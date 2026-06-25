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અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ વિશ્વમાં ગ્રોસ ટનેજમાં પ્રથમ: ભવિષ્યમાં હજારો જહાજો આવવાની સંભાવના

આ સિદ્ધિ સાથે અલંગે વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે.

અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ વિશ્વમાં ગ્રોસ ટનેજમાં પ્રથમ: ભવિષ્યમાં હજારો જહાજો આવવાની સંભાવના
અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ વિશ્વમાં ગ્રોસ ટનેજમાં પ્રથમ: ભવિષ્યમાં હજારો જહાજો આવવાની સંભાવના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 7:08 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ ગ્રોસ ટનેજના આંકડામાં વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગયું છે. આ સિદ્ધિ સાથે અલંગે વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે.

અલંગ શિપ બ્રેકિંગ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ મેંદપરાએ ઇટીવી ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, 2024માં અલંગમાં 1.86 મિલિયન ગ્રોસ ટનેજનું કામ થયું હતું, જે 2025માં વધીને 2.99 મિલિયન ગ્રોસ ટનેજ થયું છે. આમ, સવા પાંચ ટકા વધારો નોંધાયો છે. આ આંકડા સાથે અલંગ વિશ્વના તમામ અન્ય રિસાયક્લિંગ સ્થળો કરતાં આગળ નીકળી ગયું છે.

અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ વિશ્વમાં ગ્રોસ ટનેજમાં પ્રથમ: ભવિષ્યમાં હજારો જહાજો આવવાની સંભાવના (ETV Bharat Gujarat)

વિશ્વમાં અગ્રેસર બનવાના કારણો

રમેશભાઈ મેંદપરાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અલંગની વૈશ્વિક રિસાયક્લિંગ છબી સારી થવાથી જહાજ માલિકો (ઓનર્સ) મોટા પ્રમાણમાં જહાજો મોકલી રહ્યા છે. હોંગકોંગ કન્વેન્શન 2019 અનુસાર સરકારે તેનો અમલ કરાવ્યો છે, જેના પરિણામે અલંગમાં 115 પ્લોટ HKC (હોંગકોંગ કન્વેન્શન) સર્ટિફાઇડ બન્યા છે.

સરકારે શિપ બ્રેકરોને વિકાસ માટે 55 કરોડ રૂપિયાની સહાય પણ આપી છે. આ ઉપરાંત શિપ બ્રેકિંગ તેમજ શિપ બિલ્ડિંગ બંનેને ક્રેડિટ નોટની સુવિધા પણ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ
અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

મજૂરો માટેની વ્યવસ્થાઓ અલંગને જુદું પાડે છે

અલંગને વિશ્વના અન્ય શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ કરતાં અલગ તારવતી વાત એ છે કે અહીં મજૂરો માટે સારી વ્યવસ્થાઓ છે. અલંગમાં મજૂરો માટે હોસ્પિટલ છે અને હાનિકારક (હેઝાર્ડસ) સામગ્રીના નિકાલ માટે અલગ સાઇટ વિકસાવવામાં આવી છે. મજૂરોને તમામ પ્રકારની સગવડો આપવામાં આવે છે, જેના કારણે જહાજ માલિકો પોતાના જહાજો અલંગમાં મોકલવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.

મહિના2023-242024-252025-262026-27
એપ્રિલ83914
મે81241
જૂન9108
જુલાઈ8412
ઓગસ્ટ71011
સપ્ટેમ્બર12715
ઓક્ટોબર191216
નવેમ્બર101411
ડિસેમ્બર16104
જાન્યુઆરી15106
ફેબ્રુઆરી81016
માર્ચ5117
કુલ125113119

આગામી 10 વર્ષમાં 16 હજાર જહાજો ભંગાવાની સંભાવના

રમેશભાઈએ કહ્યું કે, ઓપેક જહાજોની વધુ આવકને કારણે અલંગ ગ્રોસ ટનેજમાં વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે પહોંચ્યું છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ સુધરતી જાય છે. આવતા 10 વર્ષમાં વિશ્વભરમાંથી 16,000 જહાજો કપાવવાના છે, જેમાંથી મોટા ભાગના અલંગમાં આવવાની સંભાવના છે.

અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ
અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

અમેરિકાના પ્રતિબંધ અને યુદ્ધની અસર

આ વર્ષે અમેરિકાના પ્રતિબંધને કારણે ઓપેક જહાજો અલંગ તરફ વળ્યા છે. યુદ્ધના કારણે તુર્કી, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન કરતાં અલંગમાં વધુ જહાજો આવી રહ્યા છે.

આ સિદ્ધિ સાથે અલંગ ન માત્ર વર્તમાનમાં વિશ્વનું અગ્રેસર શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ બન્યું છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ વધુ મોટા પાયે વિકાસ કરવાની તૈયારીમાં છે.

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