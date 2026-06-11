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ગુજરાતના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર બિનહરીફ, ઉપલા સદનમાં હવે ભાજપના 11 સાંસદ

ગુજરાતમાં રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર રાજુ શુકલા, મુકેશ રાઠવા, માનસિંહ પરમાર અને જીતેન્દ્ર કણઝરીયા બિન હરીફ ચૂંટાયા છે.

ગુજરાતના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર બિનહરીફ
ગુજરાતના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર બિનહરીફ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 4:29 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર બિન હરીફ જાહેર થયા છે. ફોર્મ પરત ખેંચવાનો આજે અંતિમ દિવસ હતો. વિપક્ષ પાસે પુરતું સંખ્યાબળ ના હોવાથી કોઇ ઉમેદવાર ઉતાર્યો નહતો. આ સાથે જ રાજ્યસભામાં ગુજરાતના ભાજપના 11 સાંસદ થઇ ગયા છે.

ગુજરાતના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર બિન હરીફ

ગુજરાતમાં ભાજપના ચાર ઉમેદવાર રાજુ શુકલા, મુકેશ રાઠવા, માનસિંહ પરમાર અને જીતેન્દ્ર કણઝારિયા સત્તાવાર રીતે બિન હરીફ જાહેર થયા છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી 18 જૂને યોજાશે. જોકે, ગુજરાતમાં રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર બિન હરીફ જાહેર થતા હવે 18 જૂને ચૂંટણી નહીં યોજાય. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના 161 ધારાસભ્ય છે જ્યારે કોંગ્રેસના 12 અને AAPના 5 ધારાસભ્ય છે.

ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસનો એક પણ સાંસદ નહીં હોય

કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલની ટર્મ પૂર્ણ થઇ ગઇ છે. હવે ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસનો એક પણ સાંસદ નહીં હોય. 2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે પોતાના ઇતિહાસનું સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરતા 17 બેઠક જીતી હતી. તે બાદ સતત ધારાસભ્યોની સંખ્યા ઘટતી ગઇ અને 2026 સુધી 12 ધારાસભ્ય રહી ગયા છે.

કોંગ્રેસને રાજ્યસભામાં હંમેશા એક કે બે બેઠક મળતી રહી છે પરંતુ આ વખતે સ્થિતિ બદલાઇ ગઇ છે. વિધાનસભામાં નબળા પ્રદર્શનને કારણે રાજ્યસભામાં હવે કોંગ્રેસનો એક પણ સાંસદ નહીં હોય.

કેમિકલ એન્જિનિયર છે સૌરાષ્ટ્રના માનસિંહ પરમાર

45 વર્ષીય માનસિંહ પરમાર OBC મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે. પાર્ટીના યુવા ચહેરામાં ગણાય છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાંથી આવતા માનસિંહ પરમાર કેમિકલ એન્જિનિયર છે. તેમણે પોતાના રાજકીય જીવનની શરૂઆત ABVP સાથે કરી હતી અને તે 2020માં ગીર સોમનાથ જિલ્લાના અધ્યક્ષ બન્યા હતા.

વર્ષ 2022માં વિધાનસભા ચૂંટણી પણ લડી હતી. જોકે, તેઓ હારી ગયા હતા. 2015થી 2020 સુધી ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય પણ રહી ચુક્યા છે.

કોણ છે જીતેન્દ્ર કણઝારિયા?

સૌરાષ્ટ્રમાંથી ભાજપે જીતેન્દ્ર કણઝારિયાને પણ રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. જીતેન્દ્ર કણઝરીયા પૂર્વ ધારાસભ્ય મેઘજી કણઝારિયાના પુત્ર છે. 39 વર્ષીય જીતેન્દ્ર કણઝારિયા સથવારા સમાજમાંથી આવે છે. જીતેન્દ્ર કણઝારિયાએ બીકોમ અને MCAનો અભ્યાસ કર્યો છે. તે જિલ્લા પંચાયતના ચેરમેનની જવાબદારી સંભાળી ચુક્યા છે.

RSS સાથે જોડાયેલા છે રાજુ શુકલા

62 વર્ષીય રાજુ શુકલાએ એમકોમ અને LLBનો અભ્યાસ કર્યો છે. તે લાંબા સમયથી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે જોડાયેલા છે. સંગઠનમાં જમીન પરના કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરે છે. તે ભાજપ પ્રદેશ કાર્યકારીણીના સભ્ય છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પ્રભારી છે. આ પહેલા તે કડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને મહેસાણા ભાજપ જિલ્લાના મહામંત્રી રહી ચુક્યા છે.

આદિવાસી સમાજના યુવા નેતા પણ બન્યા સાંસદ

મધ્ય ગુજરાતમાંથી ભાજપે આદિવાસી સમાજના યુવા નેતા મુકેશ રાઠવાને ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. 39 વર્ષીય મુકેશ રાઠવા જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી છે અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે જોડાયેલા છે. ભાજપના યુવા મોરચામાં તે સક્રિય રહ્યા છે અને પ્રદેશ યુવા મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ પણ રહી ચુક્યા છે.

રાજ્યસભામાં ગુજરાતમાંથી ભાજપના હવે 11 સાંસદ

સાંસદનું નામપક્ષકાર્યકાળ પૂર્ણ થવાની તારીખ
જે. પી. નડ્ડાભાજપ02 એપ્રિલ 2030
જશવંતસિંહ સલામસિંહ પરમારભાજપ02 એપ્રિલ 2030
મયંકભાઈ નાયકભાજપ02 એપ્રિલ 2030
ગોવિંદ ધોળકિયાભાજપ02 એપ્રિલ 2030
એસ. જયશંકરભાજપ18 ઓગસ્ટ 2029
કેસરીદેવસિંહ ઝાલાભાજપ18 ઓગસ્ટ 2029
બાબુભાઈ દેસાઈભાજપ18 ઓગસ્ટ 2029
રાજુ શુક્લાભાજપ(નવા ચૂંટાયેલ)
મુકેશ રાઠવાભાજપ(નવા ચૂંટાયેલ)
માનસિંહ પરમારભાજપ(નવા ચૂંટાયેલ)
જીતેન્દ્ર કણઝારિયાભાજપ(નવા ચૂંટાયેલ)

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