સુરેન્દ્રનગર બાદ હવે દાહોદમાં હરિદ્વારની યાત્રાના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી, પૈસા ઉઘરાવી આયોજકો ભૂગર્ભમાં
આયોજકો દ્વારા લોકોને માત્ર ₹4,200માં હરિદ્વાર યાત્રા કરાવવાની સાથે હરિદ્વાર ખાતે સાત દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન હોવાનું જણાવી આકર્ષિત કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 13, 2026 at 4:18 PM IST
દાહોદ: દાહોદમાં હરિદ્વાર યાત્રા અને શ્રીમદ ભાગવત કથાના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાના આક્ષેપ સામે આવ્યા છે. માત્ર ₹4,200માં હરિદ્વાર યાત્રા, રહેવા-જમવાની સુવિધા અને સાત દિવસીય ભાગવત કથામાં ભાગ લેવાની લાલચ આપી અનેક લોકો પાસેથી નાણાં ઉઘરાવવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. જોકે, યાત્રા શરૂ થવાની તારીખ નજીક આવતાં જ આયોજકોની ઓફિસ બંધ મળી આવતાં સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, દાહોદના ગોધરા રોડ પર આવેલા ચામુંડા કોમ્પ્લેક્સમાં હરિદ્વાર યાત્રાના આયોજનને લઈને ઓફિસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આયોજકો દ્વારા લોકોને માત્ર ₹4,200માં હરિદ્વાર યાત્રા કરાવવાની સાથે હરિદ્વાર ખાતે સાત દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન હોવાનું જણાવી આકર્ષિત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ ઉપરાંત કથામાં બેસવા માટે દરરોજ ₹700 આપવાની લાલચ પણ આપવામાં આવી હતી. યાત્રાળુઓને હરિદ્વાર સુધી બસની મુસાફરી, રહેવા અને જમવાની તમામ સુવિધાઓ આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. આયોજન મુજબ 11 નવેમ્બરના રોજ બસ મારફતે હરિદ્વાર યાત્રા ઉપાડવાની હતી. દાહોદમાંથી બે બસ ભરીને યાત્રાળુઓને લઈ જવાનું આયોજન હોવાનો અંદાજ છે. જોકે, યાત્રાની તારીખ નજીક આવતાં જ ચામુંડા કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આવેલી ઓફિસ બંધ મળી આવી હતી. યાત્રા શરૂ થવાના દિવસે પણ આયોજકોનો સંપર્ક ન થતાં નાણાં ચૂકવનારા લોકો ચિંતામાં મુકાયા હતા અને અંતે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા.
સમગ્ર મામલે આયોજકોમાં શૈલેષસિંહ અને વિષ્ણુ સિંહ નામ સામે આવ્યાં છે, જ્યારે આયોજનમાં લક્ષ્મણજી નામનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભોગ બનનારાઓએ પોલીસ સમક્ષ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી જવાબદારો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
નિર્મળાબેન નામના પીડિત મહિલાએ જણાવ્યું કે, દિવાળી પર ચામુંડ કોમ્પલેક્ષમાં એક ઓફિસ ખુલી હતી અને ટેમ્પલેટ પણ વહેંચવામાં આવ્યા હતા કે મહિલા મંડળની બહેનોને હરિદ્વાર લઈ જાય છે. એમાં અમે 15 બહેનોએ નામ લખાવ્યા હતા. અમારી પાસેથી 4200 લીધા હતા. પછી 11 તારીખે જવાના દિવસે સ્વિચ બંધ કરી દીધી, ત્યાર પછી તે કોઈપણ જાતનો ફોન પતો કે ટ્રાવેલ્સનું કોઈ એડ્રેસ નથી. આ રીતે અમારી બહેનો સાથે ઠગાઈ કરી. દુકાન પણ બંધ કરીને જતો રહ્યો છે. તે માટે પૂરી તપાસ થાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ.
હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. દાહોદ A ડિવિઝન PI વરુએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં અંદાજિત 80 લોકોએ અરજી કરી છે. ખાસ છે કે, હરિદ્વાર યાત્રા અને ભાગવત કથાના નામે કેટલા લોકો પાસેથી નાણાં વસૂલવામાં આવ્યાં છે અને આ સમગ્ર આયોજન પાછળ કોણ કોણ સંડોવાયેલું છે, તે પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. ત્યારે આ મામલે પોલીસ તપાસમાં મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
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