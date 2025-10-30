અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: એર ઇન્ડિયાના CEO વિલ્સને કહ્યું, 'એન્જિનમાં કોઈ સમસ્યા નહોતી'
એર ઇન્ડિયાના CEO વિલ્સને દિલ્હીમાં આયોજીત એવિએશન ઇન્ડિયા અને સાઉથ એશિયા 2025 કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી હતી.
Published : October 30, 2025 at 8:53 AM IST
નવી દિલ્હી : અમદાવાદ એરપોર્ટથી લંડન ગેટવિક જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ ગત 12 જૂને દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 241 મુસાફરો સહિત કુલ 260 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ અકસ્માતે સલામતી અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા.
એર ઇન્ડિયાના CEO નું નિવેદન : ગતરોજ બુધવારે દિલ્હીમાં એવિએશન ઇન્ડિયા અને સાઉથ એશિયા 2025 કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન એર ઇન્ડિયાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર કેમ્પબેલ વિલ્સને જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માતની વચગાળાની તપાસ રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે વિમાન, એન્જિન અથવા એરલાઇન કામગીરીમાં કોઈ ખામી નથી. એરલાઇન અસરગ્રસ્તોની આગળની મુસાફરીને સરળ બનાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે.
કેમ્પબેલ વિલ્સને કહ્યું કે, "અમે, બીજા બધાની જેમ અંતિમ અહેવાલની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, અને જો તેમાંથી કોઈ પાઠ શીખવા મળે છે, તો અમે ચોક્કસપણે તે કરીશું. જૂનમાં થયેલ આ દુર્ઘટના વિમાનમાં સવાર લોકો, પરિવારો અને ક્રૂ સભ્યો માટે વિનાશક હતી. ત્યારથી, અમે અસરગ્રસ્ત લોકો, પરિવારો અને જમીન પર રહેલા લોકોને સહાય પૂરી પાડવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ. અમે તેમની મુસાફરીને સરળ બનાવવા માટે અમારાથી બનતું બધું કરીએ છીએ."
અંતિમ વળતર આપશે એર ઇન્ડિયા : ટાટા ગ્રુપની માલિકીની એરલાઇન્સ એર ઇન્ડિયાએ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકો અને અન્ય લોકો માટે વચગાળાનું વળતર પૂર્ણ કરી દીધું છે, અને અંતિમ વળતર પર કામ કરી રહી છે. CEO વિલ્સને કહ્યું કે, "ઉદ્યોગમાં જે કંઈ પણ બને છે, તે એર ઇન્ડિયા હોય કે અન્ય કંપનીઓ, તે આત્મનિરીક્ષણનું કારણ છે. આ પ્રક્રિયાની સમીક્ષાનું કારણ છે. વિમાન, એન્જિન અથવા પ્રક્રિયાઓમાં એવું કંઈ નહોતું જેને બદલવાની જરૂર હોય."
AAIB રિપોર્ટ : એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) દ્વારા 12 જુલાઈના રોજ પ્રકાશિત થયેલા અકસ્માત અંગેના તેના પ્રારંભિક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિમાનના બંને એન્જિનને ઇંધણ પુરવઠો એક સેકન્ડમાં બંધ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે ટેકઓફ પછી તરત જ કોકપીટમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ હતી. કોકપીટના વોઇસ રેકોર્ડિંગમાં, એક પાઇલટ બીજા પાઇલટને પૂછતો સાંભળવામાં આવે છે કે તેણે વિમાન કેમ રોક્યું. બીજા પાઇલટે જવાબ આપ્યો કે તેણે નથી કર્યું."
