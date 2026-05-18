ETV Bharat / state

હવે સિંહોની સુરક્ષા કરશે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, વાહનોની સ્પીડ પર AI રાખશે નજર; વન્યજીવોના અકસ્માતો પર લાગશે બ્રેક

ગીર વિસ્તારમાં સિંહોની સુરક્ષા અને અકસ્માત ઘટાડી શકાય તે માટે આધુનિક CCTV કેમેરા વાણીયાવાવ નાકાથી લઈને સાસણ ગીર સુધીના વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા છે.

હવે સિંહોની સુરક્ષા કરશે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ
હવે સિંહોની સુરક્ષા કરશે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: ગીરના જંગલોમાં પાછલા પાંચ વર્ષમાં એશિયાટિક સિંહોની વસ્તીમાં સતત અને નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, પરંતુ તેની સાથે જ વન્યજીવોના અકસ્માત થવાનું જોખમ પણ એટલું જ વધ્યું છે. આ ગંભીર સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે વન વિભાગ હવે સિંહો અને અન્ય વન્યજીવોના સંભવિત અકસ્માતો અટકાવવા 'આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ' (AI) અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો સહારો લેવા જઈ રહ્યું છે. વન વિભાગ દ્વારા ગીરના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આ માટેનો એક ખાસ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ હાઈટેક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પ્રવાસીઓથી ધમધમતા માર્ગો પર વાહનોની ગતિ મર્યાદા જાળવવા આધુનિક CCTV કેમેરા અને સ્પીડ ડિસ્પ્લે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર સાથે જોડવામાં આવ્યા છે, જેથી બેફામ દોડતા વાહનો સામે કડક દંડનીય કાર્યવાહી કરી સિંહોના અમૂલ્ય જીવનને સુરક્ષિત કરી શકાય.

સિંહ સહિતના વન્યજીવોને અકસ્માતથી બચાવશે AI

આધુનિક સમયમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ હવે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યો છે. આ જ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ હવે તબક્કાવાર સમગ્ર ગીરમાં સિંહને અકસ્માતોથી બચાવવા માટે થવા જઈ રહ્યો છે જેના માટે વન વિભાગે સંપૂર્ણ તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. સાસણ ખાતે આવેલા રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા પણ સિહોના સંભવિત અકસ્માતોને લઈને ચિંતિત છે. વન વિભાગ જે વિસ્તારમાં સતત સિંહોની હાજરી જોવા મળે છે અને એ જ વિસ્તારમાં વાહનોની સંખ્યા પણ સતત વધારે જોવા મળે છે તેવા નિર્ધારિત સ્થળોને પસંદ કરીને તે વિસ્તારમાં AIનો ઉપયોગ કરી સિંહોને સંભવિત અકસ્માતથી બચાવવામાં આવશે.

સિંહ સહિતના વન્યજીવોને અકસ્માતથી બચાવશે AI (ETV Bharat Gujarat)

સિંહની સુરક્ષા માટે CCTV લગાવાયા

સમગ્ર ગીર વિસ્તારમાં સિંહોની સુરક્ષા અને અકસ્માત ઘટાડી શકાય તે માટે આધુનિક CCTV કેમેરા વાણીયાવાવ નાકાથી લઈને સાસણ ગીર સુધીના વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં સિંહોની હાજરી સતત જોવા મળે છે. વધુમાં આ માર્ગ 24 કલાક પ્રવાસીઓથી પણ ધમધમતો હોય છે જેથી આ માર્ગ પર CCTV લગાવવાની સાથે અહીંથી પસાર થતા પ્રત્યેક વાહનને 30 કિલોમીટરની ગતિ મર્યાદામાં વાહન ચલાવવાના દિશા નિર્દેશો પણ આપવામાં આવ્યા છે. વાહન ચાલક સ્વયંમ માર્ગ પર લગાવેલા આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ડિસ્પ્લે પર તેમના વાહનની ગતિ કેટલી છે તે જોઈ શકે છે. જે કેમેરા અને આધુનિક ટેકનોલોજીના ડિવાઇસ માર્ગ પર લગાવવામાં આવ્યા છે તે તમામ કેમેરા કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર સાથે વાણીયા વાવ અને સાસણ ખાતે જોડાયેલા છે. અહીંથી પ્રત્યેક વાહનની ગતિવિધિની નોંધ રાખવામાં આવે છે. જો કોઈ પણ વાહન ચાલક નિયમોનો ભંગ કરતો જોવા મળશે તેની સામે દંડનીય અપરાધની કાર્યવાહી વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવશે.

