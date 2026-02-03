સામખિયાળીમાં મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિનો આક્ષેપ, 346 નામ રદ કરવા અરજી મળતા વિવાદ
સામખિયાળીમાં રહેતા લઘુમતી સમાજના 346 લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી હટાવવા માટે ફોર્મ-7ની અરજી મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : February 3, 2026 at 10:13 PM IST
ભચાઉ: રાજ્યમાં SIRની પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં છે ત્યારે કચ્છના ભચાઉના સામખિયાળીમાં મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિની ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે. ભચાઉના સામખિયાળીમાં મતદાર યાદીને લઇને ગંભીર વિવાદ થયો છે. વર્ષોથી સામખિયાળીમાં રહેતા લઘુમતી સમાજના 346 લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી હટાવવા માટે ફોર્મ-7ની અરજી મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલે પ્રાંત કચેરીમાં આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી યોગ્ય તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે.
સામખિયાળીમાં 346 લોકોના નામ મતદાર યાદીમાં હટાવવા માટે મળી અરજી
મળતી માહિતી અનુસાર, ભચાઉના સામખિયાળી, વાઢિયા, જંગી આધોઇ, લાકડિયા અને શિકારપુર ગામને જોડતા વિસ્તારમાં કુલ 346 મતદારો સામે કોઇ આધાર વગર અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ફોર્મ-7 ભરવામાં આવતા રોષ ઉભો થયો છે. અસરગ્રસ્ત મતદારોનું કહેવું છે કે આ કાર્યવાહી સંપૂર્ણ આધારભૂત વગરની છે અને તેમના મતાધિકારને ખંડિત કરવા માટેનો આ સુચિત પ્રયાસ છે.
આ ઘટનાને લઇને જે લોકોના નામ રદ કરવા અરજી મળી છે તે મતદારો પોતાની ઓળખ, હાજરી અને મતદાર તરીકેની કાનૂની માન્યતા દર્શાવતા પુરાવા લઇને ભચાઉ પ્રાંત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને લેખિતમાં રજૂઆત કરી હતી. આ અરજીઓ સત્તાવાર રીતે સ્વીકારવામાં આવી હોવાનું પણ જાણવા મળે છે.
ખાસ વાત એ છે કે ભચાઉ તાલુકાના ભાજપ લઘુમતી મોરચાના સ્થાનિક પ્રમુખના પરિવારના જ નવ સભ્યોના નામ રદ કરવા માટે અરજી કરવામાં આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે, જેને કારણે મામલો વધુ ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે. સ્થાનિક આગેવાનો અને વિવિધ સમાજના પ્રતિનિધિઓએ એકમતથી માંગ કરી છે કે આ સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે અને આ ફોર્મ ભરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઇએ.
