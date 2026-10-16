સુરતઃ સ્પીકરનો અવાજ ઓછો કરવાનું કહેતા જ તૂટી પડ્યા ત્રણ શખ્સો, વૃદ્ધની હત્યાથી મચી ચકચાર
ભટલાઈ ગામમાં સ્પીકરનો અવાજ ઓછો કરવા કહેતાં 71 વર્ષીય વૃદ્ધની હથોડીના ઘા ઝીંકીને કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી.
Published : October 16, 2026 at 12:43 PM IST
સુરત: ચોર્યાસી તાલુકાના ભટલાઈ ગામમાં સ્પીકરનો અવાજ ધીમો રાખવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલી બોલાચાલીએ હત્યાનું ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. રૂમમાં મોટેથી ગીતો વગાડતા યુવકોને અવાજ ઓછો કરવા સમજાવવા ગયેલા 71 વર્ષીય વૃદ્ધની હથોડીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરવામાં આવતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. વૃદ્ધને બચાવવા વચ્ચે પડેલા એક યુવક પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ ઈચ્છાપોર પોલીસ હરકતમાં આવી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ શહેર છોડીને ભાગવાની તૈયારી કરી રહેલા પશ્ચિમ બંગાળના ત્રણ યુવકોને ઝડપી પાડ્યા હતા.
સ્પીકરનો અવાજ ઓછો કરવાનું કહેતાં ઉગ્ર બોલાચાલી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ભટલાઈ ગામના પટેલ ફળિયામાં આવેલી તરૂણભાઈ પટેલની કોલોનીના પહેલા માળે રૂમ નંબર 13માં પશ્ચિમ બંગાળના સુવેન્દુ ગણેશ, શંકરસિંહ સિબુસિંહ અને સંતુ ઉર્ફે સુપ્રિયો કોનાગા ભાડેથી રહેતા હતા. 14 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરના સમયે ત્રણેય રૂમમાં સ્પીકર પર મોટેથી ગીતો વગાડી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન નિવૃત્ત જીવન ગાળતા 71 વર્ષીય નગીનભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ તેમને અવાજ ઓછો કરવા સમજાવવા માટે ગયા હતા. જોકે સામાન્ય બાબતે ત્રણેય યુવકો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને નગીનભાઈ સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી શરૂ કરી હતી.
હથોડીના ઘા ઝીંકીને વૃદ્ધની હત્યા
બોલાચાલી દરમિયાન મામલો વધુ ઉગ્ર બનતાં શંકરસિંહ અને સુપ્રિયોએ નગીનભાઈને પકડી રાખ્યા હતા, જ્યારે સુવેન્દુએ રૂમમાં પડેલી હથોડી વડે તેમના માથાના પાછળના ભાગે અને કપાળ પર હુમલો કર્યો હતો. ગંભીર ઈજાઓને કારણે નગીનભાઈનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. આ દરમિયાન વૃદ્ધને બચાવવા માટે વચ્ચે પડેલા પ્રબીર કુલ્ડી નામના યુવક પર પણ સુવેન્દુએ હથોડી વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેને માથા અને ખભાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.
વૃદ્ધના મૃતદેહને રૂમમાં રાખી બહારથી તાળું મારી ફરાર
હત્યાની ઘટના બાદ ત્રણેય આરોપીઓએ વૃદ્ધના મૃતદેહને રૂમમાં જ રાખ્યો હતો અને બારી-બારણાં બંધ કરીને બહારથી તાળું મારી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ પોલીસને થતાં ઈચ્છાપોર પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
CCTV અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી આરોપીઓ ઝડપાયા
પોલીસે ઘટનાસ્થળ અને આસપાસના વિસ્તારોનાં CCTV ફૂટેજ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તથા ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી હતી. તપાસ દરમિયાન બે આરોપીઓને સ્થાનિક વિસ્તારમાંથી જ્યારે ત્રીજા આરોપીને સુરત રેલવે સ્ટેશન પરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે ઘટનાના ગણતરીના કલાકોમાં જ ત્રણેય આરોપીઓ પોલીસની પકડમાં આવી ગયા હતા.
ACP શ્વેતા ડેનિયલના જણાવ્યા અનુસાર, ઈચ્છાપોર પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને CCTV ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ મૂળ પશ્ચિમ બંગાળના રહેવાસી છે અને સુરતમાં લોડિંગનું મજૂરી કામ કરતા હતા. હાલ આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને તેમની સામે પાસા હેઠળની કાર્યવાહી અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
સ્પીકરનો અવાજ ઓછો કરવા જેવી સામાન્ય બાબતે શરૂ થયેલી તકરારનો અંત એક વૃદ્ધની હત્યા અને અન્ય યુવકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચવાની ઘટનામાં આવતાં ભટલાઈ ગામ સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી ફેલાઈ છે.
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