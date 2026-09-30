વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીના કહેવાથી શેરબજારમાં રોકાણ કરનારા લોકોને આજે રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો: શક્તિસિંહ ગોહિલ
પૂર્વ સાંસદ અને AICCના પ્રવક્તા શક્તિસિંહ ગોહિલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
Published : September 30, 2026 at 7:10 PM IST
અમદાવાદઃ ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના પ્રવક્તા અને પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. શેરબજારમાં થઈ રહેલા સતત ધોવાણને લઈને શક્તિસિંહે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું.
શક્તિસિંહ ગોહિલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું નામ લઈને કહ્યું કે, વર્ષ 2024માં PM મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું હતું કે, માલામાલ થવું હોય તો શેરબજારમાં રોકાણ કરો. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રીના કહેવાથી શેરબજારમાં રોકાણ કરનારા લોકોને આજે રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. શક્તિસિંહે એમ પણ કહ્યું હતું કે, બે વર્ષ બાદ પણ રોકાણકારોને કોઈ ફાયદો થયો નથી, 12 ટકા જેટલું મૂડીમાં પણ નુકસાન થયું છે. ઉપરથી સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્જેક્શનના નાણા પણ ભરવા પડ્યા છે.
કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કરતા શક્તિસિંહે કહ્યું કે, PM મોદીએ 31 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ 7.8% વિકાસની વાત કરતા જ સેન્સેક્સ 3000 પોઇન્ટનું ધોવાણ થયું. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે, પોતાના માનીતાઓને માલામાલ કરવાનો ભાજપ સરકારનો અભિગમ અને શાસન ચલાવવાની અણઆવડતને કારણે અર્થતંત્ર અને શેરબજાર ડૂબી રહ્યું છે.
UPA સરકારનો હવાલો આપતા શક્તિસિંહે કહ્યું કે, તે સમયે સરકારે શેરમાં રોકાણ કરનાર મધ્યમ વર્ગના વ્યક્તિઓને રાહત આપવા માટે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન LTCG ટેક્સ નાબૂદ કર્યો હતો. માત્ર સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ STT જ લાગતો હતો. પરંતુ ભાજપ સરકારે મધ્યમ વર્ગ પર ડબલ ટેક્સ નાખ્યો છે. STTતો ભરવાનો જ, પરંતુ શેરમાં એક વર્ષમાં નફો એટલે કે શોર્ટ ટર્મ ગેઈન થાય તો તેના પર 20% ટેક્સ થઈ ગયો છે. લાંબા ગાળાના રોકાણથી નફો થાય તો 12% ટેક્સ ભરવાનો હોય છે. ચાલુ વર્ષના 2026-27ના વર્ષમાં અત્યાર સુધીમાં સરકારે 40,214.36 કરોડ STT ટેક્સ ઉઘરાવી લીધો છે. 1 લાખ 29 હજાર કરોડ રૂપિયા LTCGના નામે સરકારે ટેક્સ ઉપર આવી લીધો છે. 2020માં ભાજપ સરકારે LTCG ટેક્સ 10%માંથી 12.50% કર્યો અને STCG ટેક્સ 15%થી વધારી 20% કર્યો છે.
કોંગ્રેસની મુખ્ય માંગણીઓ
- શેર શેરબજારમાં રોકાણ કરનારા મધ્યમ વર્ગના લોકો પરથી ડબલ ટેક્સનું માળખું દૂર થાય.
- LTCG અને STCG ટેક્સ નાબૂદ કરવામાં આવે.
- PM મોદી અને UHM અમિત શાહના શબ્દો પર વિશ્વાસ રાખી શેરમાં રોકાણ કરનાર લોકોને થયેલ નુકસાન બદલ જવાબદારી સ્વીકારમાં આવે.
- દેશનું અર્થતંત્ર ન જાળવી શકવા બદલ સરકાર દેશની માફી માગે.
- અર્થતંત્રની બાબતમાં જુઠાણું નહીં દેશને પ્રધાનમંત્રી મોદી સત્ય જણાવે.
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