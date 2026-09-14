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ગણેશ ચતુર્થી 2026: જાણો, પાંડવ યુગથી પૂજાતા મહેસાણાના 1200 વર્ષ જૂના ઐઠોરના ગણપતિની રોચક કહાની

આ મંદિરની મૂર્તિ આરસ કે ધાતુની નથી, પરંતુ રેણું માટીની સ્વયંભૂ મૂર્તિ છે, જેના પર સિંદૂર અને ઘીનો ચોળો લગાવાય છે અને ડાબી સૂંઢ છે.

ઐઠોરના ગણપતિ ધામ
ઐઠોરના ગણપતિ ધામ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 1:53 PM IST

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મહેસાણા: જિલ્લાના ઊંઝાથી માત્ર 4 કિલોમીટરના અંતરે, પુષ્પાવતી નદીના કિનારે આવેલા ઐઠોર ગામમાં શ્રી ગણપતિદાદાનું ભવ્ય અને ઐતિહાસિક મંદિર આવેલું છે. આ પૌરાણિક મંદિર લગભગ 1200 વર્ષ જૂનું છે અને તેનો ઇતિહાસ પાંડવ યુગ સાથે જોડાયેલો હોવાનું મનાય છે. પ્રાચીન સમયમાં સોલંકી રાજવીઓ પણ પોતાના મહાન કાર્યોના શુભારંભ પહેલા અહીં પૂજન-અર્ચન કરવા આવતા હતા.

આ મંદિરની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે, મંદિરમાં બિરાજમાન ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ આરસ, લાકડા કે અન્ય કોઈ ધાતુની બનેલી નથી, પરંતુ તે રેણું એટલે કે માટીમાંથી બનેલી સ્વયંભૂ મૂર્તિ છે. આ પ્રાચીન મૂર્તિ પર સિંદૂર અને ઘીનો ચોળો લગાવવામાં આવે છે. સમગ્ર ભારતભરમાં ડાબી સૂંઢવાળા ગણપતિની મૂર્તિ માત્ર એક કે બે જ સ્થળોએ જોવા મળે છે, જે પૈકી ઐઠોરનું આ મંદિર અત્યંત પ્રચલિત છે. ગણેશોત્સવ દરમિયાન અહીંના ચમત્કારિક દર્શન માટે દરરોજ 15 થી 20 હજાર જેટલા દર્શનાર્થીઓ પધારે છે.

જાણો, પાંડવ યુગથી પૂજાતા મહેસાણાના 1200 વર્ષ જૂના ઐઠોરના ગણપતિની રોચક કહાની (Etv Bharat Gujarat)

'ઐઠોર' નામ અને મંદિરનો પૌરાણિક ઇતિહાસ

ઐઠોરમાં બિરાજતા ગણપતિ દાદાના અલૌકિક ઇતિહાસ સાથે એક રસપ્રદ દંતકથા જોડાયેલી છે. પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે દેવોના લગ્ન પ્રસંગે જાન જોડાઈ હતી, ત્યારે 33 કરોડ દેવતાઓ તેમાં સામેલ થયા હતા. પરંતુ, ગણેશજીને તેમના વાંકી સૂંઢ અને મોટા કાનવાળા દેખાવને કારણે જાનમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. દેવોની જાન ગણપતિને લીધા વગર આગળ વધી ત્યારે ઐઠોર અને ઊંઝા વચ્ચે આવેલા સોમનાથ મહાદેવ નજીક અચાનક જાનના ગાડા અને રથના પૈડાં થંભી ગયા હતા. દેવોએ બ્રહ્માજીની આરાધના કરી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે ગણપતિ દાદાને સાથે ન લાવવાના કારણે આ પ્રકોપ થયો છે.

