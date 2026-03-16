'ગાંધીના ગુજરાત’માં નશાની ચિંતાજનક સ્થિતિ: વિધાનસભામાં સરકારનો સ્વીકાર
છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લગભગ 16 કિલો અફીણ અને અંદાજે 3146 કિલો જેટલા અન્ય નશીલા પદાર્થો અને ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : March 16, 2026 at 7:07 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ અને નશીલા પદાર્થોના વધતા કારોબાર મુદ્દે વિધાનસભામાં ગંભીર ચર્ચા ઉભી થઈ છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ પશ્નોત્તરી દરમિયાન સરકારના જવાબનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં ડ્રગ્સ અને નશીલા પદાર્થોનું નેટવર્ક સક્રિય હોવાની બાબત સરકાર પોતે સ્વીકારી રહી છે.
સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લગભગ 16 કિલો અફીણ અને અંદાજે 3146 કિલો જેટલા અન્ય નશીલા પદાર્થો અને ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ આંકડાઓ રાજ્યમાં નશીલા પદાર્થોના વ્યાપક નેટવર્ક તરફ ઈશારો કરે છે.
ઇમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું કે, ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે ગૃહમંત્રીના મતવિસ્તાર સહિત રાજ્યના મહત્વના વિસ્તારોમાંથી પણ મોટી માત્રામાં નશીલા પદાર્થો મળી આવ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ કાયદો અને વ્યવસ્થાને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
તેમણે કહ્યું કે ‘ગાંધીના ગુજરાત’ તરીકે ઓળખાતા રાજ્યમાં જો ડ્રગ્સ સરળતાથી ઉપલબ્ધ બનશે તો યુવા પેઢી નશાની લત તરફ ધકેલાઈ શકે છે. યુવાનોમાં વધતી નશાની પ્રવૃત્તિ રાજ્યના ભવિષ્ય માટે ખતરાની ઘંટી સમાન છે.
ખેડાવાલાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, એટલી મોટી માત્રામાં નશીલા પદાર્થો પકડાતા હોવા છતાં આ ટ્રાફિકિંગ પાછળના મુખ્ય સૂત્રધારો સુધી પહોંચવામાં તંત્ર ક્યાંક ઉણું ઉતરી રહ્યું છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્થાનિક પોલીસની મિલીભગત અંગે પણ પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે. તેમણે માંગ કરી કે જે પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ડ્રગ્સનું વેચાણ થાય અથવા નશીલા પદાર્થો પકડાય, ત્યાંના જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવવી જોઈએ.
ગુજરાતનો વિશાળ દરિયાકિનારો અને અન્ય રાજ્યો સાથે જોડાયેલી સરહદોને ધ્યાનમાં લેતા ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ રોકવા માટે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી, મજબૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને ચુસ્ત દેખરેખ અનિવાર્ય હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.સાથે સાથે તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે માત્ર કાયદાકીય કાર્યવાહી પૂરતી નથી, પરંતુ શૈક્ષણિક અને સામાજિક સ્તરે વ્યાપક જાગૃતિ અભિયાન ચલાવીને યુવાનોને નશાના ઝેરી ચક્રમાંથી બહાર લાવવું જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો: