ETV Bharat / state

છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ?

ભારતમાં ભરણપોષણ માટે અલગ-અલગ કાયદાઓ હેઠળ અરજી કરી શકાય છે.

છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ?
છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ? (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: લગ્નજીવનમાં મતભેદ, ક્રૂરતા, ઘરેલુ હિંસા, પરિત્યાગ, વ્યભિચાર અથવા અન્ય કારણોસર જ્યારે પતિ-પત્ની છૂટાછેડા લે છે ત્યારે સૌથી વધુ ચર્ચામાં આવતો મુદ્દો હોય છે ભરણપોષણ એટલે કે મેન્ટેનન્સ. સામાન્ય રીતે લોકો એવું માને છે કે છૂટાછેડા થયા એટલે પત્નીને મેન્ટેનન્સ મળવું જ જોઈએ. જોકે કાયદાની દૃષ્ટિએ આ માન્યતા સંપૂર્ણ સાચી નથી. દરેક કેસની હકીકતો, બંને પક્ષની આર્થિક સ્થિતિ અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે કોર્ટ અલગ-અલગ નિર્ણય લેતી હોય છે.

મેન્ટેનન્સ હેતુ કોઈ પક્ષને સજા કરવાનો કે અન્ય પક્ષને લાભ અપાવવાનો નથી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આર્થિક રીતે નબળા પક્ષને સન્માનજનક જીવન જીવવા માટે જરૂરી આર્થિક સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. તેથી દરેક કેસમાં મેન્ટેનન્સ મળશે જ અથવા નહીં મળે તેવો કોઈ એકસરખો નિયમ નથી.

છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ? (ETV Bharat Gujarat)

ભારતમાં ભરણપોષણ માટે અલગ-અલગ કાયદાઓ હેઠળ અરજી કરી શકાય છે. ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતા (હવે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની સંબંધિત જોગવાઈઓ), હિંદુ મેરેજ એક્ટ, હિંદુ એડોપ્શન એન્ડ મેન્ટેનન્સ એક્ટ તેમજ ઘરેલુ હિંસા સંબંધિત કાયદાઓ હેઠળ પણ યોગ્ય સંજોગોમાં ભરણપોષણ અથવા આર્થિક સહાયની માંગણી કરી શકાય છે. કયા કાયદા હેઠળ અરજી કરવી તે દરેક કેસની પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખે છે.

છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ?
છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ? (ETV Bharat Gujarat)

પત્નીને ક્યારે મળી શકે છે મેન્ટેનન્સ?

એડવોકેટ ધ્વનિ લાખાણીએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે જો પત્ની પાસે પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પૂરતી આવક ન હોય અથવા તે આર્થિક રીતે પતિ પર નિર્ભર હોય તો તે કોર્ટ સમક્ષ મેન્ટેનન્સની માંગ કરી શકે છે. જો પત્ની નોકરી કરતી હોય તો પણ માત્ર નોકરી કરતી હોવાના કારણે મેન્ટેનન્સનો હક સમાપ્ત થઈ જતો નથી. જો તેની આવક જીવનનિર્વાહ માટે પૂરતી ન હોય અને પતિની આવકની સરખામણીમાં ખૂબ ઓછી હોય તો કોર્ટ યોગ્ય રકમ નક્કી કરી શકે છે.

બીજી તરફ જો પત્ની સારી આવક ધરાવતી હોય, પોતાની તમામ જરૂરિયાતો સરળતાથી પૂરી કરી શકતી હોય અથવા પૂરતી મિલકત અને આવકના સાધનો ધરાવતી હોય તો કોર્ટ મેન્ટેનન્સ નકારવાનો અથવા ઓછી રકમ આપવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.

છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ?
છૂટાછેડામાં મેન્ટેનન્સ: કાયદો શું કહે છે? પત્ની, સંતાન અને વૃદ્ધ માતા-પિતાને ક્યારે મળે છે ભરણપોષણ? (ETV Bharat Gujarat)

સંતાનના ભરણપોષણ અંગે કાયદો શું કહે છે?

છૂટાછેડાની સૌથી મોટી અસર બાળકો પર પડે છે. કાયદો સંતાનના હિતને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપે છે. સગીર સંતાનને તેના શિક્ષણ, આરોગ્ય, રહેઠાણ, ખોરાક અને અન્ય જરૂરી ખર્ચ માટે ભરણપોષણ મેળવવાનો અધિકાર છે. બાળક માતા કે પિતા, કોઈપણ સાથે રહેતું હોય, તેની જરૂરિયાતો પૂરી કરવાની જવાબદારી માતા-પિતા બંનેની રહે છે. કોર્ટ બાળકની ઉંમર, શિક્ષણનો ખર્ચ, આરોગ્યની જરૂરિયાતો અને બંને માતા-પિતાની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભરણપોષણ નક્કી કરે છે.

