એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશ: મૃતકોના પરિજનોના આક્ષેપ; એરલાઈને હજુ પણ વાયદા પૂરા કર્યા નથી

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં પોતાના સ્વજનોને ગુમાવનારા લોકોએ સોલા ભાગવત ખાતે એકઠાં થઈ પોતાની માગણીઓ રજૂ કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 7:42 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં બનેલી પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાએ ગુજરાત અને સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો હતો. ટેક-ઑફ કર્યાની ગણતરીની સેકન્ડોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બનેલા પ્લેનમાં સવાર તમામ મુસાફરોના મૃત્યુ નિપજ્યા હતા, સાથે જ આજુબાજુમાં પણ ઘણા લોકો ભોગ બન્યા હતા. આ ઘટના થોડા દિવસોમાં એક વર્ષ પૂરું થઈ જશે. જોકે, આટલો સમય વીત્યા પછી પણ પીડિતો અને તેમના પરિવારને જે વળતર આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું તે હજુ સુધી મળ્યું નથી અને હજુ તેઓ વળતરની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બુધવારે અમદાવાદના સોલા ભાગવત વિસ્તારમાં પ્લેન ક્રેશમાં ભોગ બનનાર પીડિતોના સ્વજનો વળતરની માગણી સાથે પીડીતો એકઠાં થયા હતા.

આ સમગ્ર ઝુંબેશનું નેતૃત્વ કરી રહેલા કુલદીપ ઇસરાનીએ જણાવ્યું કે, '11 મહિના પહેલા મેઘાણીનગરમાં પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના બની હતી. હું આશરે 200 જેટલા મૃતકોના પરિવાર સાથેસંપર્કમાં છું. આજે ઘણા મૃતકના પરિજનો અહીં સોલા ભાગવત ખાતે એકઠાં થયા છે. મૃતકોના પરિવારજનો ક્રેશ સાઈટ પર પોતપોતાના ધર્મ-સમાજની માન્યતા અનુસાર શુદ્ધિકરણ કરવા ઈચ્છે છે. આ ઉપરાંત બ્લેકબોક્ષના રૉ ડેટા સોંપવામાં આવે. આના માટે જે-તે જવાબદાર બોડીઝને રજૂઆત કરવામાં આવી છે પરંતુ ત્યાંથી કોઈ જવાબમાં મળ્યો નથી. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારમાં પણ ડેટા માટે લેખિતમાં માગ કરી છે. પ્લેન કંપનીએ નોકરીની જાહેરાત કરી પણ હજુ નથી મળી નોકરી. પ્લેન ક્રેશને 1 વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યારે એટલે કે, આગામી 12 જૂને ક્રેશ સાઈટ પર તમામ ધર્મની ધાર્મિક વિધિ કરવામાં આવશે.'

મહેશ જીરાવાલા નામના વ્યક્તિ 12 જૂન 2025ના રોજ નરોડાથી પાલડી એક્ટિવા પર મીટિંગ માટે ગયા હતા. પાછા આવતી વખતે મેઘાણીનગરમાં થયેલ પ્લેન ક્રેશના કારણે તેમનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. પહેલા તો ઘટનાથી અજાણ તેમના પત્ની હેતલ પ્રજાપતિએ મહેશની શોધખોળ ચાલુ કરી હતી, પોલીસમાં ફરિયાદ નોઁધાવી હતી અને એક સપ્તાહ પછી DNA મેચ થયા બાદ જાણ થઈ હતી કે પ્લેન ક્રેશના કારણે મહેશનું મૃત્યુ થયું હતું. ત્યાર પછી ટાટા ગ્રુપ અને એરલાઇન્સ કંપનીના પ્રતિનિધિઓ વડોદરા હેતલબેનને મળવા આવ્યા હતા. તેમણે તેમના અભ્યાસ પ્રમાણેની નોકરી અને ભવિષ્યમાં કોઈ અનિશ્ચિતતતાઓ ઉદભવે તો તે માટે સહાય આપવાનું વચન આપ્યું હતું. જોકે, હેતલબેનનો દાવો છે કે, 11 મહિના પછી પણ હજી સુધી તેમના તરફથી કોઈ મદદ મળી નથી. આ 11 મહિનાની અંદર તેમનો એક્સિડન્ટ પણ થયો છે, જોકે તેમને એરલાઈન તરફથી કોઈ મદદ મળી નથી. તેમનો આક્ષેપ છે કે, કંપની તરફથી કોઈ જવાબ મળી રહ્યા નથી. આ ઉપરાંત તેમણે બ્લેકબૉક્સના ડેટાની વિગતો મળે તે માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.

પ્લેન ક્રેશમાં મૃત્યુ પામનાર ફૈઝાનના પિતા મોહમ્મદ રફીકે જણાવ્યું કે, 'અમને હજુ સુધી એરલાઈન તરફથી વળતર આપવામાં આવ્યું નથી. ફોન-મેઈલ દ્વારા તેમને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં હજુ સુધી અમને વળતર મળ્યું નથી. ઘણા બધા મૃતકોને એરલાઈન તરફથી વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું છે પણ અમને હજુ સુધી તે મળ્યું નથી અને હવે તેમના તરફથી જવાબ પણ નથી મળી રહ્યા. આ સિવાય અમારે બ્લેકબોક્સનો ડેટા જોઈએ છીએ જેથી અમને ખરેખરમાં શું ઘટના બની હતી તે અંગે યોગ્ય માહિતી મળી શકે.'

ઉલ્લેખનીય છે કે, 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતેથી ટેક-ઑફ કર્યા બાદ એર ઈન્ડિયાનું પ્લેન AI 171 ગણતરીની સેકન્ડોમાં ક્રેશ થઈ ગયું હતું અને મેઘાણીનગર ખાતે સિવિલ હોસ્પિટલની એક બિલ્ડિંગ સાથે ટકરાયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં પ્લેનમાં સવાર 230 પેસેન્જર સહિત 12 ક્રૂ મેમ્બર્સમાંથી ફક્ત એક વ્યક્તિનો બચાવ થયો હતો જ્યારે 241 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા. સાથે જ પ્લેન ક્રેશના કારણે આજુબાજુમાં પણ ઘણા મોટા પ્રણામામાં જાનહાનિ થઈ હતી. આ ઘટનાએ ગુજરાતની સાથે સાથે સમગ્ર દેશ અને વિદેશમાં પણ ચર્ચા જગાવી હતી.

