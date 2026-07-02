"હું અડધી ગુજરાતી છું! એવું નથી લાગતું કે હું ઘર છોડીને આવી છું", અમદાવાદમાં આલિયા ભટ્ટે જીત્યાં ફેન્સના દિલ
બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ આલિયા ભટ્ટ આગામી ફિલ્મ 'આલ્ફા'ના પ્રમોશન માટે અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા.
Published : July 2, 2026 at 11:57 AM IST
અમદાવાદ: બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ આલિયા ભટ્ટ આગામી ફિલ્મ 'આલ્ફા'ના પ્રમોશન માટે અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા. આલિયા ભટ્ટે અમદાવાદની સંસ્કૃતિ, આત્મિયતા અને યુવાનોની ઊર્જાનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
આલિયા ભટ્ટે મોહનથાળનો માણ્યો સ્વાદ
આલિયા ભટ્ટે ગુજરાતની લોકપ્રિય પરંપરાગત મીઠાઇ મોહનથાળનો સ્વાદ માણ્યો હતો. નાનકડા ચાહકના હાથેથી મોહનથાળ ખાઇને આલિયા ભટ્ટ ભાવ વિભોર બની ગઇ હતી અને તેણે બાળક સાથે આત્મિયતાપૂર્વક વાતચીત કરી હતી. આલિયા ભટ્ટે કહ્યું કે, "હું અડધી ગુજરાતી છું! એવું નથી લાગતું કે હું ઘર છોડીને આવી છું."
હું અડધી ગુજરાતી છું! આલિયા ભટ્ટ
આલિયા ભટ્ટે જણાવ્યું કે, અમદાવાદ જ્યારે પણ હું આવું છું, હું તો અડધી ગુજરાતી છું! મને ઘણા લોકોનો પ્રેમ મળે છે. લોકો મને ગંગુબાઇ કાઠિયાવાડીના સમયથી ઢોલીડા કરાવડાવે છે અને ગરબા પણ કરાવડાવે છે.
આલ્ફામાં આલિયા ભટ્ટના એક્શન સીન, છ મહિના કરી તૈયારી
આલિયા ભટ્ટે આલ્ફામાં એક્શન ફિલ્મ માટે છ મહિનાની સઘન તૈયારી વિશે માહિતી આપરી હતી જેમાં સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ, હથિયારોના ઉપયોગની તાલીમ અને એક્શન કોરિયોગ્રાફીની માહિતી આપી હતી. આલિયા ભટ્ટે કારકિર્દીની સૌથી વધુ શારીરિક મહેનત માંગતી ભૂમિકામાંથી એક ગણાવી હતી. આલિયા ભટ્ટે આલ્ફાના કો-એક્ટર બોબી દેઓલની પણ પ્રશંસા કરી હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આદિત્ય ચોપરા દ્વારા નિર્દેશિત અને ધ રેલવે મેન માટે જાણીતા શિવ રાવલ દ્વારા દિગ્દર્શિત આલ્ફા 3 જુલાઇએ થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. આલ્ફામાં આલિયા ભટ્ટની સાથે શરવરી, અનિલ કપુર, બોબી દેઓલ જોવા મળશે.
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