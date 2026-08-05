સાબરકાંઠામાં સરકારી કચેરી સાથે કથિત છેતરપિંડી, એજન્સીએ નકલી ડિપોઝિટ બતાવી કરોડોનું ટેન્ડર મેળવી લીધું
તપાસ દરમિયાન અંદાજે 27 લાખ રૂપિયાથી વધુના નકલી સિક્યુરિટી ડિપોઝિટનો મામલો સામે આવ્યો હતો.
Published : August 5, 2026 at 5:27 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સરકારી ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં કરોડો રૂપિયાની કથિત છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. હિંમતનગર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીના મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ફરિયાદ અનુસાર નકલી બેંક સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ બનાવી સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
સાબરકાંઠાના હિંમતનગર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીના મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી મહેશ પટેલે ઉમા એન્ટરપ્રાઇઝ નામની એજન્સી તથા તેના સંચાલકો આશિષ પટેલ અને મીકુલ પટેલ સામે નામજોગ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ વર્ષ 2024 દરમિયાન આઉટસોર્સિંગ કામગીરી માટે ટેન્ડર મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. ટેન્ડરની શરતો અનુસાર એજન્સીએ સુરક્ષા અનામત રકમ જમા કરાવવાની હતી. જોકે, આ રકમ જમા કરાવવાના બદલે આરોપીઓએ ગાંધીનગરની બેંકના નામે કથિત રીતે બનાવટી બેંક સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ અને બેંક ગેરંટીના દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
તપાસ દરમિયાન અંદાજે 27 લાખ રૂપિયાથી વધુના નકલી સિક્યુરિટી ડિપોઝિટનો મામલો સામે આવ્યો હતો. સમગ્ર કૌભાંડમાં સરકારને કુલ 5 કરોડ 44 લાખ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી થયાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
આ અંગે મદદનીશ પ્રાયોજના અધિકારી મહેશ પટેલે જણાવ્યું કે, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી તથા તાબાની કચેરી હેઠળ માનવબળની સેવા માટે અહીંથી Gem પોર્ટલ પર 2024માં ટેન્ડર કરવામાં આવ્યું હતું. જે અન્વયે ઉમા એન્ટરપ્રાઈઝ ગાંધીનગરને આ બાબતે વર્ક ઓર્ડર મળ્યો હતો. 2 વર્ષનું ટેન્ડર પૂર્ણ થતા અહીંથી 1 વર્ષ માટે એક્સટેન્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જે અન્વયે અહીંથી નિયમ મુજબ ડિપોઝિટ જમા કરાવવા ઉમા એન્ટરપ્રાઈઝને જણાવાયું હતું. જેમાં તેણે યસ બેંકની સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ જમા કરી હતી, જેની ખરાઈ માટે કચેરીથી યસ બેંક ગાંધીનગર પત્ર લખ્યો હતો. જવાબ આવ્યો તેમાં બેંકે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે, આ ડિપોઝિટ અહીંથી ઈશ્યૂ થયેલી નથી. તેમાં નંબર છે તે પણ ઈનવેલિડ છે. આ માહિતી મળતા ચેરમેને એજન્સીને બ્લેકલિસ્ટ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા જણાવ્યું હતું. શરૂઆતમાં ટેન્ડર 5 કરોડ 44 લાખનું હતું અને 5 ટકા લેખે ડિપોઝિટ 27 લાખ 23 હજાર હતી. ઉમા એજન્સીના બે સંચાલકો વિરુદ્ધ કરવામાં આવી છે.
મામલો પ્રકાશમાં આવતા જિલ્લા તંત્રમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. ફરિયાદ નોંધાતા હિંમતનગર બી ડિવિઝન પોલીસે ગુનો નોંધી સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે દસ્તાવેજોની ચકાસણી, બેંક રેકોર્ડ તેમજ અન્ય પુરાવાઓના આધારે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: