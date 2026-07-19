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અરવલ્લીની ઐતિહાસિક વણઝારી વાવ, નાથ સંપ્રદાયની આધ્યાત્મિક પરંપરા સાથે જોડાયેલો ઈતિહાસ

અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં આવેલી આશરે 500 વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક વણઝારી વાવ ખાસ કરીને નાથ સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલી હોવાનું માનવામાં આવે છે

વણઝારી વાવ, મોડાસા, અરવલ્લી
વણઝારી વાવ, મોડાસા, અરવલ્લી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 5:12 AM IST

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અરવલ્લી: મોડાસા ખાતે આવેલી ઐતિહાસિક વણઝારી વાવ ગુજરાતની પ્રાચીન સ્થાપત્ય કળા, ધાર્મિક આસ્થા અને સાંસ્કૃતિક વારસાનું જીવંત પ્રતીક બની રહી છે. અંદાજે 15મી સદી દરમિયાન નિર્માણ પામેલી આ વાવ માત્ર જળસંગ્રહનું સાધન જ નહીં, પરંતુ તે સમયની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને શિલ્પકળાના ઉત્તમ નમૂના તરીકે પણ ઓળખાય છે.

નાથ સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલી હોવાની માન્યતા

વણઝારી વાવ ખાસ કરીને નાથ સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલી હોવાનું માનવામાં આવે છે. વાવના વિવિધ સ્તંભો, ગોખલા અને દિવાલો પર કંડારવામાં આવેલી પ્રતિમાઓ તે સમયના આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક જીવનની ઝાંખી કરાવે છે. વાવના ડાબી બાજુના પ્રથમ સ્તંભ પર નાગનાથની પ્રતિમા કંડારવામાં આવી છે, જે નાથ સંપ્રદાયના મહત્વપૂર્ણ યોગી તરીકે પૂજનીય માનવામાં આવે છે.

અરવલ્લીના મોડાસામાં આવેલી ઐતિહાસિક વણઝારી વાવ (Etv Bharat Gujarat)

વાવના કૂવામુખ પર આવેલા મુખ્ય મોભ ઉપર પૂર્વ દિશામાં હારબંધ નવનાથોની પ્રતિમાઓ કંડારવામાં આવી છે. નવનાથ પરંપરા ભારતીય યોગ અને તપસ્યાની પ્રાચીન પરંપરાનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર રહી છે. આ પ્રતિમાઓ વાવને આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ પ્રદાન કરે છે અને નાથ સંપ્રદાયના પ્રભાવની સાક્ષી પૂરું પાડે છે.

વણઝારી વાવ આશરે 500 વર્ષ જૂની હોવાની માન્યતા
વણઝારી વાવ આશરે 500 વર્ષ જૂની હોવાની માન્યતા (Etv Bharat Gujarat)

ધાર્મિક પરંપરા અને લોકઆસ્થાનું પ્રતિબિંબ

આ ઉપરાંત વાવના અન્ય સ્તંભો અને ગોખલાઓમાં પણ અનેક દેવી-દેવતાઓની સુંદર શિલ્પાકૃતિઓ જોવા મળે છે. એક સ્તંભ પર ભગવાન હનુમાનજીની પ્રતિમા કંડારવામાં આવી છે, જ્યારે ગોખલામાં ભગવાન શ્રીરામ, માતા સીતા અને લક્ષ્મણજીની પ્રતિમાઓ સ્થાપિત છે. આ પ્રતિમાઓ રામાયણકાળની ધાર્મિક પરંપરા અને લોકઆસ્થાનું પ્રતિબિંબ રજૂ કરે છે.

શિલ્પ સ્થાપત્ય કળાનો ઉત્તમ નમૂનો
શિલ્પ સ્થાપત્ય કળાનો ઉત્તમ નમૂનો (Etv Bharat Gujarat)

શિલ્પ સ્થાપત્ય કળાનું ઉત્કૃષ્ણ ઉદાહરણ

વાવમાં શેષશાયી વિષ્ણુ, વરાહ અવતાર તેમજ સપ્તર્ષિઓની પ્રતિમાઓ પણ જોવા મળે છે. આ શિલ્પો તે સમયના કારીગરોની અદભુત કોતરણી કળા અને ધાર્મિક વિષયો પ્રત્યેની તેમની ઊંડી સમજણને ઉજાગર કરે છે. પથ્થરમાં કંડારાયેલી આ પ્રતિમાઓ આજે પણ પોતાની કલાત્મક ભવ્યતા અને ઐતિહાસિક મહત્ત્વ જાળવી રાખવામાં સફળ રહી છે.

