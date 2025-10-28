ETV Bharat / state

UMEED પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન માટે હેલ્પ ડેસ્ક શરૂ કરાયો, ડોક્યુમેન્ટથી લઈને રજીસ્ટ્રેશન સુધીનું માર્ગદર્શન મળશે

ભારત સરકારના લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલયે તાજેતરમાં વકફ મિલકતોના ડિજિટાઇઝેશન અને વ્યવસ્થાપન માટે UMEED પોર્ટલ (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development) શરૂ કર્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ: ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ લોકોને ખબર નથી કે કેવી રીતે આના ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરી શકાય? અને કયા કયા ડોક્યુમેન્ટસ એની અંદર અપલોડ કરવામાં આવશે? ત્યારે અંગે માર્ગદર્શન અને જાણકારી આપવા માટે ઓલ ઇન્ડિયા પર્સનલ લો બોર્ડ AIMPLB દ્વારા સમગ્ર દેશમાં "AIMPLB HELP DESKS" સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં પણ આવા હેલ્પ ડેસ્કની સ્થાપના કરવામાં આવી.

આ મુદ્દે એડવોકેટ મુહમ્મદ તાહિર હકીમે જણાવ્યું હતું કે, AIMPLB દ્વારા "Unified Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 2025 (UMEED)" દ્વારા કરવામાં આવેલા વર્ક્સ એક્ટ, 1995 ના સુધારાઓ સામે તેની બંધારણીય માન્યતાને પડકારતી અરજી નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આ અંગેની કેટલીક ગંભીર અને નુકસાનકારક જોગવાઈઓ પર વચગાળાનો સ્ટે આપ્યો છે, જયારે બાકીની જોગવાઈઓ પર હજી સ્ટે આપેલો નથી. તેથી, હાલની સ્થિતિ મુજબ સુધારા કાયદાની કલમ 3B હેઠળની ફરજ પ્રમાણે, દરેક સંબંધિત વ્યક્તિએ 03/07/2025 રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ UMEED Act, 2025 અનુસાર 06/06/2025ના રોજ શરૂ કરાયેલ "UMEED પોર્ટલ” પર જરૂરી વિગતો અને માહિતી છ (6) મહિનાની અંદર અપલોડ કરવી ફરજિયાત છે. આ પ્રક્રિયામાં માર્ગદર્શન, સહાય અને સહકાર પૂરો પાડવા માટે AIMPLB દ્વારા સમગ્ર દેશમાં "AIMPLB HELP DESKS" સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં પણ આવા હેલ્પ ડેસ્કની સ્થાપના આજે કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે, નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ UMEED પોર્ટલની સમયમર્યાદા વધારવા અંગેની અરજી પણ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેની સુનાવણી 28 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ નિર્ધારિત છે.

ગુજરાત મુસ્લિમ હિત રક્ષક સમિતિના કો કન્વીનર વાસિફ હુસેન શેખે જણાવ્યું હતું કે, ઓલ ઇન્ડિયા પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા એક પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો અને ઉમીદ પોર્ટલ પર નોંધણી કેવી રીતે કરવી અને આ બાબતે મસ્જિદો અને મદરેસાને કેવી રીતે મદદ કરવી તે અંગે જનતાને માહિતી આપવા માટે આજે અમદાવાદમાં ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના સભ્ય એડવોકેટ તાહિર હકીમ દ્વારા એક બેઠક યોજાઈ હતી. છ મહિનાની સમયમર્યાદા લંબાવવા અને ભવિષ્યની રણનીતિ વિકસાવવા માટે, ગુજરાતભરના જવાબદાર લોકોને એકસાથે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને આ બાબતે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ ઝુંબેશ શરૂ કરવા માટે દરેક રાજકીય પક્ષ, NGO અને વક્ફ બોર્ડના સભ્યોને એકસાથે લાવવામાં આવ્યા. અને એક હેલ્પ ડેસ્ક સેન્ટરને શરૂ કરવામાં આવ્યું જેના માટે બે નંબર બહાર પાડવામાં આવ્યો તેના પર કોન્ટેક્ટ કરીને ઉમ્મીદ પોર્ટલ અંગે તમામ પ્રકારની માહિતી મેળવી શકાશે.

ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા એ જણાવ્યું હતું કે, ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા ઉમ્મીદ પોર્ટલ અંગે જાણકારી આપવા માટે આજે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો અને આખા ગુજરાતથી આ પ્રોગ્રામમાં લોકો સામેલ થયા હતા. અમે આ પોર્ટલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની મુદ્દતને વધારવાની માંગણી કરીએ છીએ. કારણ કે આમાં બહુ જ લેંધી પ્રક્રિયા છે અને જે ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગવામાં આવ્યા છે તે બધાની પાસે હોઈ શકે નહીં બનાવવા માટે સમય લાગે છે તો આમાં રજીસ્ટ્રેશન સરળતાથી કરી શકાય તે માટે હેલ્પ ડેસ્ક બનાવવામાં આવ્યું છે. તે લોકો વક્ફની પ્રોપર્ટીને આ પોર્ટલની અંદર રજીસ્ટર કરી શકશે.

'UMEED સેન્ટ્રલ પોર્ટલ'

ભારત સરકારના લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલયે તાજેતરમાં વકફ મિલકતોના ડિજિટાઇઝેશન અને વ્યવસ્થાપન માટે UMEED પોર્ટલ (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development) શરૂ કર્યું છે. ગુજરાત સહિત દેશભરમાં તમામ વકફ મિલકતોની નોંધણી આ પોર્ટલ પર કરાવવી ફરજિયાત છે. નોંધણી પ્રક્રિયા 6 જૂન, 2025 થી શરૂ થઈ ગઈ છે, અને તે છ મહિનાની અંદર પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

નોંધણી પ્રક્રિયાની મુખ્ય લાક્ષણિકતા

ત્રિ-સ્તરીય ચકાસણી : પોર્ટલ પર દાખલ થયેલી માહિતીની ત્રણ સ્તરે ચકાસણી કરવામાં આવશે.

  • મેકર (Maker) : મુતવલ્લી અથવા અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ડેટા એન્ટ્રી
  • ચેકર (Checker) : જિલ્લા કક્ષાના અધિકારી દ્વારા ડેટાની ચકાસણી
  • એપ્રૂવર (Approver) : રાજ્ય વકફ બોર્ડના CEO અથવા અધિકૃત અધિકારી દ્વારા અંતિમ મંજૂરી

સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ

વકફ સંપત્તિની નોંધણી માટે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ umeed.minorityaffairs.gov.in તપાસો.

સૌપ્રથમ વેબસાઈટ પર જઈ મુતવલ્લી (વહીવટકર્તા)નું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેઇલ ID પર OTP આવશે, તેનું વેરિફિકેશન કરવાનું રહેશે.

જરૂરી દસ્તાવેજો અને માહિતી અપલોડ કરવાના રહેશે, જેનાથી UMEED પોર્ટલ ID બની જશે.

