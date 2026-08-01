ETV Bharat / state

તેરે જૈસા યાર કહાં...: ઝરમર વરસાદ વચ્ચે અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર લોકોની મોજ, ઉજવ્યો પ્રી ફ્રેન્ડશીપ-ડે

વીકએન્ડ અને ઝરમર વરસાદના કારણે અમદાવાદનું લોકપ્રિય પિકનિક પોઇન્ટ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર લોકો વરસાદની મજા માણવા અને ફોટો-રીલ બનાવવા મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા.

અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર લોકોની મોજ, ઉજવ્યો પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડે
અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર લોકોની મોજ, ઉજવ્યો પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડે (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આવતીકાલે ફ્રેન્ડશીપ-ડે છે અને આજે વીકએન્ડની સાથે અમદાવાદમાં ઝરમર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદના પિકનિક પોઇન્ટ એટલે કે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર લોકો વરસાદની મજા માણવા માટે મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે અને પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે.

પરિવાર સાથે વરસાદની મજા માણતા લોકો
વેજલપુરથી આવેલા વિજયભાઈએ જણાવ્યું કે, "અમે અમારી ફેમિલી સાથે રિવરફ્રન્ટ પર એન્જોય કરવા માટે આવ્યા છીએ. કારણ કે વરસાદ વધારે નથી, ઝરમર ઝરમર છે. વધારે વરસાદ હોય તો ઘરે જ રહેતા અને દાળવડા ખાતા. પરંતુ મસ્ત મજાનું મોસમ બન્યું છે. મારી સ્કૂલમાં પણ રજા છે એટલે અમારી દીકરીને રિવરફ્રન્ટ ફરવા માટે લાવ્યા છીએ. મારી દીકરી પણ ખૂબ જ મજા કરી રહી છે અને અહીંયા વરસાદમાં ડાન્સ કરે છે, રીલ બનાવે છે. ખૂબ જ મજા આવી રહી છે."

અમદાવાદના પિકનિક પોઇન્ટ એટલે કે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર લોકો વરસાદની મજા માણવા માટે મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

સુરતથી આવેલા અનિલભાઈએ જણાવ્યું કે, "હું વરસાદની મજા માણવા માટે રિવરફ્રન્ટ આવ્યો છું. અહીંયા ધીમે ધીમે વરસાદમાં ખૂબ જ મજા આવી રહી છે. હું પહેલી વખત રિવરફ્રન્ટ આવ્યો છું, અહીંયા ખૂબ જ સરસ માહોલ બન્યો છે."

મિત્રો સાથે પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડેની ઉજવણી
આવતીકાલે ફ્રેન્ડશીપ ડે છે, તો રિવરફ્રન્ટ પર પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડે સેલિબ્રેટ કરવા માટે મણિનગરથી આવેલ પ્રિન્સી બેને જણાવ્યું કે, "ભલે રેડ એલર્ટ છે તો પણ અમે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર એન્જોય કરવા માટે આવ્યા છીએ. આમ તો ફ્રેન્ડશીપ ડે કાલે છે પરંતુ અમે એની પહેલા આજે પણ ફ્રેન્ડશીપ ડે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ અને આવતીકાલે પણ મસ્ત મજાનું પ્લાન બનાવ્યું છે. અહીંયાથી અમે દાળવડા ખાવા જઈશું. અમને વરસાદમાં બહુ જ મજા આવે છે, અમને વરસાદ બહુ જ પ્રિય છે. અમે કોઈ પણ બહાના કાઢીને ફરવા નીકળી જઈએ છીએ. અમે ચાર ફ્રેન્ડ છીએ અને અમે ચારે જ દરેક જગ્યાએ સાથે જઈએ છીએ."

અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર લોકોની મોજ, ઉજવ્યો પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડે (Etv Bharat Gujarat)

શિવાની બેને જણાવ્યું કે, "વરસાદનો માહોલ છે અને અમે બધા ચારેય ફ્રેન્ડ્સ રિવરફ્રન્ટ ફરવા નીકળ્યા છીએ. આવતીકાલે ફ્રેન્ડશીપ ડેના દિવસે અમે સાથે લંચ કરીશું, ડિનર કરીશું અને ફરવા જઈશું. એની પહેલા આજે પણ અમે વરસાદની મજા માણવા નીકળ્યા છીએ. અમે બધા જીમમાં મળ્યા હતા અને જીમમાં યોગા કરતા કરતા ફ્રેન્ડ બની ગયા. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી અમે ચારેય ફ્રેન્ડ છીએ. અને હવે તો અમે દરેક સુખ-દુઃખમાં સાથે જ રહીએ છીએ. અમે બધા મણિનગરમાં જ રહીએ છીએ એટલે ક્યાંક જવું હોય તો સાથે જઈએ છીએ."

મહિલા મિત્રોની મસ્તી
પંક્તિ બેને જણાવ્યું કે, "રિવરફ્રન્ટ આવીને અમે એટમોસ્ફિયરની મજા લઈ રહ્યા છીએ. અને અહીંયા આજે અમે ફ્રેન્ડશીપ ડે પણ સેલિબ્રેટ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમારા છોકરાઓ અને અમારા પતિ પણ આવવા માંગતા હતા પરંતુ અમે તેમને ઘરમાં છોડીને બધા ફ્રેન્ડ અહીંયા ફરવા માટે આવ્યા છીએ."

અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર લોકોની મોજ, ઉજવ્યો પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડે (Etv Bharat Gujarat)

ફાલ્ગુની બેને જણાવ્યું કે, "અમે પ્રી ફ્રેન્ડશીપ ડેની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ અને અમદાવાદનું બેસ્ટ પ્લેસ એટલે રિવરફ્રન્ટ પર અમે આવ્યા છીએ. અહીંયા આખો દિવસ ખૂબ જ મજા આવે છે. આજે થોડું ફરીશું, દાળવડા ખાઈશું અને શોપિંગ પણ કરીશું. કાલે પણ અમે સાથે જ ફરવા જઈશું અને ફ્રેન્ડશીપ બેન્ડ ગિફ્ટ કરીશું, સેલ્ફી લઈશું, ફોટો પાડીને બધી યાદો કેમેરામાં કેદ કરીશું અને સ્ટેટસ રાખીશું."

આ પણ વાંચો...

  1. લોહીથી લખેલ દોસ્તીની કહાણી…! જ્યોરે એક મહાન વેસ્ટ ઈન્ડિઝ કેપ્ટને દિગ્ગજ ગુજરાતી ખેલાડીનો જીવ બચાવ્ચો
  2. આજે ફ્રેન્ડશિપ ડે: જાણો કેવી રીતે તે અમેરિકાથી આખી દુનિયામાં વિસ્તર્યો આ દિવસ - friendship day 2024

TAGGED:

AHMEDABAD RAIN WEEKEND PICNIC SPOT
SABARMATI RIVERFRONT
WEEKEND AHMEDABAD
FRIENDSHIP DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.