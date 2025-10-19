ETV Bharat / state

AMA અને AFPA દ્વારા અમદાવાદમાં દિવાળી દરમિયાન 'ડોક્ટર ઓન કોલ' હેલ્પલાઇન: તહેવારોમાં સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષાનો ભરોસો

અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન (AMA) અને અમદાવાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન્સ એસોસિએશન (AFPA) દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ એક અનોખી અને ઉપયોગી પહેલ કરવામાં આવી છે.

Published : October 19, 2025 at 5:46 PM IST

અમદાવાદ: પ્રકાશના પર્વ દિવાળીની ઉજવણી સાથે શહેરમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ છવાઈ જાય છે. જોકે, ફટાકડા ફોડવા, મિઠાઈઓનું અતિરેકભર્યું સેવન અને અન્ય કારણોસર આ તહેવાર દરમિયાન દાઝવાની ઘટનાઓ, આંખોને ઇજા, શ્વસનતંત્રના રોગો અને ફૂડ પોઈઝનિંગ જેવી આરોગ્ય સમસ્યાઓ વારંવાર સામે આવે છે. દિવાળીની રજાઓમાં સામાન્ય રીતે ફેમિલી ફિઝિશિયન અને અન્ય તબીબો રજા પર હોવાથી દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવાર કે તબીબી માર્ગદર્શન મેળવવામાં મુશ્કેલી પડે છે.

શહેરીજનોની આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન (AMA) અને અમદાવાદ ફેમિલી ફિઝિશિયન્સ એસોસિએશન (AFPA) દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ એક અનોખી અને ઉપયોગી પહેલ કરવામાં આવી છે. આ બંને અગ્રણી તબીબી સંસ્થાઓએ સંયુક્ત રીતે "ડોક્ટર ઓન કોલ" નામની વિશેષ મેડિકલ હેલ્પલાઇન શરૂ કરી છે, જે દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નાગરિકો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે.

આ હેલ્પલાઇન સેવા દ્વારા તહેવારો દરમિયાન 24 કલાક તબીબી સહાય ઉપલબ્ધ રહેશે. AMA અને AFPAના તબીબો કોલ પર ઉપલબ્ધ રહીને ખાસ કરીને દાઝવાની ઘટનાઓ, અન્ય દુર્ઘટનાઓ કે સામાન્ય શારીરિક અસ્વસ્થતાના કિસ્સામાં તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર (ફર્સ્ટ એઇડ) માટે માર્ગદર્શન આપશે.

આ હેલ્પલાઇનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે, ગંભીર ઇજા ન હોય તેવી પરિસ્થિતિમાં, પરંતુ તાત્કાલિક તબીબી સલાહની જરૂર હોય ત્યારે નાગરિકો ગભરાયા વગર ડોક્ટરોનો સંપર્ક કરી શકે. આ સેવા દ્વારા માત્ર પ્રાથમિક સારવારની માહિતી જ નહીં, પરંતુ જરૂર પડ્યે નજીકના વિસ્તારમાં ઉપલબ્ધ ડોક્ટરો કે હોસ્પિટલોની માહિતી પણ પૂરી પાડવામાં આવશે.

AMA અને AFPA દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ 'ડોક્ટર ઓન કોલ' સેવા અમદાવાદના નાગરિકોને તહેવારો દરમિયાન સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્યનો ભરોસો આપે છે, જેથી લોકો ચિંતામુક્ત થઈને દિવાળીનો આનંદ માણી શકે. નાગરિકોને વિનંતી છે કે, તેઓ આ હેલ્પલાઇનનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરે અને કોઈપણ નાની-મોટી દુર્ઘટનામાં ત્વરિત તબીબી માર્ગદર્શન મેળવી સુરક્ષિત રહે.

આ હેલ્પલાઇન વિશે વધુ વિગતો અને ડોક્ટરોના સંપર્ક નંબરો AMA અને AFPAની વેબસાઇટ્સ તથા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ છે.

