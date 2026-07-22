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વલસાડમાં અતિભારે વરસાદથી એલર્ટ, કલેક્ટર નીતિન સાંગવાને નીચાણવાળા વિસ્તારોનું કર્યું નિરીક્ષણ

વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે

વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે
વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 5:10 PM IST

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વલસાડ: જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા અતિભારે વરસાદને પગલે સમગ્ર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. બુધવારે જિલ્લા કલેક્ટર નીતિન સાંગવાને વલસાડ શહેરના નીચાણવાળા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને પરિસ્થિતિનું સ્થળ પર જઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીને વરસાદી સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી

ઔરંગા નદીમાં પાણી વધતાં કાશ્મીરા નગરમાં ચિંતા

સતત વરસાદને કારણે ઔરંગા નદીની જળસપાટી ઝડપથી વધી રહી છે. જેના કારણે નદી કિનારાના કાશ્મીરા નગર સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસવાની સંભાવના ઊભી થતાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના ભાગરૂપે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક લોકોને કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ કે મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે અગાઉથી જ સ્થળાંતરની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે (ETV Bharat Gujarat)

250થી 300 લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર

વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાશ્મીરા નગર અને આસપાસના વિસ્તારના અંદાજે 250થી 300 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અસરગ્રસ્ત પરિવારોને રામલલ્લા હોલ ખાતે બનાવવામાં આવેલા આશ્રયસ્થાનમાં રાખવામાં આવ્યા છે. સ્થળાંતર કરાયેલા લોકોને રહેવા, પીવાના પાણી, ભોજન અને અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે વલસાડ નગરપાલિકા દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓ સતત આશ્રયસ્થાનની મુલાકાત લઈને લોકોને કોઈ અગવડતા ન પડે તેની પણ કાળજી રાખી રહ્યા છે.

250થી 300 લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર
250થી 300 લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર (ETV Bharat Gujarat)

કલેક્ટરે અધિકારીઓ સાથે સ્થળ પર સમીક્ષા કરી

જિલ્લા કલેક્ટર નીતિન સાંગવાને મુલાકાત દરમિયાન વલસાડ નગરપાલિકા, વલસાડ પોલીસ તેમજ એનડીઆરએફની ટીમ સાથે વરસાદી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે વરસાદની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બને તો કયા વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરવી, લોકો સુધી કેવી રીતે ઝડપથી મદદ પહોંચાડવી અને રાહત કામગીરીમાં કોઈ વિલંબ ન થાય તે અંગે અધિકારીઓને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી હતી. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ અને મોનિટરિંગ રાખવા પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

કલેક્ટરે અધિકારીઓ સાથે સ્થળ પર સમીક્ષા કરી
કલેક્ટરે અધિકારીઓ સાથે સ્થળ પર સમીક્ષા કરી (ETV Bharat Gujarat)

વહીવટી તંત્રની તમામ ટીમો ખડેપગે તૈનાત

કલેક્ટર નીતિન સાંગવાને જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી અને રેડ એલર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ વિભાગોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. એનડીઆરએફ, પોલીસ, નગરપાલિકા, મહેસૂલ વિભાગ અને અન્ય સંબંધિત વિભાગોની ટીમો 24 કલાક કામગીરી માટે તૈયાર રાખવામાં આવી છે. કોઈપણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તાત્કાલિક બચાવ અને રાહત કામગીરી હાથ ધરી શકાય તે માટે જરૂરી સાધનો અને માનવબળ પણ ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવ્યા છે.

વહીવટી તંત્રની તમામ ટીમો ખડેપગે તૈનાત
વહીવટી તંત્રની તમામ ટીમો ખડેપગે તૈનાત (ETV Bharat Gujarat)

નાગરિકોને સાવચેત રહેવાની અપીલ

જિલ્લા કલેક્ટરે નાગરિકોને અનાવશ્યક રીતે નદી, તળાવ કે પાણી ભરાયેલા વિસ્તારો તરફ ન જવા અપીલ કરી હતી. તેમણે લોકોને અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા જણાવ્યું હતું. ભારે વરસાદ દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા, વીજળીના થાંભલા અને પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓથી દૂર રહેવા તેમજ કોઈપણ પ્રકારની ઇમરજન્સી સર્જાય તો તાત્કાલિક સ્થાનિક વહીવટી તંત્રનો સંપર્ક કરવા પણ અનુરોધ કર્યો હતો.

વરીષ્ઠ અધિકારીઓ પણ નિરીક્ષણમાં જોડાયા

કલેક્ટરની મુલાકાત દરમિયાન વલસાડના પ્રાંત અધિકારી વિમલ પટેલ, મામલતદાર વિકાસ વાઘેલા, વલસાડ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સહિત વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અધિકારીઓએ સંવેદનશીલ વિસ્તારોની સ્થિતિ અંગે કલેક્ટરને વિગતવાર માહિતી આપી હતી. સાથે જ આગામી કલાકોમાં વરસાદની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને બચાવ અને રાહત કામગીરી વધુ સઘન બનાવવા માટે જરૂરી આયોજન અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

પરિસ્થિતિ પર સતત નજર

વલસાડ જિલ્લામાં હજુ પણ વરસાદ ચાલુ હોવાથી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને નદી કિનારાના અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સમયસર ચેતવણી મળી રહે તેમજ જરૂર પડે તો તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરી શકાય તે માટે તમામ તંત્રને સતર્ક રાખવામાં આવ્યું છે. જિલ્લામાં વરસાદની સ્થિતિને લઈને આગામી કલાકો નિર્ણાયક માનવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા દરેક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારી રાખવામાં આવી છે.

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