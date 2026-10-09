અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના હાથે પકડાયો મેડ સંધુ હત્યા કેસનો કથિત શૂટર, ગોલ્ડી ઢિલ્લોં ગેંગની ભૂમિકા તપાસના ઘેરામાં
અમૃતસરમાં બાઇક પર આવેલા બે શખ્સોએ ઇન્ફ્લુએન્સર પર કર્યો હતો ગોળીબાર; પંજાબ પોલીસના ઇનપુટના આધારે પરમિંદર કાકાની ધરપકડ કરી હતી.
Published : October 9, 2026 at 5:54 PM IST
અમદાવાદ: પંજાબના અમૃતસરમાં જાણીતા સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર અને મેકઅપ આર્ટિસ્ટ મેડ સંધુ ઉર્ફે મધુસુદન સંધુની હત્યાના કેસમાં અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કથિત શૂટર પરમિંદર કાકા ઉર્ફે પરમિંદર પ્રસાદની ધરપકડ કરી છે. 3 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ અમૃતસરના લોહારકા રોડ પર બાઇક પર આવેલા બે શખ્સોએ મેડ સંધુ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓને કારણે તેનું હોસ્પિટલ લઈ જતી વખતે મોત થયું હતું. હત્યા બાદ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાની જવાબદારી સોશિયલ મીડિયા પર ગોલ્ડી ઢિલ્લોં ગેંગ સાથે સંકળાયેલી હોવાનો દાવો કરતી પોસ્ટ દ્વારા લેવામાં આવી હતી. હાલ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પરમિંદર કાકાની પૂછપરછ કરી રહી છે અને હત્યામાં અન્ય વ્યક્તિઓની સંડોવણી સહિતના પાસાંની તપાસ ચાલી રહી છે.
અમૃતસર પોલીસના ઇનપુટથી અમદાવાદમાં આરોપી સુધી પહોંચી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
અમૃતસર પોલીસ તરફથી મળેલી માહિતીના આધારે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પરમિંદર કાકાને શોધી કાઢ્યો હતો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, હત્યા બાદ આરોપી અમદાવાદમાં અલગ-અલગ હોટલોમાં રોકાઈને છુપાયો હોવાની આશંકા હતી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેને ઝડપી પાડ્યા બાદ તેની કથિત ભૂમિકા અંગે પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
અમૃતસર કમિશનરેટ પોલીસે જાહેર કરેલી માહિતી મુજબ, પંજાબ પોલીસ અને ગુજરાત પોલીસના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં મેડ સંધુ હત્યા કેસનો ભેદ ઉકેલવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ છ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનો પોલીસે દાવો કર્યો છે. મુખ્ય આરોપી અને કથિત શૂટરને ગુજરાત પોલીસની મદદથી ગુજરાતમાંથી પકડવામાં આવ્યો હતો. અમૃતસરના કેન્ટોનમેન્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે.
પરમિંદર કાકાની ભૂમિકા શૂટરની
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, પરમિંદર કાકાએ મેડ સંધુ પર ગોળીબાર કર્યો હોવાની સાથે ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી મોટરસાઇકલની વ્યવસ્થા પણ કરી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. પોલીસ હવે એ તપાસી રહી છે કે હત્યાનું આયોજન કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું, આરોપીને કોણે મદદ કરી અને ઘટનામાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓની શું ભૂમિકા હતી.
હત્યા બાદ આરોપી અમદાવાદ કેવી રીતે પહોંચ્યો, અહીં કોના સંપર્કમાં હતો અને તેને આશ્રય કે અન્ય મદદ કોણે પૂરી પાડી હતી તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી આ પાસાં અંગે અંતિમ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું વહેલું ગણાશે.
3 ઓક્ટોબરે સાંજે લોહારકા રોડ પર થયો હતો ગોળીબાર
3 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ સાંજે આશરે 6 વાગ્યે અમૃતસરના લોહારકા રોડ પર મેડ સંધુની હત્યા કરવામાં આવી હતી. મળેલી વિગતો મુજબ, મેડ સંધુ પોતાની કાર વૉશિંગ સેન્ટર પર મૂક્યા બાદ તેને લેવા પહોંચ્યો હતો. તે દરમિયાન બાઇક પર આવેલા બે અજાણ્યા શખ્સો તેની નજીક આવ્યા અને તેના પર બે-ત્રણ રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો હોવાની માહિતી છે.