ગણેશજીને મનાવવા માટે 33 કરોડ દેવતાઓ પુષ્પાવતી નદીના કિનારે પહોંચ્યા અને પૂજા-અર્ચના કરી તેમને પ્રસન્ન કર્યા, જ્યાં દેવોના હસ્તે રેણુંની માટીની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ. દેવોએ દાદાને સાથે ચાલવા વિનંતી કરી, પરંતુ પેટ ભારે હોવાથી દાદા ચાલી શક્યા નહીં, તેથી બ્રહ્માજીએ તેમને અહીં જ 'ઠહરવા' એટલે કે રોકાવા કહ્યું. 'અહીં ઠહરો' શબ્દ પરથી જ આ ગામનું નામ 'ઐઠોર' પડ્યું હોવાની માન્યતા છે. આ જાન આગળ વધતા ઊંઝા ખાતે પાર્વતીજી રોકાયા, જ્યાં આજે ઉમિયા માતાજીનું મંદિર છે અને સિદ્ધપુર ખાતે કાર્તિકેય સ્વામી રોકાયા હતા.

ઐઠોરના ગણપતિ દાદા
ઐઠોરના ગણપતિ દાદા (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના મુખ્ય ઉત્સવો અને શુકનનો મેળો

ઐઠોર ગણપતિ મંદિરે વર્ષ દરમિયાન અનેક ઉત્સવો ભારે હર્ષોલ્લાસથી ઉજવાય છે.

ચૈત્ર સુદ શુકન મેળો: ચૈત્ર સુદ ત્રીજ, ચોથ અને પાંચમના દિવસે અહીં ભવ્ય શુકન મેળો ભરાય છે. આ ચૈત્રી ચોથને ગણપતિજીના લગ્ન પ્રસંગનો દિવસ ગણવામાં આવે છે અને તેનું વિશેષ મહત્વ છે. અહીં ફૂલ અને અનાજ પરથી વડીલો દ્વારા શુકન જોઈને સમગ્ર વર્ષના હવામાન, વરસાદ અને ખેતીની આગાહી કરવામાં આવે છે. આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન ગ્રામજનો ખેતી અને વેપાર-ધંધો સદંતર બંધ રાખે છે.

ભાદરવા સુદ ચોથ (ગણેશ ચતુર્થી): આ દિવસને દાદાના જન્મદિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે મંદિરમાં હોમ-હવન થાય છે, બ્રાહ્મણોનો જમણવાર યોજાય છે અને ગામમાં ઘરે-ઘરે લાડુનો પ્રસાદ બનાવવામાં આવે છે.

ઐઠોરના ગણપતિએ ભક્તોનું ઘોડાપૂર
ઐઠોરના ગણપતિએ ભક્તોનું ઘોડાપૂર (Etv Bharat Gujarat)

સંકટ ચતુર્થી વ્રત: દર મહિનાની વદ ચોથના રોજ શ્રદ્ધાળુઓ આખો દિવસ ઉપવાસ કરે છે અને રાત્રે ચંદ્ર દર્શન તથા આરતીમાં સામેલ થઈ ભોજન લે છે. માગસર મહિનાની વદ ચોથના દિવસે વ્રત લેવાની અને મૂકવાની વિશેષ વ્યવસ્થા સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. આજે પણ ચોથ નિમિત્તે મંદિરમાં ભક્તો માટે મહાપ્રસાદ અને રામધૂનનું આયોજન કરાયું છે.

જૂના મંદિરના પથ્થરો જીર્ણ થતાં, સંસ્થા દ્વારા મૂળ પ્રતિમાને યથાવત રાખીને રાજસ્થાનના બંસી પહાડપુરના પથ્થરમાંથી શિલ્પશાસ્ત્ર અનુસાર નવું ભવ્ય મંદિર નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. સને 2006ના ડિસેમ્બર માસમાં આ નવા મંદિરનો પુનઃપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શન અને પ્રસાદનો લાભ લીધો હતો. શ્રદ્ધાળુઓની દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરતા ઐઠોરના આ અનોખા ગણપતિ દાદામાં લોકોની અતૂટ આસ્થા જોડાયેલી છે.

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