ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં નવા અજમાની આવક, જાણો અત્યારે શું છે ભાવ અને ખેડૂતોની સ્થિતિ?

ઉત્તર ગુજરાતનું જાણીતું અને એશિયાનું સૌથી મોટું મસાલા બજાર ગણાતું ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ અત્યારે નવા અજમાની આવકથી ધમધમી રહ્યું છે.
Published : February 4, 2026 at 6:50 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતનું જાણીતું અને એશિયાનું સૌથી મોટું મસાલા બજાર ગણાતું ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ અત્યારે નવા અજમાની આવકથી ધમધમી રહ્યું છે. શિયાળાની ઋતુના અંત સાથે જ ખેડૂતો પોતાનો માલ બજારમાં ઠાલવી રહ્યા છે. જોકે, આ વર્ષે અજમાના પાકને લઈને મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ બજારમાં માલની આવક વધી રહી છે, તો બીજી તરફ ગુણવત્તા અને ભાવને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં અજમાની આવક અને ભાવની સ્થિતિ
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે દરરોજ અંદાજે 200થી 250 ગુણી નવા અજમાની આવક થઈ રહી છે. હરાજીમાં અજમાના ભાવ તેની ગુણવત્તા મુજબ પ્રતિ મણ (20 કિલો) 2500થી રૂપિયા 3500 સુધી બોલાઈ રહ્યા છે. વેપારીઓના મતે, આ ભાવ ખેડૂતો માટે સરેરાશ કહી શકાય, પરંતુ માલની ગુણવત્તા મુજબ તેમાં વધ-ઘટ જોવા મળી રહી છે.
કમોસમી વરસાદની માઠી અસર
ચાલુ વર્ષે ખેતીમાં કુદરતી પરિબળોએ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. અજમાના પાક તૈયાર થવાના સમયે થયેલા કમોસમી વરસાદને કારણે પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. વરસાદના કારણે તૈયાર થયેલો અજમો કાળો પડી ગયો છે, જેના કારણે બજારમાં આવતા માલની ગુણવત્તામાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર:
- વરસાદના કારણે અજમાનો કુદરતી રંગ બદલાઈ ગયો છે.
- "બ્લેકિશ" (કાળાશ પડતા) અજમાની આવક વધુ જોવા મળી રહી છે.
- નબળી ગુણવત્તાના કારણે ખેડૂતોને ધારી કિંમત મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.
ઊંઝા: અજમાનું ઉભરતું હબ
ઊંઝા માત્ર જીરા અને વરિયાળી માટે જ નહીં, પણ હવે અજમા માટે પણ એક મોટું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે ઉત્તર ગુજરાતમાં અજમાનો મુખ્ય પાક માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં આવતો હોય છે. જ્યારે પાક પૂર્ણ ક્ષમતાએ બજારમાં આવે છે, ત્યારે દરરોજની આવક 2 થી 3 લાખ ગુણી સુધી પહોંચી જતી હોય છે. ઊંઝામાં બારેમાસ અજમાનું વેચાણ ચાલતું હોવાથી તે વેપારીઓ અને નિકાસકારો માટે પસંદગીનું સ્થળ બન્યું છે.
આગામી સમયની શક્યતાઓ
વેપારીઓનું માનવું છે કે આગામી માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતનો મુખ્ય પાક બજારમાં આવશે, ત્યારે ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ થશે. જોકે, અત્યારે જે રીતે કમોસમી વરસાદે પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, તેને જોતા પ્રીમિયમ ક્વોલિટીના અજમાની અછત વર્તાઈ શકે છે. સારી ગુણવત્તાના માલ માટે ભાવ હજુ પણ ઊંચકાય તેવી શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં નવા અજમાના આગમન સાથે જ વેપારમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. જોકે, કુદરતની થપાટને કારણે ખેડૂતોને પાકની ગુણવત્તા બાબતે થોડું સહન કરવું પડી રહ્યું છે. તેમ છતાં, ઊંઝા તેની ભૌગોલિક સ્થિતિ અને વિશાળ માળખાને કારણે અજમાના વેપારમાં પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે.
