સુરેન્દ્રનગર ભાજપમાં ટિકિટને લઈને ભડકો, પટેલ સમાજે શું માંગણી કરી?

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની જે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, તેમાં પટેલ સમાજની અવગણના કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ કરાયો છે.

સુરેન્દ્રનગર ભાજપમાં ટિકિટને લઈને ભડકો, પટેલ સમાજે શું માંગણી કરી?
સુરેન્દ્રનગર ભાજપમાં ટિકિટને લઈને ભડકો, પટેલ સમાજે શું માંગણી કરી? (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 10:40 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થઈ ગઈ છે. ત્યારે ઉમેદવારો દ્વારા ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયાનો પણ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ હવે ઉમેદવારીને લઈને ભાજપ ઉપર આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. ખુદ ભાજપના જ નેતાઓ દ્વારા ટિકિટને લઈને આક્ષેપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર ભાજપના ખેડૂત નેતા તરીકેની છાપ ધરાવતા ઝાલાવાડ લેઉઆ પટેલ સમાજના ચેરમેન, મોહન પટેલ દ્વારા ભાજપ સામે આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે કે, ભાજપ દ્વારા પટેલ સમાજ સાથે અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પટેલ સમાજના 50,000 થી વધુ મત છે. ત્યારે ટિકિટોમાં તેમની સતત અવગણના કરવામાં આવી છે અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પૂરતી ટિકિટો આપવામાં આવી નથી. જેને લઇને પણ રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર ભાજપમાં ટિકિટને લઈને ભડકો, પટેલ સમાજે શું માંગણી કરી? (ETV Bharat Gujarat)

પૂર્ણ થઇ તે ટર્મમાં પણ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને સ્થાનિક નગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા પટેલ સમાજની અવગણના કરવામાં આવી હતી. ત્યારે જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની હજુ ટિકિટો જાહેર થવાની બાકી છે. ત્યારે તેમાં પાટીદાર સમાજને વધુ મહત્વ આપી અને ભાજપ પક્ષ દ્વારા તેમને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે તેવી ભાજપના જ ખેડૂત નેતા મોહન પટેલ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે.

પટેલ સમાજનો સૌથી મોટો સમુદાય સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છે, તે છતાં પણ ભાજપ પક્ષ દ્વારા પટેલ સમાજ સાથે કેમ અન્યાય કરવામાં આવી રહ્યો છે? તેવા સવાલ પણ પાટીદાર નેતા દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. અગામી દિવસોમાં જો ભાજપ પાટીદાર નેતાઓને અને કાર્યકર્તાઓને ટિકિટ નહીં આપે તો સમાજ લેવલથી જે નિર્ણય કરવામાં આવશે તે દિશામાં આગળ કામગીરી કરવામાં આવશે અને રણનીતિ ઘડી અને કામગીરી કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ ખુદ ભાજપ નેતા મોહન પટેલ દ્વારા આપવામાં આવી છે. જેને લઇને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે.

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની 52 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ ભાજપ પક્ષ સામે સતત સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે અને પોતાનાને સાચવી લેવામાં આવ્યા અને પાટીદાર સમાજની અવગણના કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ સાથે હવે ભાજપના નેતાઓએ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે.

ભાજપના નેતા અને પટેલ સમાજના આગેવાન મોહન પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થઈ ગઈ છે. પરંતુ તેમાં પૂરતા પાટીદાર સમાજના નેતાઓને ટિકિટ આપવામાં નથી આવી. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની ટિકિટોમાં પણ જો પાટીદાર સમાજની અવગણના કરવામાં આવશે તો અગામી દિવસોમાં સમાજ લેવલથી બેઠકો યોજવામાં આવશે અને ત્યારબાદ નિર્ણય કરી અને સમાજ કહેશે તે દિશામાં આગળ કામગીરી કરવામાં આવશે અને રણનીતિ નક્કી કરી અને સમાજ જે પણ નિર્ણય કરશે તે નિર્ણય સાથે કામગીરી કરી કરવામાં આવશે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની બેઠકો ઉપર ભાજપ પાટીદાર નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને ગણી અને ટિકિટ આપે તેવી ઉગ્ર માંગ કરવામાં છે.