માતા-પિતાને પણ છે ભરણપોષણનો અધિકાર

ઘણા લોકોને ખબર નથી કે વૃદ્ધ માતા-પિતાને પણ કાયદા હેઠળ ભરણપોષણનો અધિકાર છે. જો તેઓ પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકતા ન હોય અને સંતાનો તેમની સંભાળ રાખતા ન હોય તો તેઓ કોર્ટ સમક્ષ ભરણપોષણની માંગણી કરી શકે છે. સંતાનોની આર્થિક ક્ષમતા અને માતા-પિતાની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ આ અંગે નિર્ણય કરે છે.

કોર્ટ કયા માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખે છે?

મેન્ટેનન્સની રકમ નક્કી કરતી વખતે કોર્ટ કોઈ નિશ્ચિત ફોર્મ્યુલા અપનાવતી નથી. દરેક કેસના તથ્યો અને પુરાવાના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે કોર્ટ નીચેના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપે છે:

• પતિ અને પત્નીની માસિક આવક અને આવકના તમામ સ્ત્રોત.

• બંનેની મિલકત અને આર્થિક ક્ષમતા.

• લગ્નજીવન દરમિયાન બંનેનો જીવનધોરણ.

• પત્ની રોજગાર કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં છે કે નહીં.

• સગીર સંતાનની સંખ્યા અને તેમની જરૂરિયાતો.

• પતિ પર અન્ય પરિવારજનોની જવાબદારીઓ.

• બંને પક્ષની ઉંમર, આરોગ્ય અને જીવનપરિસ્થિતિ.

• કેસમાં રજૂ થયેલા દસ્તાવેજી અને મૌખિક પુરાવા.

શું મેન્ટેનન્સ હંમેશા માસિક જ હોય છે?

એડવોકેટ ધ્વનિ લાખાણીના જણાવ્યા મુજબ ભરણપોષણ બે પ્રકારનું હોઈ શકે છે. કોર્ટ કેસ ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે વચગાળાનું ભરણપોષણ આપી શકે છે જેથી આર્થિક રીતે નબળા પક્ષને કેસ દરમિયાન મુશ્કેલી ન પડે. અંતિમ ચુકાદા સમયે કોર્ટ દર મહિને ચૂકવવાનું કાયમી ભરણપોષણ અથવા એક જ વખત ચૂકવવાની એકમુશ્ત રકમ નક્કી કરી શકે છે.

શું પતિ પણ મેન્ટેનન્સ માગી શકે?

એડવોકેટ ધ્વનિ લાખાણી જણાવે છે કે કેટલાક કાયદાઓ હેઠળ, ખાસ કરીને હિંદુ મેરેજ એક્ટની જોગવાઈઓ મુજબ, જો પતિ પોતાની પરિસ્થિતિને કારણે આર્થિક રીતે સંપૂર્ણ નિર્ભર હોય અને પત્ની વધુ આર્થિક રીતે સક્ષમ હોય, તો યોગ્ય સંજોગોમાં પતિ પણ કોર્ટ સમક્ષ ભરણપોષણની માંગ કરી શકે છે. જોકે આવા કેસોની સંખ્યા પ્રમાણમાં ઓછી જોવા મળે છે અને દરેક કેસમાં કોર્ટ હકીકતોના આધારે નિર્ણય કરે છે.

મેન્ટેનન્સ કોઈને આપોઆપ મળતો અધિકાર નથી અને કોઈને આપોઆપ ચૂકવવાની ફરજ પણ નથી. કોર્ટ બંને પક્ષની દલીલો, દસ્તાવેજો, આવકના પુરાવા, જીવનશૈલી, જવાબદારીઓ અને કેસની તમામ હકીકતોનું મૂલ્યાંકન કરીને યોગ્ય નિર્ણય આપે છે. તેથી દરેક છૂટાછેડાના કેસમાં મેન્ટેનન્સની રકમ અને તેનો અધિકાર અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.

એડવોકેટ ધ્વનિ લાખાણીનું કહેવું છે કે ભરણપોષણ સંબંધિત વિવાદોમાં લોકો કાયદાની સાચી માહિતીના અભાવે ગેરસમજનો શિકાર બને છે. તેથી કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલાં કાયદાકીય સલાહ લેવી અને પોતાની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ યોગ્ય કાનૂની માર્ગદર્શન મેળવવું જરૂરી છે.

TAGGED:

ENTITLED TO MAINTENANCE
DIVORCE ENTITLED TO MAINTENANCE
SPOUSES MAINTENANCE
CHILDREN PARENTS MAINTENANCE
ALIMONY IN DIVORCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.