ગુજરાતની તમામ કોર્ટમાં A-4 સાઇઝ પેપર જ વપરાશે, 1 જાન્યુઆરીથી નવો નિયમ લાગુ થશે

ગુજરાતી ફોન્ટ યુનિકોડ અને ઇંગ્લિશમાં ટાઇમ્સ ન્યુ રોમન જ ફોન્ટ વાપરવાના રહેશે, પેપરલેસ- ઇ કોર્ટ સિસ્ટમ માટે નવો બદલાવ

ગુજરાતની તમામ કોર્ટમાં A-4 સાઇઝ પેપર જ વપરાશે
ગુજરાતની તમામ કોર્ટમાં A-4 સાઇઝ પેપર જ વપરાશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 1:06 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતની તમામ જિલ્લા અદાલત-કોર્ટમાં તમામ પ્રકારની પિટિશન, અપીલ, એફિડેવિટ, એપ્લીકેશન, ઓર્ડર, જજમેન્ટ વગેરે A-4 સાઇઝના પેપર પર જ દાખલ કરવાનું રહેશે. A-4 પેપરના ઉપયોગની સાથે સાથે તેની ક્વોલિટી, ગુજરાતી ફોન્ટ, અંગ્રેજી ફોન્ટ, લાઇન સ્પેસીંગ સહિતની બાબતોનો પણ પરિપત્રમાં ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા નવો પરિપત્ર જાહેર કરી આ આદેશ જારી કરાયું છે. 1 જાન્યુઆરી 2026થી આ નિયમ તમામ કોર્ટમાં લાગુ પડશે.

કોર્ટમાં હવે A-4 સાઇઝના પેપર જ વપરાશે

પેપરની વિગત જોઇએ તો, A 4 સાઇઝ (29.7 સીએમ બાય 21 સીએમ), ક્વોલિટી ઓછામાં ઓછુ 75 જીએસએમ પ્રકારની હોવી જોઇએ, બન્ને બાજુ પ્રિન્ટીંગ શક્ય રહેશે. ગુજરાતી ફોન્ટ (યુનિકોડ), ફોન્ટ સાઇઝ 16, ઇંગ્લીશ ફોન્ટ (ટીએનઆર-ટાઇમ્સ ન્યુ રોમન), ઇગ્લીશ ફોન્ટ સાઇઝ 14, લાઇન સ્પેસીંગ 1.5 (ક્વોટેશન અને ઇન્ડેન્ટ મેટર માટે), તેમાં ફોન્ટ સાઇઝ 12 અને લાઇન સ્પેસીંગ સીંગલ રાખવાની રહેશે.

અદાલતોમાં પેપર લેસ સિસ્ટમ, ઇ કોર્ટ સિસ્ટમ ફ્રેન્ડલી, પીડીએફ સ્કેનિંગ ઓનલાઇન ફાઇલિંગ અને ભવિષ્યમાં ડિજિટલ રેકોર્ડને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા આ મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.આ નિયમને કારણે લાખો-કરોડો રૂપિયાનો એ-4 સાઇઝનો કાગળ વપરાશે અને તેનો ઉપયોગ અનેકગણો વધી જશે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે નીચલી કોર્ટોમાં અત્યાર સુધી લીગલ સાઇઝ, એ-4 સાઇઝ સિવાયની મોટી સાઇઝમાં પણ ફાઇલીંગ થતુ હતું. પિટિશનની મુખ્ય કોપી લેજર પેપર પર થતી હતી. કોઇ પણ અરજી કે, ફરિયાદ તથા સોગંદનામા કોઇ પણ સાઇઝમાં ફાઇલ થઇ શકતા હતા. જોકે, હવે હાઇકોર્ટના પરિપત્રના કારણે એ-4 સાઇઝ પેપર,ફોન્ટ, માર્જિન, લાઇન સ્પેસીંગ સહિતની તમામ બાબતોમાં ચોક્સાઇ,બારીકાઇ અને એકસમાનતા જળવાશે.

