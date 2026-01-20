અમદાવાદમાં AI-CCTV કેમેરાથી રખડતા ઢોરના માલિકની ઓળખ કરાશે! જાણો કેવી રીતે કરશે કામ

ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં AI-CCTV કેમેરાથી રખડતા ઢોરના માલિકની ઓળખ કરાશે! (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 9:52 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં શહેરી વિસ્તારમાં રખડતા ઢોરનો પ્રશ્ન દિવસેને દિવસે વિકરાળ બની રહ્યો છે. રસ્તા પર ટ્રાફિકની સમસ્યાથી માંડીને જીવલેણ અકસ્માતો રખડતા પશુઓના કારણે થઇ રહ્યા છે. હવે રખડતા ઢોરના માલિકની ઓળખ ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ થઇ જશે! અમદાવાદમાં AI-CCTV કેમેરાથી રખડતા ઢોરના માલિકની ઓળખ કરાશે! અમદાવાદ શહેરમાં પાયલટ પ્રોજેક્ટ અમલી થશે.

રખડતા ઢોરના માલિકની ઓળખ AI-CCTV કેમેરા દ્વારા કરાશે

AI+CCTV રખડતી ગાયને ભીડમાં ઓળખીને તેના માલિકનું નામ જણાવી દેશે એવી ટેકનીક અમલમાં લાવવામાં આવશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા માટે પાયલટ પ્રોજેક્ટની તૈયારી કરવામાં આવી છે. એજન્સી દ્વારા AI મોડેલ નિર્માણ પર કામ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે જેના દ્વારા ફિંગરપ્રિન્ટની જેમ ગાયનું નાક છે તેનું યુનિક બાયોમેટ્રિક id જોવા મળશે. નાકની રચના, આંખો અને ચહેરાને સ્કેન કરશે. આ મુદ્દે સીએનસીડી વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે કેટલ પોલિસી 2023ની અમદાવાદ શહેરમાં સફળતાપૂર્વક અમલવારી કરવામાં આવી છે. CCTVના આધારે ઢોર પકડવાનું કાર્ય કરવામાં આવતું હતું પરંતુ હવે CCTV અને AI દ્વારા રખડતા ઢોરને ભીડમાં ઓળખીને તેના માલિકનું નામ જાણી શકાશે.

AI+CCTV રખડતી ગાયને ભીડમાં ઓળખીને તેના માલિકનું નામ જણાવી દેશે (ETV Bharat Gujarat)

કેવી રીતે કરશે કામ

અમદાવાદમાં રખડતા ઢોરના લીધે ઘણીવાર ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. અત્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ટીમ CCTV કેમેરાની મદદથી અલગ અલગ વિસ્તારોમાં રખડતા ઢોરના ફોટા લીધા બાદ, તેમાં લાગેલી માઇક્રો ચીપ અને RFID ટેગના આધારે રખડતા ઢોરની ઓળખ કરે છે. આ પ્રક્રિયા મેન્યુઅલી થતી હોવાથી તેમાં સમય અને ઊર્જાનો ઘણો વ્યય થાય છે. આ કામગીરીને ઝડપી બનાવવા, તેમજ સમય અને ઊર્જાનો વ્યય ઘટાડવા માટે અત્યારે AI ટેક્નોલોજીને સામેલ કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

આ સમસ્યાને દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટીમાં સ્થિત AI સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ દ્વારા એક એજન્સીને AI મોડેલ બનાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. એજન્સીએ ડીપ લર્નિંગ મોડેલ દ્વારા આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે અમુક સૂચનો રજૂ કર્યા છે, અને તેના આધારે તેઓ સ્ટિયરિંગ કમિટી સમક્ષ તેમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું મોડલ ટૂંક સમયમાં રજૂ કરશે. આ મોડેલ CCTV કેમેરા દ્વારા લેવામાં આવતી તસવીરોને AI મોડેલ સાથે એકીકૃત કરીને રિયલ ટાઇમમાં ગાય અને તેના માલિકની ઓળખ કરતું AI મોડલ તૈયાર કરી રહી છે.

એજન્સીનું પ્રસ્તાવિત AI મોડલ કેવી રીતે કામ કરશે?

એજન્સીએ કોમ્પ્યુટર વિઝન અને ડીપ લર્નિંગ AI મોડલ દ્વારા આ સમસ્યાનું સમાધાન સૂચવ્યું છે. આ મોડલ અંતર્ગત AI ગાયના ચહેરાને સ્કેન કરશે જેમાં સૌથી મહત્વની ઓળખ ગાયના નાકના આધારે થશે. જે રીતે દરેક વ્યક્તિના ફિંગરપ્રિન્ટ અલગ અલગ હોય છે, એવી જ રીતે દરેક ગાયના નાકની ડિઝાઇન અલગ અલગ હોય છે. તે સિવાય ગાયની આંખો અને ચહેરા પર કોઈ દાગ કે નિશાન હોય તો તેનું પણ સ્કેનિંગ કરવામાં આવશે. તેના આધારે AI મોડલ તે ગાયને ભીડમાંથી ઓળખી લેશે અને ડેટાબેઝ સાથે મેચ કરીને ગાયના માલિકની વિગતો પણ રજૂ કરી દેશે.

અત્યારે અમદાવાદમાં 1 લાખ 10 હજાર જેટલી ગાયોમાં RFID ટેગ અને માઇક્રોચીપ લાગેલી છે. તેનો ડેટાબેઝ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જાળવવામાં આવે છે. શહેરમાં 126 સ્માર્ટ કેમેરા દ્વારા રખડતી ગાયોની તસવીરો લેવામાં આવે છે. આ સોલ્યુશન જો કારગર નિવડે તો મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં રખડતી ગાયોના લીધે થતી ટ્રાફિક અને અન્ય સમસ્યાઓનો ઝડપી ઉકેલ લાવવામાં મદદ મળશે. આ નિરાકરણ દ્વારા રખડતી ગાયો દ્વારા થતા અકસ્માતોને અટકાવીને જાહેર સુરક્ષા વધારવાનો તેમજ ડેટા આધારિત નિરીક્ષણ વ્યવસ્થાને પ્રસ્થાપિત કરવાનો સરકારનો ઉદ્દેશ છે.

