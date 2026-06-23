વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ટેન્ડરમાં ગોલમાલના આક્ષેપ: પૂર્વ પાલિકા શાસકો સામે હાઈકોર્ટમાં રિટ, જિલ્લા કલેક્ટરને 3 માસમાં નિર્ણય લેવા આદેશ
આ મામલે સ્થાનિક જાગૃત નાગરિક કિરણ સોલંકી દ્વારા અગાઉ એસીબી તેમજ અન્ય સત્તાધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.
Published : June 23, 2026 at 10:46 PM IST
આણંદ: આણંદ નગરપાલિકાના વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટના ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં કરોડો રૂપિયાની ગેરરીતિના આક્ષેપો સાથે દાખલ થયેલી અરજી મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ આદેશ આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે જિલ્લા કલેક્ટરને સમગ્ર મામલે ત્રણ માસની અંદર તપાસ પૂર્ણ કરી યોગ્ય નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
માહિતી મુજબ, આણંદ નગરપાલિકા દ્વારા વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્ટ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં આશરે રૂ. 8.04 કરોડના પ્રોજેક્ટમાં મોટાપાયે ગેરરીતિ અને સત્તાનો દુરુપયોગ થયો હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
આ મામલે સ્થાનિક જાગૃત નાગરિક કિરણ સોલંકી દ્વારા અગાઉ એસીબી તેમજ અન્ય સત્તાધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. રજૂઆતો પર યોગ્ય કાર્યવાહી ન થતાં તેમણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રિટ પિટિશન દાખલ કરી હતી.
રિટમાં પૂર્વ પાલિકા પ્રમુખ, પૂર્વ ચીફ ઓફિસર, તત્કાલીન પદાધિકારીઓ તથા ટેન્ડર પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા અન્ય જવાબદારો સામે તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી. અરજદારે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ટેન્ડર પ્રક્રિયા દરમિયાન નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી ચોક્કસ પક્ષોને લાભ પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે પાલિકાને આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા ઊભી થઈ હતી.
મામલાની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે અરજદાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજો અને રજૂઆતોને ધ્યાને લઈને જિલ્લા કલેક્ટરને સમગ્ર કેસની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટના આદેશ મુજબ, સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજોનું પરીક્ષણ કરીને અને સંકળાયેલા પક્ષકારોની રજૂઆતો સાંભળીને ત્રણ માસની અંદર યોગ્ય નિર્ણય લેવાનો રહેશે.
આદેશ બાદ સ્થાનિક રાજકારણમાં પણ ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. પાલિકાના પૂર્વ શાસકો સામે થયેલા આક્ષેપો અને હાઈકોર્ટના આદેશને લઈને વિવિધ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. બીજી તરફ અરજદારોનું કહેવું છે કે નિષ્પક્ષ તપાસથી સમગ્ર હકીકત બહાર આવશે અને જો કોઈ ગેરરીતિ થઈ હશે તો જવાબદારો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
હવે સૌની નજર જિલ્લા કલેક્ટરની તપાસ અને આગામી ત્રણ માસમાં આવનારા નિર્ણય પર કેન્દ્રિત થઈ છે. આ તપાસના પરિણામો આણંદ નગરપાલિકાની કામગીરી અને વહીવટી પારદર્શિતા અંગે મહત્વપૂર્ણ અસર કરી શકે છે.
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