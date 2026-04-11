ચૂંટણી પહેલા કામરેજ તાલુકા કોંગ્રેસમાં ભડકો, જિલ્લા પ્રમુખે મેન્ડેટના વિતરણમાં ગેરરીતિ કરી હોવાના આક્ષેપ

15 તારીખ સુધીમાં વિવાદનો ઉકેલ ન આવે તો કામરેજના તમામ 24 ઉમેદવારો એકસાથે ઉમેદવારી ફોર્મ પાછા ખેંચી પક્ષમાંથી રાજીનામાં આપી દેશે તેવી ઘમકી આપી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 10:22 PM IST

સુરત: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકા કોંગ્રેસમાં મોટું ભંગાણ સર્જાય તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે મેન્ડેટ મામલે થયેલા વિવાદને પગલે કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કામરેજ તાલુકા કોંગ્રેસ સંગઠન પ્રમુખ વિપુલ પટેલ અને ઉમેદવારોએ જિલ્લા નેતૃત્વ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.

કામરેજ તાલુકા કોંગ્રેસ મહામંત્રી દિનેશ રાઠોડ મીડિયા સમક્ષ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કુલ 24 મેન્ડેટ (20 તાલુકા પંચાયત અને 4 જિલ્લા પંચાયત) માંથી 4 ઉમેદવારોના મેન્ડેટ હજુ સુધી મળ્યા નથી. તેમણે સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ આનંદ ચૌધરી પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું કે, મેન્ડેટના વિતરણમાં ગેરરીતિ થઈ હોવાની આશંકા છે. આ મામલે રોષે ભરાયેલા કાર્યકરોએ આનંદ ચૌધરી વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો આગામી 15 તારીખ સુધીમાં આ વિવાદનો યોગ્ય ઉકેલ નહીં આવે અને અન્યાય થશે તો કામરેજના તમામ 24 ઉમેદવારો એકસાથે પોતાના ઉમેદવારી ફોર્મ પાછા ખેંચી લેશે અને પક્ષમાંથી રાજીનામાં આપી દેશે. આ જાહેરાતથી કોંગ્રેસ ખેમામાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

માત્ર પુરૂષ ઉમેદવારો જ નહીં, પરંતુ મહિલા ઉમેદવારોમાં પણ ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. કોંગ્રેસના મહિલા ઉમેદવારોએ જિલ્લા મહિલા સંગઠન પ્રમુખ નીતુ સિંહ રાજપુત સામે પોતાનો બળાપો ઠાલવ્યો હતો અને સંગઠનની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ચૂંટણીના માહોલમાં કામરેજ કોંગ્રેસનો આ આંતરિક વિખવાદ પક્ષ માટે મોટી મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે તેમ છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પ્રદેશ નેતૃત્વ આ મામલે કેવો હસ્તક્ષેપ કરે છે.

