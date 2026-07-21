રથયાત્રામાં રથ ખેંચનાર 250 જેટલા ખલાસીઓના પગમાં પડ્યા ફોલ્લા અને ચાઠા, મનપા તંત્રને ગણાવ્યું જવાબદાર
રથયાત્રાના દિવસે ખૂબ જ વધારે ગરમી હતી અને ગરમીના કારણે ડામર પીગળીને ખલાસીઓના પગ પર ચોંટી ગયો હતો. જેના લીધે ખલાસીઓના પગમાં ફોલ્લા પડ્યા છે.
Published : July 21, 2026 at 9:09 PM IST
અમદાવાદ: ગત 16 જુલાઈએ અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની ભવ્ય રથયાત્રા યોજાઈ હતી.આ રથયાત્રામાં હજારો ખલાસીઓ ભગવાનના રથ ખેંચવા માટે જોડાયા હતા. રથયાત્રા અને ખલાસી એકબીજાના પૂરક છે, વર્ષોથી રથયાત્રા નિમિત્તે રથ ખેંચવાનું કામ ખલાસી બંધુઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
ત્યારે આ વખતે 149મી રથયાત્રામાં 250 જેટલા ખલાસીઓને પગમાં ફોલ્લા પડી હોવાનું સામે આવ્યું છે. રથયાત્રાના દિવસે ખૂબ જ વધારે ગરમી હતી અને ગરમીના કારણે ડામર પીગળીને ખલાસીઓના પગ પર ચોંટી ગયો હતો. જેના લીધે તમામ ખલાસીઓના પગમાં ફોલ્લા સહિત ગંભીર ચાઠા પડી ગયા છે.
મીત નામના એક ખલાસીબંધુએ જણાવ્યું હતું કે, હું શાહપુરમાં રહું છું. હું છેલ્લા પાંચ વર્ષથી રથયાત્રામાં જોડાઉ છું. રથયાત્રા તો ખુબ જ સરસ અને શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થઈ ગઈ હતી, પરંતુ ગરમી અને રોડના કારણે ડામર પીગળવાના કારણે અમારા પગમાં ફોલ્લા પડી ગયા હતા. ત્યાર પછી રવિવારના દિવસે એક મેડિકલ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં અમે સારવાર લીધી, પગમાં પાટા બાંધેલા છે, અમે ચાલી પણ નથી શકતા એવું દર્દ થાય છે. ડોક્ટરે અમને 10 થી 12 દિવસ સુધી આરામ કરવાનું કીધું છે અને ઠીક થવામાં હજી અઠવાડીયાનો સમય લાગશે.
જયદીપભાઈ નામના અન્ય એક ખલાસીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા નવ વર્ષથી હું રથ ખેંચું છું, પરંતુ આવું કોઈ દિવસ થયું નથી. મારે એક પગમાં ફોલ્લો પડ્યો છે, જેના કારણે ચાલવામાં બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે. મારે એક પગમાં ત્રણ ફોલ્લા પડ્યા છે.
કૌશલ નામના વધુ એક ખલાસીએ જણાવ્યું હતું કે, રથયાત્રા પહેલા કોર્પોરેશન દ્વારા જે લિક્વિડ ડામર નાખવામાં આવ્યા હતો અને રથયાત્રાના દિવસે ખૂબ જ ગરમી હતી ત્યારે આ ડામર ઓગળી ગયો હતો. જેના લીધે ખલાસીઓના પગમાં ડામર ચોંટી ગયો હતો અને પગમાં ખૂબ જ ઇજા થઈ હતી. ત્યારબાદ રથ સહાય કમિટી દ્વારા રવિવારના દિવસે અમારા માટે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ડોક્ટરોની હાજરીમાં ખલાસી બંધુઓના ડ્રેસિંગ કરવામાં આવ્યા હતાં. આમ તો 1100, 1200 જેટલા ખલાસીઓ રથયાત્રામાં જોડાતા હોય છે. જેમાંથી અઢીસો જેટલા છોકરાઓને ખૂબ જ ઈજા પહોંચી છે. એમના પગમાં બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે, એટલે હવે અમે કોર્પોરેશન સાથે વાત કરીશું અને એમને ધ્યાન દોરીશું કે હવેથી ડામરનું કામ રથયાત્રા પહેલા જ કરવામાં આવે છે. રથયાત્રાના 10 થી 15 દિવસ પહેલા આવું કામ કરવામાં આવે જેનાથી ડામર પીગળે નહીં અને કોઈને ઈજા પણ ન થાય.
રથ ખલાસી એસોસિએશનના પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે છોકરાઓને રથ ખેંચતી વખતે સખત ફોલ્લા અને ચાઠા પડ્યા છે, જેને પરિણામને તેમને ખુબજ પીડા સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. હાલમાં આ તમામ છોકરાઓનું ડ્રેસિંગ કરવામાં આવ્યું છે, અને ડોક્ટરે તેમને આરામ કરવાનું કીધું છે. ભવિષ્યમાં ફરી આ પ્રકારની ઘટના ન બને તે માટે અમે કોર્પોરેશનનું ધ્યાન દોરીશું.