સિંહની સુરક્ષા માટે CCTV લગાવાયા
સિંહની સુરક્ષા માટે CCTV લગાવાયા (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રેનના સમયે વન વિભાગના ટ્રેકરોને ખાસ ડ્યુટી

વાઇલ્ડ લાઇફ સર્કલના કંજરવેટર ઓફ ફોરેસ્ટ ડૉ. રામ રતન નાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "સાસણ વિસ્તારમાં સિંહોના સંભવિત અકસ્માતને ટાળી શકાય તે માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હાલ વાણીયાવાવથી સાસણ સુધી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. આગામી દિવસોમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ગીરના અન્ય વિસ્તારમાં કે જ્યાં અકસ્માતોની સંભાવના સૌથી વધારે છે ત્યાં વન વિભાગ કરવા જઇ રહ્યું છે. વધુમાં જંગલ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી જૂનાગઢ દેલવાડા વચ્ચે ચાલતી મીટરગેજ ટ્રેનમાં પણ કોઇ અકસ્માત ન થાય તે માટે ટ્રેનના સમયે ખાસ વન વિભાગના ટ્રેકરોને ડ્યુટી આપવામાં આવી છે. જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે ટ્રેનને 30 KMની ગતિ મર્યાદા સાથે ચલાવવાની સાથે કોઇપણ પ્રકારના હોર્નનો ઘોંઘાટ કર્યા વગર જંગલ વિસ્તારમાંથી પસાર થવાની સૂચના આપવામાં આવી છે."

ગીરમાંથી પસાર થતા પ્રત્યેક વાહનને 30 કિલોમીટરની ગતિ મર્યાદામાં વાહન ચલાવવાના દિશા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા
ગીરમાંથી પસાર થતા પ્રત્યેક વાહનને 30 કિલોમીટરની ગતિ મર્યાદામાં વાહન ચલાવવાના દિશા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

નાયબ વન સંરક્ષક અક્ષય જોશીએ જણાવ્યું કે, "જૂનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં આવેલા ભવનાથમાં પણ રાત્રિના સમયે સિંહની હાજરી અને માર્ગ પરની અવરજવર ચોક્કસ જોવા મળે છે. ગિરનારમાં પાછલા 30 વર્ષથી સિંહોની હાજરીની સતત નોંધ રાખવામાં આવે છે, જેથી અહીંથી પસાર થતાં વાહનચાલકોને સિંહોના પસાર થવાના વિસ્તારમાં સાવચેત રહેવું અને વાહન ધીમે ચલાવવા જેવી સૂચના આપવામાં આવે છે. જૂનાગઢથી બીલખા તરફ જતા માર્ગ પર પણ રાત્રિના સમયે સિંહો ગિરનાર પરથી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર આવી જાય છે. આ વિસ્તારમાં વાહનોની ગતિ કંટ્રોલ કરવા સ્પીડ બ્રેકર લગાવવાથી લઇને વન વિભાગના કર્મચારીઓને રાત્રિ દરમિયાન પેટ્રોલિંગની જવાબદારી પણ આપવામાં આવે છે. જોકે, આ વિસ્તારમાં હજુ સુધી સિંહ કે વન્ય જીવો અકસ્માતનો ભોગ બન્યા નથી."

ગીરમાં વન્યજીવોના અકસ્માતો પર લાગશે બ્રેક
ગીરમાં વન્યજીવોના અકસ્માતો પર લાગશે બ્રેક (ETV Bharat Gujarat)
સિંહની સુરક્ષા માટે વન વિભાગે ટેકનોલોજીનો સહારો લીધો છે
સિંહની સુરક્ષા માટે વન વિભાગે ટેકનોલોજીનો સહારો લીધો છે (ETV Bharat Gujarat)

"સિંહની વસ્તી વધે છે એટલે તેમનો વિસ્તાર વધતો જાય છે. સિંહની સુરક્ષા માટે વન વિભાગ પ્રતિબદ્ધ છે. સિંહનો અકસ્માત ના થાય એટલા માટે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ AI આધારિત ઉભી કરવા જઇ રહ્યા છીએ જેને કારણે અકસ્માત નીવારી શકીશું." અર્જુન મોઢવાડિયા, વન અને પર્યાવરણ મંત્રી

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AI TO PROTECT LIONS
GIR LIONS PROTEST AI
GIR SMART SPEED TRACKING
AI TO PROTECT ASIATIC LIONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.