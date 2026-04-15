ખેડાના નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચિખલોડ બેઠકના તમામ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા
ચિખલોડ બેઠકના ભાજપ, કોંગ્રેસ અને બે અપક્ષ એમ તમામ ચાર ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચ્યા હતા.
Published : April 15, 2026 at 8:43 PM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લાના નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયત માટે યોજાઈ રહેલી ચુંટણીમાં ચિખલોડ બેઠકના તમામ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા હતા. ચિખલોડ ગામનો કપડવંજમાંથી ફાગવેલ તાલુકામાં સમાવેશ કરવામાં આવતા શરૂઆતથી જ તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેને લઈ ચિખલોડ બેઠકના ભાજપ, કોંગ્રેસ અને બે અપક્ષ એમ તમામ ચાર ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચ્યા હતા.
ખેડા જિલ્લાના નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની 16 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઇ રહી છે.ચિખલોડ ગામને કપડવંજ તાલુકામાં યથાવત રાખવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.જેને લઈ ગ્રામજનો દ્વારા અગાઉ પણ ઉપવાસ આંદોલન કરવામા આવ્યું હતુ.
સમજાવટ છતાં ચારેય ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા : ચુંટણી અધિકારી
આ બાબતે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને ચુંટણી અધિકારી કે. જે. આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, ચિખલોડ બેઠક પર ચાર ઉમેદવારી પત્રો રજૂ થયેલા હતા. બે રાષ્ટ્રીય પક્ષોના હતા અને બે અપક્ષના હતા. એમના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ થઈ ગયા હતા ત્યાર પછી પાછા ખેંચવાની આજે મારી સમક્ષ જે નોટિસ રજૂ થઈ. એના કામે નામદાર ચુંટણી પંચની સૂચના અન્વયે ચુંટણી મુક્તપણે, ન્યાયીપણે, તટસ્થપણે અને ચુંટણી સારા વાતાવરણમાં યોજાય અને દરેકે ચુંટણી લડવી જોઇએ જેથી લોકશાહીનું હનન ન થાય. લોકશાહીની રક્ષા માટે ચૂંટણી લડવી અનિવાર્ય છે. આવી આ ચાર ઉમેદવાર અને તેમની સાથે આવેલા તેમના ટેકોદારોને મે સમજૂતી આપેલ હતી. વારંવારની સમજૂતિ આપવા છતાં આ ચારેય ઉમેદવારોએ મારી સમક્ષ એવી રીતે રજૂઆત કરેલ છે કે, અમો પોતે સ્વેચ્છાએ કોઈની ધાક ધમકી કે દબાણ વગર અમે ચુંટણી લડવા ઈચ્છતા ન હોઈ જેથી તેમનું ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચવા અંગે સ્વીકાર કરવા જણાવેલ છે. જે અન્વયે આજરોજ તમામ પ્રકારની સમજાવટ અને સમજણ આપવા છતાં ઉમેદવારી પત્રો પાછા નહીં ખેંચવા અંગે નિર્ણય તેઓએ ન લેતા એમના ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાનો સ્વીકાર કરેલ છે. હવે આ ચુંટણી યોજાશે નહી કારણ કે ચુંટણી પંચમાં ઉમેદવારો હરીફ નથી અને બિનહરીફ નથી એટલે એકપણ ઉમેદવારી પત્ર ભરાતા નહીં આ ચુંટણી હાલ તુરત મોકૂફ રહેશે. નામદાર સરકાર અથવા નામદાર આયોગ જ્યારે બીજું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે આ બેઠકની ચુંટણી યોજવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: