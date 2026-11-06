હવે સરખેજથી ઈસ્કોન સુધી એક પણ સિગ્નલ નહીં નડે! અમદાવાદમાં 464 કરોડના ખર્ચે નવો 4.3 કિમી લાંબો એલિવેટેડ કોરિડોર તૈયાર
સરખેજ ચોકડીથી ઇસ્કોન સુધીનો રિવર્સ T-Cap ટેક્નોલોજીથી સજ્જ આ બ્રિજ રૂપિયા 464 કરોડ રુપિયાના ખર્ચે બન્યો છે.
Published : November 6, 2026 at 2:00 PM IST
અમદાવાદ: જો તમે પણ અમદાવાદના એસ.જી. હાઇવે પરના ટ્રાફિક અને સિગ્નલની લાલ લાઇટોથી કંટાળી ગયા છો, તો તમારા માટે સૌથી મોટા સમાચાર છે! અમદાવાદવાસીઓ જેની છેલ્લા બે વર્ષ કરતા વધુ સમયથી આતૂરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તે સરખેજ ચાર રસ્તાથી ઇસ્કોન જંક્શન સુધીનો નવો ઇસ્કોન બ્રિજ હવે બનીને તૈયાર છે. NHAI દ્વારા 464 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલો આ 4.3 KM લાંબો 6 લેન એલિવેટેડ કોરિડોર વાહનચાલકો માટે સજ્જ છે.
આ બ્રિજ શરૂ થતાં જ હવે વાહન ચાલકોને YMCA, કર્ણાવતી ક્લબ કે પ્રહલાદનગર જેવા મોટા સિગ્નલો પર ઉભા રહેવું નહીં પડે અને સફર એકદમ ઝીરો સિગ્નલ ફ્રી થઈ જશે. સરખેજ ચોકડીથી ઇસ્કોન જંક્શન સુધી બનાવવામાં આવેલા નવા ઇસ્કોન બ્રિજ નું મુખ્ય કામ 2 વર્ષ અને 3 મહિનામાં પૂરું થઈ ગયું છે. અને હવે આ બ્રિજ વાહનચાલકો માટે સજ્જ છે.
પ્રોજેક્ટની મુખ્ય વિશેષતાઓ અને ટેક્નોલોજી
અમદાવાદના એસ.જી. હાઇવે પર ગાંધીનગરથી સનાથલ સુધીના 34 KM સુધી ઝીરો સિગ્નલ કોરિડોર બનાવવાના મોટા પ્રોજેક્ટનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આ પ્રોજેક્ટની ખાસિયત તેની અત્યાધુનિક બાંધકામ ટેક્નોલોજી છે. આ બ્રિજ માટે દુર્લભ ગણાતી 'રિવર્સ T-Cap' ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટેક્નોલોજી હેઠળ 2.8 મીટર વ્યાસના સિંગલ પિલર પર 40 મીટર લાંબા પ્રિકાસ્ટ ગર્ડર મૂકવામાં આવ્યા છે, જેને હરિયાણાની એજન્સી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
વાહનચાલકોની સુવિધા માટે આ કોરિડોરમાં નીચે પાર્કિંગ, CCTV કેમેરા, સ્ટ્રીટ લાઈટ્સ, નોઈઝ બેરિયર અને થર્મોપ્લાસ્ટિક માર્કિંગ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. શરૂઆતમાં આ પ્રોજેક્ટની ટેન્ડર કિંમત 385 કરોડ રૂપિયા હતી અને NHAI ના અંદાજ મુજબ ટોટલ ખર્ચ 530 કરોડથી વધુ થવાની ધારણા હતી, પરંતુ આ પ્રોજેક્ટ અંતે 464 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો, હવે એસજી હાઇવે પર તમારો કિંમતી સમય અને પેટ્રોલ બંને બચવાના છે. સરખેજથી ગાંધીનગર તરફ જતા લાખો વાહનચાલકો માટે આ નવો એલિવેટેડ કોરિડોર હાશકારા સમાન છે. લાઈટો, નોઇઝ બેરિયર, થર્મોપ્લાસ્ટિક માર્કિંગ સહિતની તમામ અદ્યતન સુવિધાઓથી સજ્જ આ બ્રિજ ખુલ્લો મુકાતાં જ શહેરના વાહન વ્યવહારને એક નવી સ્પીડ મળશે. તો બસ, હવે આ સિગ્નલ-ફ્રી રાઈડનો આનંદ માણવા તૈયાર થઈ જાઓ!
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