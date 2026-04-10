પ્રેમજાળમાં ફસાવી સગીરાને ભગાડી જનાર આરોપી અલ્પેશ ગોહિલ જેલહવાલે: વરાછા પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી દબોચ્યો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 10:35 AM IST

સુરત: શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં રહેતી એક સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, લલચાવી-ફોસલાવી તેનું અપહરણ કરી દુષ્કર્મ આચરવાના ગંભીર ગુનાનો વરાછા પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી આરોપી અલ્પેશ ગોહિલને તેના વતનમાંથી દબોચી લઈ સગીરાને સુરક્ષિત રીતે મુક્ત કરાવી છે.

ગત ૨૧મી ફેબ્રુઆરીના રોજ વરાછા પોલીસ મથકે એક સગીરાના પિતાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, તેમની પુત્રીને કોઈ અજાણ્યો શખ્સ બદકામ કરવાના ઈરાદે લલચાવી-ફોસલાવી ભગાડી ગયો છે. સગીરા ગુમ થવાની આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ એસીપી પી.કે. પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ વરાછા પી.આઈ.ની ટીમે તાત્કાલિક તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.

તપાસ દરમિયાન પોલીસની ટીમે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને સીસીટીવી ફૂટેજ તેમજ ટેકનિકલ સર્વેલન્સનો સહારો લીધો હતો. જેમાં પોલીસને સફળતા મળી હતી અને આરોપીનું લોકેશન ટ્રેસ થયું હતું. આરોપી અલ્પેશ મધુભાઈ ગોહિલ (મૂળ રહે. રૂપાવટી, તા. મહુવા, જિ. ભાવનગર) સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં આવેલા ઘનશ્યામનગરમાં રહી રત્નકલાકાર તરીકે કામ કરતો હતો. પોલીસે તેને તેના વતનમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો.

પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આરોપી અલ્પેશે સગીરાને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી અને લગ્નની લાલચ આપી તેનું અપહરણ કર્યું હતું. અપહરણ બાદ તેણે સગીરા પર દુષ્કર્મ પણ આચર્યું હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે.

વરાછા પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની અપહરણની કલમો તેમજ પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી છે. હાલ પોલીસ આરોપીના રિમાન્ડ મેળવી આ ગુનામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે. બીજી તરફ, પોલીસે સગીરાને સુરક્ષિત રીતે તેના પરિવારને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.

