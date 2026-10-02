ETV Bharat / state

યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં કરોડોના ખર્ચે બનતા નવા મંદિરમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ, ખંડિત પથ્થરોનો ઉપયોગ થતાં ધારાસભ્યએ લીધો ઉધડો

અંદાજિત 74 કરોડ રૂપિયાના માતબર ખર્ચે બંસી પહાડના લાલ પથ્થરોમાંથી બની રહેલા આ નવા મંદિરમાં ખંડિત અને તૂટેલા પથ્થરોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો હોવાની ઘટના.

બેચરાજીમાં નવા મંદિરના બાંધકામમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ
બેચરાજીમાં નવા મંદિરના બાંધકામમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 10:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અને લાખો માઈભક્તોની આસ્થાના પરમ કેન્દ્ર સમાન બહુચરાજી માતાજીના મંદિરનું હાલમાં નવનિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ આ નિર્માણ કાર્ય હવે વિવાદોના ઘેરામાં આવી ગયું છે. યાત્રાધામ બહુચરાજી મંદિર ફરી એકવાર ભ્રષ્ટાચાર અને બેદરકારીના આક્ષેપો સાથે ચર્ચાના એરણે ચઢ્યું છે. અંદાજિત 74 કરોડ રૂપિયાના માતબર ખર્ચે બંસી પહાડના લાલ પથ્થરોમાંથી બની રહેલા આ નવા મંદિરમાં ખંડિત અને તૂટેલા પથ્થરોનો છડેચોક ઉપયોગ થઈ રહ્યો હોવાની ઘટના સામે આવતા ભક્તોમાં ભારે રોષ અને નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, બહુચરાજીમાં આ અગાઉ પણ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે વાઇટ કોટાસ્ટોનમાંથી નવું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, તે મંદિરનું બાંધકામ પણ ભારે વિવાદાસ્પદ રહ્યું હતું. અગાઉના મંદિરની ગુણવત્તા એટલી હલકી કક્ષાની હતી કે માત્ર 15 જ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં તે મંદિરને તોડી પાડવાની નોબત આવી હતી. લાખો ભક્તોના દાનના રૂપિયાથી બનેલું એ મંદિર ભ્રષ્ટાચારની ભેટ ચઢી ગયું હતું. ત્યારે હવે ફરી એકવાર 74 કરોડના જંગી ખર્ચે આકાર લઈ રહેલા ભવ્ય મંદિરના નિર્માણમાં પણ જૂનો ઇતિહાસ અને ભ્રષ્ટાચારનું પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આ ભવ્યતાની આડમાં ભ્રષ્ટાચારની નવી ઈમારત ચણાઈ રહી હોય તેવી શંકા પ્રબળ બની છે.

યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં કરોડોના ખર્ચે બનતા નવા મંદિરમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

નવા મંદિરના નિર્માણ કાર્યમાં કોન્ટ્રાક્ટર અને દેખરેખ રાખનાર એજન્સીની બહુ મોટી બેદરકારી છતી થઈ છે. મંદિરમાં ઉભા કરવામાં આવી રહેલા પથ્થરના સ્તંભોમાં તૂટેલા પથ્થરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. માત્ર મોટા સ્તંભો જ નહીં, પરંતુ મંદિરની શોભા વધારતી અનેક ઝીણવટભરી કોતરણીઓ પણ તૂટેલી અને ખંડિત હાલતમાં જ લગાવી દેવામાં આવી છે. આસ્થાના પ્રતીક સમાન હિન્દુ મંદિરમાં ખંડિત મૂર્તિ કે ખંડિત પથ્થરનો ઉપયોગ શાસ્ત્રો મુજબ પણ વર્જિત માનવામાં આવે છે, છતાં અહીં ખુલ્લેઆમ નિયમો અને લોકોની આસ્થાના ધજાગરા ઉડાવવામાં આવી રહ્યા છે.

આ ગંભીર બેદરકારી સામે આવતા જ્યારે નવીન મંદિરની દેખરેખ માટે નિયુક્ત કરાયેલા પીએમસી (પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ) ના સુપરવાઈઝરનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેમનો બચાવ અત્યંત હાસ્યાસ્પદ અને લુલો હતો. સુપરવાઈઝરે જણાવ્યું હતું કે, "હાલ જે તૂટેલા પથ્થર દેખાય છે, તેને પાછળથી રિપેર કરી દેવામાં આવશે એટલે તે નહીં દેખાય." આ પ્રકારનો ઉડાઉ જવાબ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે એજન્સી કામની ગુણવત્તાને લઈને કેટલી ગંભીર છે અને ભક્તોની આસ્થા સાથે કેવા ચેડાં થઈ રહ્યા છે.

બીજી તરફ, સ્થાનિક લોકો અને ભક્તો દ્વારા મંદિરના નિર્માણ કાર્યમાં ચાલી રહેલી આ લાલિયાવાડી અંગેની ફરિયાદો સ્થાનિક ધારાસભ્ય સુધી પહોંચી હતી. સ્થાનિક લેવલે મળેલી વ્યાપક રજૂઆતો અને ફરિયાદોને પગલે બહુચરાજીના ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોરે તાત્કાલિક નિર્માણ સ્થળની ઓચિંતી મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત દરમિયાન તેમણે જાતે જ નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જોયું હતું કે નવા મંદિરમાં ઊભા કરવામાં આવી રહેલા પથ્થરના સ્તંભોમાં ખરેખર કોતરણીઓ ખંડિત થયેલી છે અને તેમાં મોટું નુકસાન જોવા મળ્યું છે.

આ ગંભીર સ્થિતિ જોઈને ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોર લાલઘૂમ થયા હતા અને તેમણે અત્યંત કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. તેમણે સ્થળ પર હાજર મંદિરના કર્મચારીઓ, એજન્સીના માણસો અને કોન્ટ્રાક્ટરનો બરાબરનો ઉધડો લીધો હતો. ધારાસભ્યએ કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આસ્થાના મહાન સ્થાન એવા આ મંદિરમાં ગેરરીતિ કે નબળી કામગીરી સહેજ પણ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. તેમણે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો હતો કે, હેવી પથ્થર લગાવતી વખતે જો તે તૂટી જાય કે ખંડિત થાય, તો તેને રીપેર કરવાને કે થીગડાં મારવાને બદલે ત્યાં સંપૂર્ણપણે નવો જ પથ્થર લગાવવો પડશે. આ ઉપરાંત, ધારાસભ્યએ મંદિરના વહીવટી તંત્રને પણ નિર્માણ કાર્ય પર સતત અને ચાંપતી દેખરેખ રાખવા માટે કડક સૂચના આપી હતી. આ ઘટના બાદ તંત્ર હરકતમાં તો આવ્યું છે, પરંતુ ભક્તોની માંગ છે કે સમગ્ર પ્રોજેક્ટની કામગીરીની પારદર્શક તપાસ થાય.

આ પણ વાંચો:

  1. શંખલપુર-બહુચરાજી પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવાની માંગ સાથે પગપાળા પદયાત્રા: પૂર્વ ધારાસભ્ય અને સ્થાનિકોએ સરકાર સામે ઉઠાવ્યા સવાલ
  2. બોટાદમાં કપાસના પાકમાં ભારે નુકશાન, સરકાર સ્પેશિયલ સર્વે નહીં કરે તો 5 હજાર ખેડૂતો સાથે આંદોલનની ચીમકી

TAGGED:

BECHRAJI TEMPLE
BECHRAJI NEW TEMPLE
બહુચરાજીમાં નવું મંદિર
મંદિરમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ
MEHSANA BAHUCHARAJI TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.