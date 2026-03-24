અમદાવાદમાં AIMIM દ્વારા UCC બિલનો વિરોધ, પોલીસે કરી 30થી 35 કાર્યકરોની અટકાયત
મુસ્લિમ સમાજના લોકો આ કાયદાને સ્વીકારશે નહીં કરશે. આ કાયદાનો અમે વિરોધ કરીશું: AIMIMના નેતા અઝીઝ સૈયદ
Published : March 24, 2026 at 11:20 PM IST
અમદાવાદ: આજે અમદાવાદની જાલી વાલી મસ્જિદ પાસે ગુજરાતમાં લાગુ થનારા U.C.C. (Uniform Civil Code) વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં મજલિસના તમામ ખાદિમો, કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જોકે પોલીસ દ્વારા તમામની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
વિરોધ અંગે આરીફ મેમણે જણાવ્યું હતું કે, UCCનો કાયદો સંવિધાન વિરોધી છે. જેના લીધે આજે AIMIM પાર્ટી તરફથી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છીએ. તો શીના કુરેશીએ જણાવ્યું હતું કે, બંધારણે અમને સમાનતા આપી છે. તો નવો કાનુન લાવવાની શી જરૂર છે?
AIMIMના નેતા અઝીઝ સૈયદે જણાવ્યું હતું કે, મુસ્લિમ સમાજના લોકો આ કાયદાને સ્વીકારશે નહીં કરશે. આ કાયદાનો અમે વિરોધ કરીશું. UCC ઈસ્લામી શરીયતને ખતમ કરવાનો કાયદો છે.
AIMIMના કાઉન્સેલર ઝૈનબ શેખે જણાવ્યું હતું કે, આ કાયદો બંધારણ વિરુદ્ધ છે અને મુસલમાનો વિરુદ્ધ છે. અમને આ કાયદો નથી જોઈતો. જેના લીધે યુસીસીના વિરોધમાં આજે આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાયદા દ્વારા મુસ્લિમ સમાજને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યો.
જ્યારે આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે પોલીસ દ્વારા તમામ AIMIMના કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
કારંજ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઇ ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે, AIMIM પાર્ટી દ્વારા આજે UCC કાયદા વિરુદ્ધ પ્રોટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રોટેસ્ટ અંગે પરમિશન લેવામાં આવી ન હતી જેના લીધે પોલીસ દ્વારાએ લોકોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 30 થી 35 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો: