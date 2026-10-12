Exclusive: BZ પોન્ઝી સ્કીમમાં ક્રિકેટરો સાથે પણ કરોડોની છેતરપિંડી, GTના પૂર્વ મેનેજરે મધ્યસ્થી બની રોકાણ કરાવ્યાનો આક્ષેપ
અરજીઓમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના પૂર્વ મેનેજર ધવલ શાહને મધ્યસ્થી બનાવી ક્રિકેટરો અને તેમના પરિવારજનો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : October 12, 2026 at 3:49 PM IST
અમદાવાદ: BZ ગ્રુપની કથિત પોન્ઝી સ્કીમના સંચાલક ભૂપેન્દ્ર ઝાલાએ ભારતીય ક્રિકેટરો સાથે પણ કરોડો રૂપિયાની કથિત નાણાકીય છેતરપિંડી આચરી હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. ક્રિકેટર હર્ષલ પટેલ, રાહુલ તેવટિયા અને જયંત યાદવ સાથે સંકળાયેલા આ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજીઓ કરવામાં આવી છે. અરજીઓમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના પૂર્વ મેનેજર ધવલ શાહને મધ્યસ્થી બનાવી ક્રિકેટરો અને તેમના પરિવારજનો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે ધવલ શાહ, તેમની પત્ની સુનિતા શાહ અને વિરલ શાહની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરવાની માગ કરવામાં આવી છે.
અરજદારો તરફથી વકીલ કિશન આર. ચકવાવાલાએ રજૂઆત કરી છે કે, BZ ગ્રુપના ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની કથિત પોન્ઝી સ્કીમમાં ક્રિકેટરો અને તેમના પરિવારજનોને રોકાણ માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા. અરજીમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે, ગુજરાત ટાઇટન્સના પૂર્વ મેનેજર ધવલ શાહે ક્રિકેટરો સાથેના પોતાના સંબંધો અને હોદ્દાનો ઉપયોગ કરીને ભૂપેન્દ્ર ઝાલા માટે વિશ્વાસપાત્ર મધ્યસ્થી તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના માધ્યમથી ટૂંકા ગાળામાં ઊંચું વળતર મેળવવાની લાલચ આપવામાં આવી અને તેના આધારે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, રોકાણની રકમ પરત કરવાનો અને વચન મુજબ વળતર ચૂકવવાનો સમય આવ્યો ત્યારે નાણાં પરત કરવામાં આવ્યાં નહોતાં. આથી, BZ ગ્રુપની કથિત પોન્ઝી સ્કીમમાં ક્રિકેટરો સાથે થયેલી નાણાકીય લેવડદેવડ, રોકાણ કરાવવાની પ્રક્રિયા અને તેમાં સંડોવાયેલી વ્યક્તિઓની ભૂમિકા અંગે નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માગ કરવામાં આવી છે. જોકે, આ તમામ આક્ષેપો છે અને સંબંધિત વ્યક્તિઓની ગુનાહિત સંડોવણી કોર્ટમાં સાબિત થઈ હોવાનું માનવું યોગ્ય નથી.
રાહુલ તેવટિયા અને જયંત યાદવે આ મામલે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં 7 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ફરિયાદ આપી હોવા છતાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હોવાની રજૂઆત સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. રાહુલ તેવટિયાની અરજીમાં 21 ઑગસ્ટ, 2026ના રોજ અને જયંત યાદવની અરજીમાં 30 જૂન, 2026ના રોજ હાઈકોર્ટે સંબંધિત પોલીસ અધિકારીને ફરિયાદ અંગે કાયદા મુજબ નિર્ણય લેવા અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી આઠ અઠવાડિયામાં કાર્યવાહી કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.
બીજી તરફ, ક્રિકેટર હર્ષલ પટેલ સાથે સંકળાયેલી અરજીની ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી. આ દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી એડિશનલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર દ્વારા સીઆઈડી ક્રાઈમ પાસેથી જરૂરી વિગતો મેળવવા માટે સમય માગવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ કોર્ટે કેસની આગામી સુનાવણી 14 ઑક્ટોબર, 2026ના રોજ નિયત કરી હતી. હવે આગામી સુનાવણીમાં સીઆઈડી ક્રાઈમ અને બોપલ પોલીસ પાસેથી તપાસની વિગતો મેળવવાનો મુદ્દો મહત્ત્વનો બની શકે છે.
ખાસ કરીને ધવલ શાહ, તેમની પત્ની સુનિતા શાહ અને વિરલ શાહની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરવામાં આવી છે કે નહીં અને તેમને આરોપી તરીકે સામેલ ન કરવા પાછળ શું કારણ છે, તે અંગે સ્પષ્ટતા મેળવવાની માગ કરવામાં આવી છે. BZ ગ્રુપના સંચાલક ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની કથિત પોન્ઝી સ્કીમમાં સામાન્ય રોકાણકારો ઉપરાંત જાણીતા ક્રિકેટરો પણ ભોગ બન્યા હોવાના આક્ષેપોએ આ મામલાને વધુ ગંભીર બનાવ્યો છે. ત્યારે વધુ સુનાવણી આગામી 14 ઓક્ટોબરના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.
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