અંબાજી મંદિરની તમામ સેવાઓ ડિજિટલ કરાઈ, મંદિરે એપ લોન્ચ કરી માઈભક્તોમાં આનંદની લાગણી
અંબાજી ખાતે આવતા કરોડો માઈ ભક્તોની સુવિધા અને પારદર્શિતા વધારવા માટે શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા અત્યાધુનિક મોબાઈલ એપ્લિકેશન તૈયાર કરવામાં આવી છે.
Published : March 12, 2026 at 2:14 PM IST
બનાસકાંઠા: અંબાજી મંદિર હવે માઈભક્તો માટે ડિજિટલ બન્યું છે. અંબાજી આવતા માઈ ભક્તો હવે ડિજિટલ એપની મદદથી તમામ પ્રકારની સેવાઓનો લાભ ઓનલાઈન લઈ શકશે. કલેક્ટર મિહિર પટેલના હસ્તે અત્યાધુનિક મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
અંબાજી દર્શને આવતા ભક્તો માટે હવે વધુ સુલભ વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા હવે પ્રસાદ બુકિંગથી લઈને ડોનેશન સુધીની તમામ સુવિધા મોબાઈલ એપ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે જેનો લાભ માતાજીના ભક્તો લઈ શકશે. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે આવતા કરોડો માઈ ભક્તોની સુવિધા અને પારદર્શિતા વધારવા માટે શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા અત્યાધુનિક મોબાઈલ એપ્લિકેશન તૈયાર કરવામાં આવી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેકટર અને શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ચેરમેન મિહિર પટેલના હસ્તે આ એપ્લિકેશનનું વિધિવત લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એપલ આઈ સ્ટોર પર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, જેના દ્વારા યાત્રિકો હવે ગમે ત્યાંથી મંદિરની વિવિધ સેવાઓનો લાભ લઈ શકશે.
આ મોબાઈલ એપ્લિકેશન માઈભકત દ્વારા નિશુલ્ક બનાવવામાં આવી છે. જેમાં યાત્રિકો માટે દર્શનનો સમય, જનરલ ડોનેશન, સુવર્ણ શિખર દાન, ભોજનાલય માટે દાન, પ્રસાદની ઓનલાઈન બુકિંગ અને ઈ-સ્ટોર જેવી સુવિધાઓ મેળવી શકાશે. આ ઉપરાંત, ભાદરવી પૂનમના મેળા દરમિયાન પદયાત્રી સંઘો માટે રજીસ્ટ્રેશન અને સેવા કેમ્પની માહિતી પણ ડિજિટલ માધ્યમથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દર વર્ષે અંદાજે 1 કરોડ 20 લાખ જેટલા મોહનથાળ પ્રસાદના પેકેટનું વિતરણ અને કરોડોનું દાન મેળવવામાં આવે છે, ત્યારે આ નવી ટેકનોલોજી અને સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ સર્વર દ્વારા વહીવટમાં વધુ ગુડ ગવર્નન્સ અને સુગમતા આવશે.
બનાસકાંઠા કલેક્ટર મિહિર પટેલે કહ્યું કે, ઘણા સમયથી અંબાજી આવતા માઈ ભક્તોની માંગ હતી અને આ માંગને અનુરૂપ હવે ડિજિટલ સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે જેનો લાભ માઇ ભક્તો ઘરે બેઠા પણ લઈ શકશે આ એપ ઉપર મંદિર દ્વારા તમામ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે જેથી માઈભક્તોને તેનો સીધો લાભ લઈ મળશે. માઁ અંબાનુ ધામ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ છે અને દેશભર જ નહીં વિશ્વભરમાંથી માઈભક્તો માઁ અંબાજી મંદિરે દર્શને આવતા હોય છે ત્યારે હવે મંદિરની તમામ સેવાઓ ઓનલાઈન થતા ભક્તોમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી છે.
મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિરની સેવાઓ દિવસેને દિવસે સરળ અને આધુનિક કરવામાં આવતા આવનારા સમયમાં મંદિર ટ્રસ્ટને પણ ખુબજ સારો પ્રતિસાદ મળશે કારણ કે વિશ્વભરમાં રહેતા માઁ અંબાના ભક્તો હવે ઘરે બેઠા જ ડોનેશન આપી શકશે એટલું જ નહી કોઈપણ ખૂણામાં બેસીને પ્રસાદ પણ મગાવી શકશે. આ નવી એપ લાખો માઈભક્તો માટે ખુશીની લાગણી લઈને આવી છે.
