"આ ખૂબ જ પીડાદાયક છે": વિશ્વાસ કુમાર, એર ઈન્ડિયા ફ્લાઇટ ક્રેશમાં બચી ગયેલા એકમાત્ર વ્યક્તિની વ્યથા
12 જૂનના રોજ અમદાવાદમાં બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનર વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં 260 લોકો માર્યા ગયા હતા.
Published : November 4, 2025 at 2:51 PM IST
લંડન : 12 જૂનના ગોઝારા દિવસે અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. આ બનાવમાં 260 જેટલા લોકોના મોત થયા. જોકે, આ દુર્ઘટનામાં બચી ગયેલા એકમાત્ર વ્યક્તિ વિશ્વાસ કુમાર રમેશ શારીરિક અને માનસિક આઘાતથી પીડાઈ રહ્યો છે. તેમણે સોમવારે દૈનિક સહાય માટે કલ્યાણ પેકેજની અપીલ કરી હતી.
એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં બચી ગયેલા એકમાત્ર વ્યક્તિ 'વિશ્વાસ કુમાર રમેશ'
વિશ્વાસ કુમાર રમેશ ભારતીય મૂળના 40 વર્ષીય બ્રિટિશ નાગરિક છે. વિશ્વાસ કુમાર રમેશ ચાર વર્ષના બાળકના પિતા છે. જો કે, તેઓ ઘરકામ માટે તેમની પત્ની પર આધાર રાખે છે. તેઓ મોટાભાગના દિવસો તેમના રૂમમાં બંધ રહે છે.
શારીરિક અને માનસિક આઘાતની પીડા
વિશ્વાસ કુમાર રમેશ એક મહિના કરતાં વધુ સમય પહેલાં ઈંગ્લેન્ડના પૂર્વ મિડલેન્ડ્સ ક્ષેત્રમાં આવેલા લેસ્ટરમાં પોતાના ઘરે પરત ફર્યા હતા. પરંતુ તેમના પોસ્ટ-ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર (PTSD) માટે જરૂરી તબીબી સંભાળ મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે. AI171 પર સવાર 242 લોકોમાંથી એક એવા અજયનું મૃત્યુ થયું હતું. અજય વિશ્વાસ કુમારના ભાઈ હતા, તે દુર્ઘટનાથી તેઓ ખૂબ જ દુઃખી છે.
"આ ખૂબ જ પીડાદાયક છે, હું ભાંગી પડ્યો છું."
તાજેતરમાં લેસ્ટર સામુદાયિક જૂથો દ્વારા આયોજિત એક સંવાદ દરમિયાન વિશ્વાસ કુમાર રમેશે પત્રકારોને પોતાની સ્થિતિ અંગે જણાવ્યું હતું.
જવાબદારી પ્રત્યે સભાન એર ઇન્ડિયા : એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વાસ કુમાર રમેશ પ્રત્યેની અમારી જવાબદારી પ્રત્યે "ઊંડે સુધી સભાન" છે અને આ "અકલ્પનીય સમયમાં" તેમના પરિવારને ટેકો આપી રહ્યા છીએ. દુર્ઘટનાથી પ્રભાવિત 95 ટકાથી વધુ લોકોને અકસ્માતની તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી વચગાળાની ચૂકવણી મળી છે.
રમેશ કુમારના પ્રવક્તાએ આપ્યો સ્થિતનો ચીતાર
UK સ્થિત નિવૃત્ત વકીલ રૈડ સીગરે, જે કટોકટી વ્યવસ્થાપન સલાહકાર તરીકે સ્વયંસેવક છે, રમેશના પ્રવક્તા તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. તેમણે એર ઇન્ડિયાના CEO કેમ્પબેલ વિલ્સનને પરિસ્થિતિની ગંભીરતાનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરવા અને તેનો ઉકેલ લાવવા માટે પરિવાર સાથે મુલાકાત કરવા અપીલ કરી છે.
રૈડ સીગરે કહ્યું કે, "આની UK અને ભારત બંનેમાં સમગ્ર પરિવાર પર ગંભીર અસર પડી છે, અને અમે સીધા મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી કેમ્પબેલ વિલ્સનને અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે તેઓ પોતે આવીને પરિસ્થિતિ જુએ અને પછી વિશ્વાસ કુમારને મદદ કરવા માટે અમારી સાથે કામ કરે. તેમને ઘણી મદદની જરૂર છે. તેમની ઇજાઓ શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ગંભીર છે."
વિશ્વાસ કુમાર અને પરિવારને મદદ કરવા અપીલ
વધુ માહિતી એકત્રિત કરવા માટે રૈડ સીગર આવતા અઠવાડિયે દીવની યાત્રા કરવાના છે. આ પહેલા તેમણે કહ્યું કે, "પરિવાર દીવમાં માછીમારીનો વ્યવસાય પણ ચલાવતો હતો, જે જૂનમાં થયેલા અકસ્માત પછી બંધ થઈ ગયો છે, તેથી તેઓ આર્થિકરૂપે પણ મુશ્કેલીમાં છે. એરલાઈન દ્વારા 21,500 પાઉન્ડનું વચગાળાનું વળતર પરિવારની દૈનિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે અપૂરતું છે. આપણે એર ઈન્ડિયાથી આગળ વધીને વિશ્વાસ કુમાર અને તેમના પરિવાર માટે કલ્યાણ પેકેજ તૈયાર કરવામાં મદદ કરીએ તેવી જરૂર છે."
સીટ 11A ચમત્કારિક સાબિત થઈ : લંડન ગેટવિક એરપોર્ટ માટે જતું બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનર અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ નજીક ટેકઓફ પછી તરત જ ક્રેશ થયું. અમદાવાદની બી.જે. મેડિકલ કોલેજના ડોરમેટરી બ્લોક સાથે વિમાન અથડાયું. આ સાથે જ બોર્ડમાં રહેલા અન્ય તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ, જમીન પર રહેલા 19 લોકો સાથે, મૃત્યુ પામ્યા. વિશ્વાસ કુમાર રમેશ સીટ 11A માં બેઠા હતા, તેમનો ચમત્કારિક બચાવ થયો.