વાવના વિવિધ સ્તંભો, ગોખલા અને દિવાલો પર કંડારવામાં આવેલી પ્રતિમાઓ
વાવના વિવિધ સ્તંભો, ગોખલા અને દિવાલો પર કંડારવામાં આવેલી પ્રતિમાઓ (Etv Bharat Gujarat)

વણઝારીનો વાવનો ભવ્ય ભૂતકાળ

વણઝારી વાવ માત્ર મોડાસા કે અરવલ્લી જિલ્લાનો જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. ઐતિહાસિક અને પુરાતત્વીય દૃષ્ટિએ આ સ્થળનું વિશેષ મહત્ત્વ હોવાથી અહીં સંરક્ષણ અને જાળવણીના વધુ પ્રયાસો કરવાની જરૂરિયાત નિષ્ણાતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આજના આધુનિક યુગમાં પણ વણઝારી વાવ જેવી ઐતિહાસિક ધરોહરો આપણા ભૂતકાળની ગૌરવગાથા સંભળાવે છે અને આગામી પેઢીને પોતાની સંસ્કૃતિ અને વારસા સાથે જોડવાનો મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપે છે.

નાથ સંપ્રદાયની આધ્યાત્મિક પરંપરા સાથે જોડાયેલો ઈતિહાસ
નાથ સંપ્રદાયની આધ્યાત્મિક પરંપરા સાથે જોડાયેલો ઈતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

આશરે 500 વર્ષ જૂની

મોડાસા શહેરના મધ્યમાં આવેલી આશરે 500 વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક ‘વણઝારી વાવ’ના સ્થાપત્ય, શિલ્પકલા અને પ્રાચીન બાંધકામ વિજ્ઞાનના વારસાને જાળવવા જાણીતા શિક્ષણવિદ્, લેખક અને રાજ્ય પારિતોષિક વિજેતા આચાર્ય ડૉ.જગદીશ સુથારે અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે 15મી સદીમાં નિર્માણ પામેલી આ વાવમાં નાથ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા શિલ્પો ઉપરાંત ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ, સીતાજી, હનુમાનજી, વિષ્ણુ અને અન્ય દેવ-ઋષિઓની સુંદર કોતરણી જોવા મળે છે. ભૂકંપ જેવા આંચકાઓ છતાં વાવ આજે પણ અડીખમ ઊભી રહી છે, જે પ્રાચીન કન્સ્ટ્રક્શન સાયન્સનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

વણઝારી વાવ ખાસ કરીને નાથ સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલી વાવ
વણઝારી વાવ ખાસ કરીને નાથ સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલી વાવ (Etv Bharat Gujarat)

ડૉ. સુથારે વધુમાં જણાવ્યું કે, આધુનિક સુવિધાઓના યુગમાં નવી પેઢી આવા ઐતિહાસિક જળસંચય અને બાંધકામ વિજ્ઞાનથી અજાણ બની રહી છે. તેથી વણઝારી વાવ અંગે લોકજાગૃતિ વધારવી, તેની સ્વચ્છતા અને જાળવણી સુનિશ્ચિત કરવી સમયની જરૂરિયાત છે. તેમણે આ ઐતિહાસિક ધરોહરને સાચવવા સૌને આગળ આવવા અનુરોધ કર્યો હતો.

ઐતિહાસિક ‘વણઝારી વાવ’ના સંરક્ષણ અને જાળવણી માટે યુવા લેખિકા તન્વી કડિયાએ પણ લોકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, આશરે 15મી સદીમાં નિર્માણ પામેલી આ વાવ તેના અનોખા શિલ્પ સ્થાપત્ય અને ધાર્મિક કોતરણી માટે જાણીતી છે. તન્વી કડિયાએ જણાવ્યું કે વણઝારી વાવ માત્ર ઐતિહાસિક સ્મારક જ નહીં પરંતુ વિસ્તારની અમૂલ્ય સાંસ્કૃતિક ધરોહર છે. તેમણે નાગરિકોને આ વારસાનું જતન કરી ભાવી પેઢી માટે તેને સાચવવા અપીલ કરી હતી.

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વણઝારી વાવ અરવલ્લી
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