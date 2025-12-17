અમદાવાદમાં નીતિશ કુમારના હિજાબ ખેચવા મામલે AIMIMનો વિરોધ, પોલીસ દ્વારા કાર્યકરોની અટકાયત
બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે એક કાર્યક્રમમાં મહિલાનો હિજાબ ખેચ્યો હતો
Published : December 17, 2025 at 7:44 PM IST
અમદાવાદ: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા જાહેર કાર્યક્રમમાં મહિલાનો બુરખો ઉતારવાનો મુદો ગરમાયો છે. અમદાવાદમાં સિદ્દી સૈયદની જાળી પાસે AIMIM દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને નીતિશ કુમાર મુર્દાબાદના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન કરતા AIMIMના નેતા અને મહિલાઓની પોલીસે અટકાયત કરી હતી.
અમદાવાદમાં નીતિશ કુમારના હિજાબ ખેચવા મામલે AIMIMનો વિરોધ
અમદાવાદની સીધી સૈયદની જાળીની બહાર AIMIM દ્વારા બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર દ્વારા જાહેરમાં એક મહિલાનું હિજાબ ખેચવામાં આવતા મહિલાનું અપમાન ગણાવ્યું હતું અને આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.
"નીતિશ કુમારે જાહેરમાં મહિલાઓનું અપમાન કર્યું છે જેના વિરોધમાં AIMIMની મહિલાઓ રસ્તા પર ઉતરી છે. અમારી માંગણી છે કે તેમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. હવે મહિલાઓ સુરક્ષિત નથી, એક મુખ્યમંત્રીએ આવી ગંદી હરકત કરી છે જેના લીધે તેમને માફી માંગવી જોઇએ." ઝૈનબ શેખ,AIMIMના કોર્પોરેટર
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં AIMIMના કોર્પોરેટર ઝૈનબ શેખને બુરખો હટાવવાનું કહેતા વિવાદ ઉભો થયો હતો.
AIMIMના નેતા નીતિશ કુમારને સજા અને માફીની માંગ સાથે સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા હતા અને સિદ્દી સૈયદની જાળી પાસે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
"આવી માનસિકતા સહન ના કરી શકાય, નીતિશ કુમારને સજા આપવામાં આવે અને તેમના વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. હવે મહિલાઓ સુરક્ષિત નથી. બિહારના મુખ્યમંત્રીની હરકતના વિરોધમાં અમે રસ્તા પર ઉતર્યા છીએ." આહદ પઠાણ, નેતા,AIMIM
શું છે સમગ્ર ઘટના?
આ સમગ્ર વિવાદ પટનામાં મુખ્યમંત્રી સચિવાલય ખાતે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાંથી ઉભો થયો છે. 1,000 થી વધુ નવા નિયુક્ત આયુષ ડોકટરોને નિમણૂક પત્રોનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન, નુસરત પરવીન નામની એક મહિલા ડોકટર, હિજાબ પહેરીને, પોતાનો નિમણૂક પત્ર લેવા માટે સ્ટેજ પર આવી હતી. નિમણૂક પત્ર આપતી વખતે, 75 વર્ષીય મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે હિજાબ તરફ ઈશારો કરીને પૂછ્યું, "આ શું છે?" ત્યારબાદ તેમણે તેના ચહેરા પરથી હિજાબ હટાવી દીધો હતો. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પરથી વાયરલ થયો હતો.
આ પણ વાંચો: