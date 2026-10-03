લગ્નની લાલચ આપી દોઢ વર્ષ સુધી દુષ્કર્મનો આક્ષેપ, બે વખત ગર્ભપાત કરાવ્યાની ફરિયાદ; આરોપીની ધરપકડ
આરોપીની ધરપકડ બાદ તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે.
Published : October 3, 2026 at 9:22 PM IST
વડોદરા: શહેરના ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 29 વર્ષીય મહિલાની ફરિયાદના આધારે દુષ્કર્મ, લગ્નની લાલચ અને ધમકી સહિતની કલમો હેઠળ 39 વર્ષીય સુનિલ મહિડા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ફરિયાદ મુજબ આરોપીએ મહિલાને લગ્ન કરવાનું વચન આપી તેની સાથે દોઢ વર્ષ દરમિયાન વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. મહિલાના જણાવ્યા મુજબ આરોપી તેને અલગ-અલગ હોટલ અને ભાડાના મકાનોમાં લઈ જતો હતો.
ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન મહિલા બે વખત ગર્ભવતી બની હતી અને બંને વખત તેની મરજી વિરુદ્ધ ગર્ભપાત કરાવવામાં આવ્યો હતો. હાલ મહિલા ત્રણ મહિનાની ગર્ભવતી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે અને તેની તબીબી તપાસ તથા જરૂરી મેડિકલ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. મામલામાં આરોપીએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે ‘સમીર ઉસ્માન મિયાં’ નામે બોગસ આધારકાર્ડ બનાવડાવ્યું હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. પોલીસ દ્વારા આ આધારકાર્ડ સહિતના દસ્તાવેજો અને અન્ય પુરાવાઓ અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આરોપી પોતે પરણિત હોવા ઉપરાંત સંતાનો ધરાવતો હોવાની હકીકત પણ મહિલાથી છુપાવી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
ફરિયાદી મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ તેને ટોર્ચર કરી ધમકીઓ આપી હતી અને તેને તથા તેના માતા-પિતાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. મહિલાના જણાવ્યા મુજબ અગાઉ ફરિયાદ કરવા માટે અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં જવું પડ્યું હતું. ત્યારબાદ એડવોકેટ જુનેદભાઈની મદદથી ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. મહિલાના વકીલ જુનેદભાઈના જણાવ્યા મુજબ આરોપીએ દોઢ વર્ષ દરમિયાન વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને બે વખત મહિલાની મંજૂરી વિના ગર્ભપાત કરાવવામાં આવ્યો હતો. હાલ મહિલા ત્રણ મહિનાની ગર્ભવતી છે અને તેની મેડિકલ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. વકીલના જણાવ્યા મુજબ આરોપી પોતાને ‘રિપબ્લિકન પાર્ટી’નો અધ્યક્ષ અને મોટી પહોંચ ધરાવતો વ્યક્તિ ગણાવતો હતો તથા મહિલાને અને તેના પરિવારને ધમકી આપતો હતો.
આ મામલે પોલીસ કમિશનર નરસિંહા કોમર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવ્યા બાદ ગોત્રી પોલીસને ફરિયાદ નોંધવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હોવાનો વકીલ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ ગોત્રી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.
ACP સી.બી. સોલંકીના જણાવ્યા મુજબ, મહિલાની ફરિયાદના આધારે સુનિલ મહિડા વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ, લગ્નનું વચન આપી સંબંધ બાંધવા અને ધમકી સહિતના આક્ષેપો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં અગાઉ બે વખત મરજી વિરુદ્ધ ગર્ભપાત કરાવવાનો તથા ત્રીજી વખત ગર્ભવતી થયા બાદ માર મારવાનો પણ આક્ષેપ છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપીની ધરપકડ બાદ તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. નકલી આધારકાર્ડ બનાવવાના આક્ષેપ સહિત સમગ્ર મામલે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ દરમિયાન આરોપી સામે અગાઉ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખંડણીનો ગુનો નોંધાયો હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે.
બીજી તરફ આરોપીના કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાણ અંગે હાલ નક્કર પુરાવા મળ્યા નથી અને આ દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે. હાલ પોલીસે દુષ્કર્મ, ગર્ભપાત, ધમકી તથા દસ્તાવેજો સાથે છેડછાડના આક્ષેપોને લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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