ગોળી વાગતાં મેડ સંધુ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો. તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો, પરંતુ રસ્તામાં જ તેનું મોત થયું હતું. હુમલા બાદ બંને શખ્સો ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાને પગલે અમૃતસર પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.
હત્યા બાદ ગોલ્ડી ઢિલ્લોં ગેંગના નામે પોસ્ટ
સોશિયલ મીડિયા પર જવાબદારી લેવાનો દાવો; પોલીસ કથિત ગેંગ કનેક્શનની તપાસ કરી રહી છે. મેડ સંધુની હત્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ગોલ્ડી ઢિલ્લોં નામના ફેસબુક પેજ પરથી હત્યાની જવાબદારી લેતી હોવાનો દાવો કરતી પોસ્ટ સામે આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, ગોલ્ડી ઢિલ્લોં અને તેના સાથી સાથે સંકળાયેલી હોવાનો દાવો કરતી પોસ્ટમાં મેડ સંધુના સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટ અંગે વાંધો વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ પોસ્ટની અસલિયત અને હત્યા સાથે તેનો સીધો સંબંધ છે કે નહીં તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પણ પરમિંદર કાકાના ગોલ્ડી ઢિલ્લોં ગેંગ સાથેના કથિત સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ એ જાણવા પ્રયાસ કરી રહી છે કે હત્યા કોઈ ગેંગના આયોજનનો ભાગ હતી કે નહીં અને આરોપીઓને ગુનામાં અન્ય કોઈએ મદદ કરી હતી કે નહીં. હાલ આ જોડાણ અંગે તપાસ ચાલુ છે અને તેને પુષ્ટિ થયેલી હકીકત તરીકે રજૂ કરી શકાય નહીં.
મેડ સંધુ સોશિયલ મીડિયા પર જાણીતો ચહેરો હતો
મધુસુદન સંધુ ઉર્ફે મેડ સંધુ પંજાબમાં સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર અને મેકઅપ આર્ટિસ્ટ તરીકે જાણીતો હતો. અહેવાલો મુજબ, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના બે લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ હતા. તે મેકઅપ, ફેશન, ફિલ્મ ઉદ્યોગ, લિંગ સંબંધિત મુદ્દાઓ અને પોતાની અભિવ્યક્તિ અંગે વિવિધ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર વાત કરતો હતો. તે LGBTQ સમુદાય સાથે જોડાયેલો જાણીતો ચહેરો પણ હતો અને પંજાબી ફિલ્મ ‘ઓયે ભોલે ઓયે’માં અભિનય કરી ચૂક્યો હતો.
હત્યા પહેલાં તેના કેટલાક સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટ અને જૂના વીડિયો અંગે વિવાદ થયો હોવાના અહેવાલો પણ સામે આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓ હત્યા પાછળના સંભવિત હેતુ અંગે વિવિધ પાસાં તપાસી રહ્યા છે. જોકે, અગાઉના વિવાદનો હત્યા સાથે સીધો સંબંધ હોવાની કોઈ પુષ્ટિ થયેલી માહિતી ઉપલબ્ધ નથી.
આરોપીની પૂછપરછ ચાલુ
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હાલ પરમિંદર કાકા ઉર્ફે પરમિંદર પ્રસાદની પૂછપરછ કરી રહી છે. તપાસમાં બીજા હુમલાખોરની ઓળખ, મોટરસાઇકલની વ્યવસ્થા, હત્યા પાછળનો હેતુ અને આરોપીઓને મદદ કરનાર વ્યક્તિઓ અંગે વધુ વિગતો મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. અમૃતસર પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ કેસમાં કુલ છ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હવે તપાસ દરમિયાન આરોપીઓની વ્યક્તિગત ભૂમિકા અને કથિત ગેંગ કનેક્શન અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે. હાલ પોલીસે તપાસ ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું છે.
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