઈટીસી નર્મદા તરફથી અમે એક સ્ટોલ લગાવ્યો છે. જુદી જુદી વાનગીઓ અમે લોકો માટે રાખીએ છીએ. જેમાં હરા ભરા કબાબ, દમ બિરયાની, દાલ બુખારા, માલાબાર પરાઠા, ગુલાબજામુન, પનીર ટીક્કા મસાલા, પાસ્તા અને ઘણી બધી આઈટમ છે. આ ફૂડ ફેશિયલ બહુ જ સુંદર અને સારું છે, અને અહીંયા ખૂબ જ અદભુત અનુભવ થઈ રહ્યો છે. કોર્પોરેશન તરફથી ખુબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે."
ઋત્વી શાહે જણાવ્યું હતું કે, "આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં અમારા ફાલ્ગુની ગૃહ ઉદ્યોગનો એક સ્ટોલ છે. જેમાં અમારા દ્વારા વેરાઈટીઝ ઓફ ખાખરા, પીનટ્સ, 11 ટાઇપ્સ ઓફ મખાના, જવારના પાપડ, ઘણી બધી ગ્રુહ ઉદ્યોગની આઈટમ છે. બધી જ આઈટમ અમારે ત્યાં બનાવવામાં આવે છે અને ઘણી મહિલાઓને આ ઉદ્યોગ દ્વારા રોજીરોટી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે."
ફૂડ ફેસ્ટિવલી મજા માણવા માટે આવેલા પ્રેમભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ખૂબ જ સુંદર અને મજાનો ફૂડ ફેસ્ટિવલ છે. અલગ અલગ વેરાઇટીના ફૂડ અહીંયા છે, જેને ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે. અમારી સાથે અમારા પરિવારના લોકો પણ આવ્યા છે. માસ્ટર શેફ જે આવેલા છે, એમનો પ્રોગ્રામ પણ અમે જોયો."
બીજા મુલાકાતીઓ એ જણાવ્યું કે, "આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં આવીને અમે બહુ જ મજા આવી, અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ અને ચાટ છે, અમે ચાટ ખાધી, કચોરી અને દહીંપુરી પણ ખાધી. કોર્પોરેશન તરફથી સારી એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે."
અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ તેમજ ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ 2025માં આવનારા સૌ મુલાકાતીઓ માટે 73 વર્ષ જૂની બ્રિટિશ વિન્ટેજ કાર “લાલ પરી (રેડ એન્જલ) આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. અમદાવાદના દામાન ઠાકોર પરિવારે રજૂ કરેલી આ ઐતિહાસિક કારે મુલાકાતીઓમાં અદભૂત ઉત્સાહ જગાવ્યો હતો. બાળકો, યુવાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને વિદેશી મહેમાનો માટે આ કાર દિવસભર ચર્ચાનો કેન્દ્ર રહી છે.
ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ 2025માં “લાલ પરી” કાર
આ કાર અંગે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે, આ કાર થકી 3 પેઢીના ગુજરાતી પરિવારના દામાન ઠાકોર (50), તેમની પત્ની ઉદિતા ઠાકોર (48), પુત્રી દેવાંશી (21) અને પિતા દેવલ ઠોકર (75)એ મળીને આ લાલ પરી સાથે ભારતથી યુનાઇટેડ કિંગડમ સુધીની 13,500 કિમી લાંબી યાત્રા કરી છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન કાર 14 દેશોમાંથી પસાર થઈ અને રસ્તામાં જ્યાં જ્યાં કાર ગઈ, ત્યાં લોકો આશ્ચર્ય સાથે ઉભા રહી જતા હતા.
આ યાત્રા દરમિયાન સરદાર પટેલના એકતાના સંદેશને વિશ્વ સુધી પહોંચાડવા માટે ઠાકોર પરિવારે 150થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા ઇન્ટરવ્યુ આપ્યા છે. સોશિયલ મીડિયામાં આ યાત્રાએ 11.2 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ મેળવી મુલાકાતીઓ હૃદયમાં ખાસ સ્થાન બનાવ્યું છે.
આ કારની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તેના હૂડ પર સ્ટર્લિંગ સિલ્વરમાં બનાવાયેલ “સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી – સરદાર પટેલ”નું મોનોગ્રામ છે. આ પ્રતિક માત્ર એક ચિહ્ન નથી, પરંતુ ભારતીય એકતાનો સંદેશ લઈને દુનિયા ફરેલું એક જીવંત પ્રતીક છે.
આ યાત્રા દરમિયાન પરિવારની મુલાકાત ઇરાન, ફ્રાન્સ સહિતના દેશોના રાજદૂતો, પર્યટન મંત્રીઓ, ગવર્નર અને યુનાઇટેડ કિંગડમના અગ્રણી સભ્યો સાથે થઈ છે. આ અભિયાનની સૌથી યાદગાર ક્ષણ ત્યારે બની, જ્યારે “સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી” ચિહ્નિત વિશેષ ભેટ સીધી રાજા ચાર્લ્સ ત્રીજા સુધી પહોંચાડવામાં આવી અને બદલામાં રાજા તરફથી સત્તાવાર પ્રતિભાવ પત્ર પ્રાપ્ત થયો.
ફૂડ ફોર થોટ ફેસ્ટ ફેસ્ટિવલના પરિસરમાં મૂકવામાં આવેલી લાલ પરી કારને જોઈને મુલાકાતીઓ ફોટોગ્રાફી, સેલ્ફી અને વીડિયો લઈ રહ્યાં છે. નાના બાળકો આ કાર સાથે જાણે કોઈ ફિલ્મી પાત્ર જેવી આનંદ અનુભવી રહ્યા હતા, જ્યારે વડીલો માટે આ કાર ઇતિહાસ અને ગૌરવનું જીવંત રૂપ બની છે.
વિદેશી મહેમાનો પણ આ કારને જોઈ અચંબિત થઈ ગયા. એટલું જ નહીં ભારતીય પરિવારની હિંમત, સંકલ્પ અને સંસ્કૃતિની આ કહાની સૌને પોતાની તરફ ખેંચી રહી છે. આમ, 73 વર્ષ જૂની આ કાર આજે પણ લોકોના દિલમાં નવી પ્રેરણા જગાવે છે કે સપના જૂના નથી થતા, મનમાં હિંમત હોય તો રસ્તા પોતે બની જાય છે.
