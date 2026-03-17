સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 1355 જેટલી આંગણવાડીઓને લાગી જશે તાળા, સરકાર સામે લડી લેવાના મૂડમાં આંગણવાડી કાર્યકરો
12 જેટલી વિવિધ માંગણીઓને લઈને આંગણવાડી બહેનો-કાર્યકરોએ સરકારને આપેલું અલ્ટીમેટમ પૂર્ણ થયું છે, તેમ છતાં સરકારમાંથી કોઈ પ્રતિભાવ ન આપતા હવે તેઓ કામથી અળગા રહેશે.
Published : March 17, 2026 at 8:31 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 10 તાલુકાઓમાં 1355 જેટલી આંગણવાડીઓ આવેલી છે, જેમાં 2710 જેટલા કર્મચારીઓ કામ કરે છે, જેમાં કાર્યકર અને વર્કર તરીકે ફરજ બજાવતા મહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા પગાર વધારો, નવા મોબાઈલ ફોન આપવા અને અલગ-અલગ પડતર 12 જેટલા પ્રશ્નો છે.
આ પ્રશ્નનો નિવેડો લાવવા માટે વારંવાર સુરેન્દ્રનગર આઇસીડીએસ વિભાગના અધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપી અને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવતી હતી અને અનેક વખત આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવતી કર્મચારી મહિલાઓ દ્વારા અલગ-અલગ પ્રકારના દેખાવલક્ષી આંદોલનો જેવા કાર્યક્રમો પણ આપ્યા છે, તે છતાં પણ તેમની માંગણી સ્વીકાર કરવામાં આવતી નથી.
આંગણવાડીના વેતનને લઈને હાઈકોર્ટના ચુકાદાનું પાલન નહીં
આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવતી મહિલાઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે, તેમના પગારમાં વધારો કરવામાં આવે અને જે કોર્ટ દ્વારા નિર્ણય કરી અને 20 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ એક ચુકાદો આપી અને આંગણવાડી વર્કર્સને માસિક 24,800 અને આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવતી હેલ્પર મહિલાઓને 20,300 પગાર આપવો અને આ એક ચુકાદો પણ કરવામાં આવ્યો છે અને ઐતિહાસિક નિર્ણય પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ નિર્ણય અને ચુકાદો આપવામાં આવ્યા હોવા છતાં પણ આજ દિન સુધી તેમાં પગાર વધારો નથી કરવામાં આવ્યો.
1,355 જેટલી આંગણવાડીઓમાં બંધ પાડવાનો નિર્ણય
આજે પણ આંગણવાડી વર્કર્સને 10,000 અને હેલ્પર્સને 5,000 સુધીનો પગાર ચૂકવવામાં આવી રહ્યો છે, જેને લઈને હવે આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવતા વર્કર્સ અને હેલ્પર્સ દ્વારા પગાર વધારાની માંગ સાથે જિલ્લા પંચાયત ખાતે આવેલ આઈસીડીએસ વિભાગના પ્રોજેક્ટ ઓફિસ અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ અગાઉ અનેક રજૂઆત છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય કરવામાં ન આવતા અંતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 1,355 જેટલી આંગણવાડીઓ કાલથી (18 માર્ચ 2026) બંધ કરવા અંગેનો અને તાળા મારી દેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ તબક્કામાં ત્રણ દિવસ સુધી આંગણવાડીઓ બંધ રાખવામાં આવશે. જો નિર્ણય નહીં કરવામાં આવે તો અગામી દિવસોમાં પણ આંગણવાડી બંધ રહેશે તેવી ચીમકી આંગણવાડી કર્મચારીઓ દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
નવા મોબાઈલ અને પગાર વધારો મુખ્ય પ્રશ્ન
પ્રથમ તબક્કામાં રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતાં પણ કોઈ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી અને તેમની માંગ સંતોષવામાં પણ નથી આવી પગાર વધારાનો મુખ્ય પ્રશ્ન છે. આ ઉપરાંત આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવતી મહિલાઓને 2018ના વર્ષથી સરકાર દ્વારા નવા મોબાઈલ ફોન આપવામાં આવ્યા નથી, અને નવી નવી એપ્લિકેશનનો આજ દિન સુધી આપવામાં આવે છે. જે જુના મોબાઇલમાં ચાલી રહી નથી, તેને લઈને નવા મોબાઈલ આપવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
અલગ-અલગ 12 જેટલી માંગણીઓ
છેલ્લા 12 દિવસથી ઓનલાઇન કામગીરી મોબાઈલના અભાવના કારણે બંધ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ તે છતાં પણ નવા મોબાઈલ આપવામાં આવતા નથી, ત્યારે અલગ-અલગ 12 જેટલી માંગણીઓમાં નિવૃત્તિ વય મર્યાદા 60 વર્ષ કરવા, મોબાઈલ ફોન આપવા, બાળકોને પોષણ આહાર માટે જે દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તે પ્રમાણે ચુકવણી કરવા એવીટી અને એફઆરએસ જેવા એપ્લિકેશનમાં કામગીરી બંધ કરાવવા, આંગણવાડીના બિલોની સમયસર ચુકવણી કરવા અને બિલોની એડવાન્સ ચુકવણી કરવાની વ્યવસ્થા કરવા જેવી 12 માંગણીઓ મૂકવામાં આવી છે. આ માંગણી અંગે કોઈ નિર્ણય નહીં કરવામાં આવે તો 18 માર્ચથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 1355 જેટલી આંગણવાડીઓ બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
''વઢવાણ ઘટકમાં ફરજ બજાવતા આંગણવાડી વર્કર બહેન પ્રીતિબેન ચાવડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, બાર દિવસ સુધી ઓનલાઇન કામગીરી બંધ રાખવામાં આવી છે તે છતાં પણ સરકાર દ્વારા કોઈ નિર્ણય નથી કરવામાં આવ્યો. કોર્ટ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, છતાં પૂરતો પગાર નથી આપવામાં આવતો. બીજી તરફ નવા મોબાઈલ ફોન નથી આપવામાં આવતા અને કામગીરી વધતી જઈ રહી છે, ત્યારે 18 માર્ચથી ત્રણ દિવસ સુધી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ આંગણવાડીઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ત્રણ દિવસ દરમિયાન અલગ-અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે. જેમાં આંગણવાડીમાં ફરજ બજાવતી બહેનો રેલી કરશે, ધરણા ઉપર ઉતરશે અને અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે. જો સરકાર નિર્ણય નહીં કરે તો આ હડતાળ યથાવત રહેશે અને આંગણવાડીઓનું તાળું નહીં ખુલે, બાળકોને પ્રશિક્ષણની કામગીરી અને પોષણક્ષમ આહાર પણ નહીં મળી શકે, ત્યારે વાલીઓને પણ આ બાબતની જાણ કરવામાં આવી છે.'' -પ્રીતિબેન ચાવડા, આંગણવાડી વર્કર, વઢવાણ ઘટક