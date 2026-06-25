અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ વિશ્વમાં ગ્રોસ ટનેજમાં પ્રથમ: ભવિષ્યમાં હજારો જહાજો આવવાની સંભાવના
આ સિદ્ધિ સાથે અલંગે વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે.
Published : June 25, 2026 at 7:08 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું અલંગ શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ ગ્રોસ ટનેજના આંકડામાં વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગયું છે. આ સિદ્ધિ સાથે અલંગે વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે.
અલંગ શિપ બ્રેકિંગ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ મેંદપરાએ ઇટીવી ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, 2024માં અલંગમાં 1.86 મિલિયન ગ્રોસ ટનેજનું કામ થયું હતું, જે 2025માં વધીને 2.99 મિલિયન ગ્રોસ ટનેજ થયું છે. આમ, સવા પાંચ ટકા વધારો નોંધાયો છે. આ આંકડા સાથે અલંગ વિશ્વના તમામ અન્ય રિસાયક્લિંગ સ્થળો કરતાં આગળ નીકળી ગયું છે.
વિશ્વમાં અગ્રેસર બનવાના કારણો
રમેશભાઈ મેંદપરાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અલંગની વૈશ્વિક રિસાયક્લિંગ છબી સારી થવાથી જહાજ માલિકો (ઓનર્સ) મોટા પ્રમાણમાં જહાજો મોકલી રહ્યા છે. હોંગકોંગ કન્વેન્શન 2019 અનુસાર સરકારે તેનો અમલ કરાવ્યો છે, જેના પરિણામે અલંગમાં 115 પ્લોટ HKC (હોંગકોંગ કન્વેન્શન) સર્ટિફાઇડ બન્યા છે.
સરકારે શિપ બ્રેકરોને વિકાસ માટે 55 કરોડ રૂપિયાની સહાય પણ આપી છે. આ ઉપરાંત શિપ બ્રેકિંગ તેમજ શિપ બિલ્ડિંગ બંનેને ક્રેડિટ નોટની સુવિધા પણ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
મજૂરો માટેની વ્યવસ્થાઓ અલંગને જુદું પાડે છે
અલંગને વિશ્વના અન્ય શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ કરતાં અલગ તારવતી વાત એ છે કે અહીં મજૂરો માટે સારી વ્યવસ્થાઓ છે. અલંગમાં મજૂરો માટે હોસ્પિટલ છે અને હાનિકારક (હેઝાર્ડસ) સામગ્રીના નિકાલ માટે અલગ સાઇટ વિકસાવવામાં આવી છે. મજૂરોને તમામ પ્રકારની સગવડો આપવામાં આવે છે, જેના કારણે જહાજ માલિકો પોતાના જહાજો અલંગમાં મોકલવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.
|મહિના
|2023-24
|2024-25
|2025-26
|2026-27
|એપ્રિલ
|8
|3
|9
|14
|મે
|8
|12
|4
|1
|જૂન
|9
|10
|8
|જુલાઈ
|8
|4
|12
|ઓગસ્ટ
|7
|10
|11
|સપ્ટેમ્બર
|12
|7
|15
|ઓક્ટોબર
|19
|12
|16
|નવેમ્બર
|10
|14
|11
|ડિસેમ્બર
|16
|10
|4
|જાન્યુઆરી
|15
|10
|6
|ફેબ્રુઆરી
|8
|10
|16
|માર્ચ
|5
|11
|7
|કુલ
|125
|113
|119
આગામી 10 વર્ષમાં 16 હજાર જહાજો ભંગાવાની સંભાવના
રમેશભાઈએ કહ્યું કે, ઓપેક જહાજોની વધુ આવકને કારણે અલંગ ગ્રોસ ટનેજમાં વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે પહોંચ્યું છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ સુધરતી જાય છે. આવતા 10 વર્ષમાં વિશ્વભરમાંથી 16,000 જહાજો કપાવવાના છે, જેમાંથી મોટા ભાગના અલંગમાં આવવાની સંભાવના છે.
અમેરિકાના પ્રતિબંધ અને યુદ્ધની અસર
આ વર્ષે અમેરિકાના પ્રતિબંધને કારણે ઓપેક જહાજો અલંગ તરફ વળ્યા છે. યુદ્ધના કારણે તુર્કી, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન કરતાં અલંગમાં વધુ જહાજો આવી રહ્યા છે.
આ સિદ્ધિ સાથે અલંગ ન માત્ર વર્તમાનમાં વિશ્વનું અગ્રેસર શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ બન્યું છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ વધુ મોટા પાયે વિકાસ કરવાની તૈયારીમાં છે.
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